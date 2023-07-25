Бери и смотри: россиян хотят предупреждать об опасности кредитов

Россиян будут предупреждать об опасности кредитов. Информацию об этом планируют добавлять в рекламу банковских услуг, в которой гражданам предлагается взять заем. Такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР. Инициативу поддерживают в комитете по бюджету, напоминая о росте закредитованности населения. По данным ЦБ на 1 июля, сумма совокупных долгов россиян перед кредитными организациями составила 30,8 трлн рублей. Эксперты считают, что для большинства граждан слово «банкротство» звучит пугающе, поэтому напоминание в очередной раз о подобном возможном последствии не будет лишним, особенно для недостаточно финансово грамотных людей.

«Нелегкие» деньги

В России хотят предупреждать граждан об опасности кредитов и займов. Такой законопроект к внесению в Госдуму подготовлен депутатами фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Им предлагается внести поправки в ст. 28 закона «О рекламе», прописав, что реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, должна сопровождаться предупреждением, что это может стать причиной личного банкротства.

«По данным Росстата и ЦБ, средняя кредитная задолженность на домохозяйство возросла до 509,6 тыс. рублей. Этот рост коррелирует с числом индивидуальных банкротств граждан. По данным «Федресурса», количество граждан-банкротов в РФ в I квартале 2023 года выросло на 40,3% и составило 76 тыс. Эта тенденция наблюдается не первый год», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

В документе также отмечается, что за всё время существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015-го по март 2023 года, несостоятельными были признаны 829 тыс. граждан.

В связи с этим депутаты предлагают напоминать гражданам о рисках последствий неоплаченных займов перед принятием решения о заключении кредитного договора.

— Кредит может стать причиной личного банкротства и нищеты — такие слова по аналогии с оформлением упаковок табачных изделий должны сопровождать каждую рекламу услуг по кредитованию. Агрессивный пиар создает представление о кредите как о легком решении любых проблем и самом быстром пути исполнения желаний, что уже само по себе обман, — пояснил причину разработки законопроекта «Известиям» лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, такой рекламой банки подталкивают человека, попавшего в затруднительное материальное положение, тратить еще не заработанные деньги, что только уменьшает его шансы на улучшение качества жизни.

— Людей откровенно провоцируют жить не по средствам. Мы знаем не одну историю семей, лишившихся единственного жилья из-за кредитной кабалы, — отметил политик.

В комитете Госдумы по бюджету и налогам считают, что инициатива заслуживает поддержки.

— За первое полугодие этого года россияне заняли у банков 7,3 трлн рублей. Это на 10,7% превышает результат второй половины 2022 года. Только за июнь банки предоставили физлицам свыше 4,5 млн кредитов на 1,47 трлн рублей — это абсолютный рекорд для РФ, — заявил «Известиям» зампред комитета Каплан Панеш.

Справка «Известий» За первое полугодие 2023 года банкротами в России признали 163 тыс. граждан, это оказалось максимальным значением за все время. Число дефолтов увеличилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, следует из данных «Федресурса». При этом темпы роста несостоятельности физлиц несколько замедлились, годом ранее их количество выросло в 1,4 раза.

По его словам, если потребление займов увеличивается параллельно с общим ростом экономики, то это свидетельствует о повышении уровня жизни населения, однако у нас рост и ВВП, и доходов граждан заметно уступает темпам закредитованности.

— Это значит, что люди занимают деньги не для улучшения условий жизни, а для сохранения хотя бы привычного уровня потребления. И, увы, часто занимают деньги, не имея четкого плана погашения долга. Об этом же свидетельствуют данные Центробанка: портфель необеспеченных кредитов растет. По итогам 2023 года он может увеличиться на 9–13%. Поэтому задача законопроекта послать сигнал: кредит — не баловство, а бремя, — отметил политик, добавив, что займы нужно использовать только как инвестиции в будущее, а не как «легкие деньги».

Первый зампред комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев, напротив, считает, что норма будет избыточной.

— Кому надо взять кредит, тот его возьмет всё равно. Ведь люди обращаются в банки в основном только при крайней необходимости. Либо когда им негде жить и надо покупать квартиру, либо нужны деньги на свадьбу или на еще какие-то цели. Поэтому не думаю, что кого-то остановит одна строчка об угрозах банкротства, — отметил политик.

При этом парламентарий полагает, что банки должны разъяснять о последствиях невыплаты кредита в заключаемом договоре о предоставлении услуг.

— За долги банки сегодня могут забрать у человека его собственное жилье, если он не выполнил условия договора ипотеки, не возвращая деньги, которые он уже заплатил. И таких случаев немало, — заявил депутат.

При этом по состоянию на 1 июня этого года объем кредитов и займов россиян достиг уже 30,8 трлн рублей, следует из статистики ЦБ. За год этот показатель вырос на 16%.

«Известия» направили в запрос в Банк России и другие кредитные организации с предложением оценить перспективы поддержки законопроекта.

Закредитованность населения РФ сейчас не превышает уровень других стран, сообщил «Известиям» директор департамента розничных рисков Банка Зенит Александр Шорников. По его словам, при этом банк обязан уведомлять клиента о размерах предстоящих платежей по займу и связанных с ним услугами, о повышенной долговой нагрузке, а в будущем и о величине этого показателя.

Соблюдая безопасность

Опрошенные «Известиями» эксперты оценили законопроект по-разному.

— Назвать эту инициативу плохой нельзя, но и какого-то конкретного результата от нее в отрыве от прочих факторов ожидать сложно. Подавляющее большинство получающих кредиты в целом осознают риски невозврата средств кредиторам. Этому способствовали в том числе иные меры по повышению финансовой грамотности, и данная инициатива может лишь дополнять их, — заявил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

При этом сама необходимость брать кредиты обычно обосновывается фундаментальными потребностями поддержания уровня жизни граждан, добавил он.

— Кредитная нагрузка на население увеличивается, что потенциально может привести к росту уровня проблемной задолженности. Но в настоящее время существенного ухудшения качества розничных банковских портфелей не видим, —отметил он.

Требование размещать предупреждения о вероятных плачевных последствиях в рекламе кредитных продуктов и займов — это не самая эффективная с точки зрения влияния на жизнь потребителей инициатива, считает глава регионального блока проекта «За права заемщиков» Народного фронта и эксперт портала «Моя финансовая история» Галактион Кучава.

— Медициной давно доказан безусловный вред здоровью продуктов алкогольной и табачной промышленности. Предупреждения об опасных последствиях употребления алкоголя обязательны в рекламе с 2006 года, а реклама никотин содержащих и курительных изделий и вовсе запрещена. А вот кредиты и займы — это, прежде всего, инструменты достижения конкретных целей, — заявил он «Известиям».

По его словам, при соблюдении правил финансовой безопасности заемные средства, напротив, способны повысить уровень жизни граждан.

Эксперт также напомнил, что месяц назад Совфед поддержал принятый Госдумой законопроект, который в том числе запрещает недобросовестную рекламу кредитов или займов. Так, нельзя будет использовать в рекламе привлекательно низкую ставку и при этом не акцентировать внимание потребителя на условиях ее получения или на ограниченном сроке действия предложения.

— Согласно поправкам, рядом со ставкой по кредиту или займу в рекламе, в офисе, на сайте и в мобильном приложении обязательно должен быть указан диапазон значений полной стоимости кредита таким же шрифтом. Это сделает условия получения заемных денег понятными и очевидными для потребителя, — полагают в ОНФ.

Пока законопроект не подписан главой государства, но, по мнению Галактиона Кучавы, это вопрос нескольких недель.

Инициатива же ЛДПР направлена отчасти на повышение роста финансовой грамотности населения, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

— Зачастую россияне в отсутствие сбережений рассматривают кредиты и займы как способ получить желаемое здесь и сейчас и совершают эмоциональные покупки. Такое предупреждение, вполне вероятно, сможет охладить пыл. При этом многие не понимают всех последствий невозврата кредита или займа, — считает эксперт.

По его мнению, для большинства граждан слово «банкротство» звучит пугающе, поэтому напоминание в очередной раз о подобном возможном последствии не будет лишним, особенно среди недостаточно финансово грамотных людей.