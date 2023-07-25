Ценная стабильность: Путин предупредил о признаках ускорения инфляции

Инфляция в России умеренная, но есть признаки ее ускорения, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 25 июля. Это связано в том числе с тем, что предложение российских производителей пока отстает от спроса. Президент призвал сохранить ценовую стабильность экономики страны . Вместе с тем он поручил правительству своевременно индексировать зарплаты бюджетников .

Риски роста

В открытой части совещания со вступительным словом выступил только президент. Глава государства оценил состояние экономики — в частности, Владимир Путин заявил о постепенном росте ВВП. По итогам 2023 года этот показатель может увеличиться на 2% .

— Вы знаете это прекрасно, уже со II квартала прошлого года ВВП России начал прибавлять примерно по 0,5–0,7% ежеквартально. Если за весь период, за весь 2022 год ВВП сократился на 2,1%, то за январь–май текущего года вырос на 0,6%, причем от месяца к месяцу темпы ускорялись: по итогам мая — до 5,4% , — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин Фото: Официальный сайт президента РФ

Президент напомнил, что прогнозы по росту ВВП России были разными. Так, Международный валютный фонд предполагал, что этот показатель окажется на уровне 0,7%. Однако в РФ рассчитывают, что по итогам 2023 года он может составить больше 2%. Таким образом, рост полностью отыграет прошлогоднее снижение .

Однако, по словам Владимира Путина, власти хорошо видят и основные риски для социально-экономического развития страны. Один из них — рост инфляции. Сейчас она умеренная, но уже отмечаются признаки ее ускорения. В частности, это связно с тем, что предложение российских производителей отстает от спроса.

— Важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения . Здесь ведущая роль отводится правительству. Оно должно способствовать максимальному расширению производства товаров и услуг, расшивке так называемых узких мест в логистике, энергетике, реальном секторе и так далее, — заметил глава государства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пока мировая экономика не признает ошибки противодействия российской, власти должны выстраивать собственную «конгломерацию самостоятельных компетентных ресурсов», заявил «Известиям» член генсовета «Деловой России» Олег Воробьев.

— За последний год мы уже перепрофилировали и нарастили масштабы отечественного производства, на котором, по сути, основывается ценовая стабильность рубля . Россия пока еще частично находится в зависимости от поставок иностранных комплектующих, но мы делаем всё, чтобы в кратчайшие сроки полностью перейти на отечественное производство, — сказал он. — Сейчас важно, как никогда, чтобы государство помогло нам на этом этапе и не позволило спекулянтам взвинтить цены в тех секторах, которые жизненно необходимы для формирования отечественного списка заменителей иностранных товаров.

Доходы и безработица

Президент также обратил внимание на структуру бюджета страны. По его данным, ненефтегазовые доходы в первом полугодии выросли весьма прилично — на 17,8%. Наряду с хорошей динамикой в обрабатывающих отраслях это указывает на укрепление реального сектора экономики . Ранее Минфин сообщил, что ненефтегазовые доходы федерального бюджета за январь–июнь 2023-го составили 8,999 трлн рублей.

Параллельно с диверсификацией наблюдается сокращение дефицита казны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Позитивная экономическая динамика — это залог устойчивости государственных финансов. Во II квартале сократился дефицит федерального бюджета: он составил — если это не так, то Антон Германович [Силуанов] меня поправит — 510 млрд рублей, а в целом за январь–июнь — 2,6 трлн рублей. Это 1,6% от ожидаемого ВВП за год . Напомню, что изначально при составлении бюджета прогнозировался дефицит в 2% ВВП, — сказал президент.

Вместе с тем Владимир Путин отметил, что одним из позитивных индикаторов деловой активности считается банковское кредитование . По предварительным данным, на 1 июля годовой прирост рублевых корпоративных займов превысил 21%, а ссуд физлицам — 16,7%. По словам президента, такие объемы кредитов говорят о растущих потребностях бизнеса в сырье, материалах и оборудовании. Кроме того, увеличивается спрос граждан на конечную продукцию. Это означает, что в ближайшие кварталы должны сохраниться высокие темпы роста экономики и бюджетных доходов государства, отметил он.

Для поддержки бизнеса необходимо ускорить устранение административных барьеров , заявил «Известиям» первый зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов. Кроме того, властям требуется следить за уровнем внутренней конкуренции и расширением торговых связей со странами, которые готовы сотрудничать с Россией.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Особое внимание на совещании было уделено ситуации на рынке труда. Безработица сейчас составляет 3,2%, отметил президент. Он также положительно оценил рост доходов населения.

— При этом реальные заработные платы впервые с 2018 года выросли двузначными темпами: в апреле — более чем на 10% . Еще раз, как всегда, подчеркиваю, это среднее значение и в разных случаях, по разным секторам, в разных регионах это по-разному смотрится, но тем не менее в среднем такой рост есть и, повторю, именно в реальном выражении. В целом результат хороший. Он даже выше ожиданий и предварительных расчетов , — сказал Владимир Путин.