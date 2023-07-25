Ценная стабильность: Путин предупредил о признаках ускорения инфляции
Инфляция в России умеренная, но есть признаки ее ускорения, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 25 июля. Это связано в том числе с тем, что предложение российских производителей пока отстает от спроса. Президент призвал сохранить ценовую стабильность экономики страны. Вместе с тем он поручил правительству своевременно индексировать зарплаты бюджетников.
Риски роста
В открытой части совещания со вступительным словом выступил только президент. Глава государства оценил состояние экономики — в частности, Владимир Путин заявил о постепенном росте ВВП. По итогам 2023 года этот показатель может увеличиться на 2%.
— Вы знаете это прекрасно, уже со II квартала прошлого года ВВП России начал прибавлять примерно по 0,5–0,7% ежеквартально. Если за весь период, за весь 2022 год ВВП сократился на 2,1%, то за январь–май текущего года вырос на 0,6%, причем от месяца к месяцу темпы ускорялись: по итогам мая — до 5,4%, — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин
Президент напомнил, что прогнозы по росту ВВП России были разными. Так, Международный валютный фонд предполагал, что этот показатель окажется на уровне 0,7%. Однако в РФ рассчитывают, что по итогам 2023 года он может составить больше 2%. Таким образом, рост полностью отыграет прошлогоднее снижение.
Однако, по словам Владимира Путина, власти хорошо видят и основные риски для социально-экономического развития страны. Один из них — рост инфляции. Сейчас она умеренная, но уже отмечаются признаки ее ускорения. В частности, это связно с тем, что предложение российских производителей отстает от спроса.
— Важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения. Здесь ведущая роль отводится правительству. Оно должно способствовать максимальному расширению производства товаров и услуг, расшивке так называемых узких мест в логистике, энергетике, реальном секторе и так далее, — заметил глава государства.
Пока мировая экономика не признает ошибки противодействия российской, власти должны выстраивать собственную «конгломерацию самостоятельных компетентных ресурсов», заявил «Известиям» член генсовета «Деловой России» Олег Воробьев.
— За последний год мы уже перепрофилировали и нарастили масштабы отечественного производства, на котором, по сути, основывается ценовая стабильность рубля. Россия пока еще частично находится в зависимости от поставок иностранных комплектующих, но мы делаем всё, чтобы в кратчайшие сроки полностью перейти на отечественное производство, — сказал он. — Сейчас важно, как никогда, чтобы государство помогло нам на этом этапе и не позволило спекулянтам взвинтить цены в тех секторах, которые жизненно необходимы для формирования отечественного списка заменителей иностранных товаров.
Доходы и безработица
Президент также обратил внимание на структуру бюджета страны. По его данным, ненефтегазовые доходы в первом полугодии выросли весьма прилично — на 17,8%. Наряду с хорошей динамикой в обрабатывающих отраслях это указывает на укрепление реального сектора экономики. Ранее Минфин сообщил, что ненефтегазовые доходы федерального бюджета за январь–июнь 2023-го составили 8,999 трлн рублей.
Параллельно с диверсификацией наблюдается сокращение дефицита казны.
— Позитивная экономическая динамика — это залог устойчивости государственных финансов. Во II квартале сократился дефицит федерального бюджета: он составил — если это не так, то Антон Германович [Силуанов] меня поправит — 510 млрд рублей, а в целом за январь–июнь — 2,6 трлн рублей. Это 1,6% от ожидаемого ВВП за год. Напомню, что изначально при составлении бюджета прогнозировался дефицит в 2% ВВП, — сказал президент.
Вместе с тем Владимир Путин отметил, что одним из позитивных индикаторов деловой активности считается банковское кредитование. По предварительным данным, на 1 июля годовой прирост рублевых корпоративных займов превысил 21%, а ссуд физлицам — 16,7%. По словам президента, такие объемы кредитов говорят о растущих потребностях бизнеса в сырье, материалах и оборудовании. Кроме того, увеличивается спрос граждан на конечную продукцию. Это означает, что в ближайшие кварталы должны сохраниться высокие темпы роста экономики и бюджетных доходов государства, отметил он.
Для поддержки бизнеса необходимо ускорить устранение административных барьеров, заявил «Известиям» первый зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов. Кроме того, властям требуется следить за уровнем внутренней конкуренции и расширением торговых связей со странами, которые готовы сотрудничать с Россией.
Особое внимание на совещании было уделено ситуации на рынке труда. Безработица сейчас составляет 3,2%, отметил президент. Он также положительно оценил рост доходов населения.
— При этом реальные заработные платы впервые с 2018 года выросли двузначными темпами: в апреле — более чем на 10%. Еще раз, как всегда, подчеркиваю, это среднее значение и в разных случаях, по разным секторам, в разных регионах это по-разному смотрится, но тем не менее в среднем такой рост есть и, повторю, именно в реальном выражении. В целом результат хороший. Он даже выше ожиданий и предварительных расчетов, — сказал Владимир Путин.
Вместе с тем он напомнил, что правительство должно своевременно индексировать зарплаты бюджетников. Иначе может возникнуть ситуация, при которой люди будут уходить из этой сферы, предупредил президент.