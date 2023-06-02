Положил и забыл: максимальные ставки по вкладам выросли до 7,75%

Среднюю максимальную процентную ставку по вкладам подсчитали в Банке России по итогам третьей декады мая. Значение продолжает держаться на том же уровне, что и во второй декаде прошлого месяца — 7,75%. В анализе участвуют максимальные ставки, доступные всем клиентам, без учета капитализации и дополнительных условий, а также вклады, разделенные на периоды с разными ставками. Намерены ли банки и дальше привлекать средства граждан и будут ли расти ставки, выясняли «Известия».

В обход правил

Ничего необычного в том, что сейчас ставка по депозитам в среднем близка к ключевой, нет, утверждает директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов.

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— Она является производной от ключевой ставки, которую устанавливает Центральный Банк. Поэтому если ключевая ставка Центробанка растет, будут расти и процентные ставки в коммерческих банках — и наоборот.

По общему правилу, отмечает эксперт, ставки по депозитам в коммерческих банках должны быть ниже ключевой ставки Центробанка, а ставки кредитов, наоборот, выше. Однако, подчеркивает он, с учетом многочисленных программ субсидирования процентных ставок и льготных кредитов возможны и другие параметры.

Залог стабильности

Стабильное удержание максимальной ставки на уровне 7,75% вторую декаду подряд указывает на отсутствие значительных изменений в политике ставок данных банков за этот период, считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Для российской экономики это может иметь несколько последствий. Во-первых, это способствует сохранению стабильности в банковском секторе и укреплению доверия граждан к банковским услугам. Во-вторых, стабильные ставки делают инвестиционную среду более предсказуемой и устойчивой. Последнее, в свою очередь, привлекательно для предпринимателей и инвесторов.

По словам финансиста, стабильные ставки могут оказывать влияние на принятие частными лицами решения о выборе способа управления сбережениями.

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— Высокие ставки по вкладам могут стимулировать граждан к накоплению средств в банках, — продолжает она, — однако также может быть негативный эффект, когда низкие ставки ослабляют стимул к сбережениям и толкают людей к альтернативным инвестиционным возможностям.

Эксперт видит несколько факторов, могущих повлиять на изменение ставок. Это и экономическая ситуация в стране, и политика Банка России, и уровень инфляции, и состояние мировой экономики, и изменения в монетарной политике.

— Некоторые граждане предпочитают вкладывать свои средства в банки, чтобы сохранить и увеличить их стоимость со временем. Другие могут предпочитать альтернативные способы инвестирования: покупка акций, недвижимости или инвестиции в предпринимательскую деятельность. Все эти решения зависят от индивидуальных финансовых целей, рисковой толерантности и ожиданий отклика от различных инвестиционных возможностей, — заключает Юлия Макаренко.

Есть куда расти

За каждую новую максимальную растущую или убывающую десятую и сотую долю процента по банковским вкладам больше всего переживают люди с небольшим достатком, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Обычно это пенсионеры, которые отложили деньги и теперь живут на проценты. Для них каждые несколько десятков рублей — критичная сумма, которая может повлиять на то, чтобы перенести деньги из одного банка в другой.

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

По мнению собеседницы «Известий», постепенное улучшение ставок свидетельствует о стабильном предложении со стороны банков и спросе со стороны вкладчиков.

— Это говорит о конкурентоспособности банковской отрасли в отношении физлиц: у людей в принципе есть что положить под банковский процент, и они этой возможностью пользуются. Те же банки помещают деньги в экономику, выдавая кредиты (в том числе — по льготным программам). Экономика работает.

Эксперт прогнозирует рост максимальных ставок в ближайшие месяцы.

— Возможен рост до порядка 8%. Это выше ключевой ставки, но не выходит за пределы допустимого. Времена массовых зачисток и отбора лицензий банков прошли, и расти за счет чужих клиентов не получается. Как следствие, возрастает борьба за клиента — в том числе, за счет депозитных предложений.

Выше инфляции

В последние месяцы ставки по вкладам в российских банках достаточно стабильны на фоне неизменности ключевой ставки в стране, считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

— По-видимому, текущие уровни депозитных ставок в целом устраивают как банки, так и вкладчиков. Они, по крайней мере, превышают официальную инфляцию, которая в этом году, по прогнозу ЦБ РФ, составит 4,5-6,5%. Как результат, продолжается неплохой прирост объемов средств населения на срочных депозитах в банках.

По оценке специалиста, на следующем заседании в июне Банк России опять оставит ключевую ставку без изменений, поэтому каких-то существенных колебаний депозитных ставок в предстоящие несколько недель ожидать не стоит.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фактор инфляции

Динамика ставок по банковским вкладам в рублях, которая привязана к учетной ставке Банка России, сейчас находится на уровне 7,5% и меняется в соответствии с политикой таргетирования инфляции , поясняет начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

— Регулятор на последних заседаниях по монетарной политике сигнализировал о рисках роста инфляции во второй половине года, что может привести к росту ключевой ставки ЦБ и к изменению условий депозитных продуктов в сторону повышения.

По мнению спикера, если годовой рост цен удастся сдержать в пределах целевого уровня ЦБ 4%, то вероятно увидеть обратный эффект от понижения ключевой процентной ставки.

Много не надо

Средняя максимальная ставка существенно выше текущего уровня инфляции, который на текущий момент составляет 2,87%, отмечает генеральный директор ГК «Мосгорломбард» Алексей Лазутин.

— Так что для большинства россиян она вполне может считаться приемлемой. Но не стоит забывать, что Центробанк в своих прогнозах постоянно упоминает о рисках ускорения инфляции, что может существенно сократить реальную доходность банковских вкладов, открытых на текущих условиях. То, что банки привлекают средства по максимальной ставке, лишь на 0,25 процентного пункта выше ставки ЦБ, которая сейчас составляет 7,5%, говорит о том, что острой потребности в «длинных» деньгах они не испытывают.

С точки зрения эксперта, если регулятор оставит ставку на текущем уровне, то, вероятно, банковские ставки в ближайшие месяцы значительно не изменятся.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Что же касается вкладов физических лиц, то если в прошлом году уровень средств на депозитах граждан колебался незначительно, то с начала текущего года просматривается тенденция к его постепенному росту:

— Вероятно, именно поэтому банки не стремятся существенно повышать ставки на фоне того, что склонность населения к сбережению растет, — говорит Лазутин.

В то же время многие российские компании малого и среднего бизнеса испытывают сложности привлечением инвестиций из-за ухода с российского рынка иностранных инвесторов.

— Полагаем, они будут более активно привлекать средства, в частности, на бирже — через размещение облигаций и проведение публичных размещений акций. Что на фоне стагнирующих ставок по банковским депозитам может привлечь интерес граждан к такого рода инвестициям. Это подтверждает и рост активов россиян в долговых ценных бумагах — с июля прошлого года по апрель он вырос почти в полтора раза, — резюмирует Алексей Лазутин.