Сбились с курса: разгонит ли слабый рубль цены в России

Курс рубля за последние два месяца упал на 12–18% по отношению к основным валютам — доллару, юаню и евро, ускорив снижение после беспрецедентного роста середины прошлого года. Сейчас рубль находится на минимумах с апреля 2022-го. Столь значительная девальвация оказывается полезной для российских экспортеров (что хорошо видно по росту их акций) и выгодной для бюджета — при слабом рубле его легче балансировать. Хотя председатель Банка России Эльвира Набиуллина отвергла все обвинения в том, что ослабление рубля есть продукт действий ЦБ и Минфина, как конспирологические теории. Так или иначе, проигравшими от ослабления рубля являются потребители и экономика в целом, ведь слабый рубль провоцирует ускорение инфляции. Насколько сильно в этот раз — разбирались «Известия».

История падений

В последние несколько месяцев инфляция в России резко замедлилась. По итогам июня она достигла 2,5% к тому же месяцу прошлого года, что является одним из лучших показателей в новейшей истории. Более того, рост цен в России сейчас меньше, чем практически во всех странах Западной Европы или Северной Америки, что вообще явление беспрецедентное.

Нынешние показатели являются следствием эффекта высокой базы. Но замедление инфляции началось еще летом прошлого года. Одной из предпосылок этого процесса стал как раз сильный рубль, сочетавшийся с быстрым восстановлением импорта в обход санкций и проблем с логистикой. На первый взгляд, было бы логично ожидать, что после ослабления курса инфляция также уйдет вверх. Особенно этот рост характерен для ситуаций резкого падения национальной валюты, когда люди начинают совершать «панические покупки», а розничные и оптовые продавцы готовы быстро повысить цены.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Тем не менее, если посмотреть на исторический опыт, такое происходило не всегда. После девальвации 1998 года темпы роста цен действительно подскочили с 7–9% до более 100% в течение буквально нескольких месяцев. Но тогда падение российской валюты было совершенно оглушительным — в четыре раза. А вот в ходе кризиса 2008–2009 годов ничего подобного не наблюдалось: рубль рухнул к доллару почти в полтора раза, но инфляция даже немного замедлилась, с 15% до 13%.

Во время падения цен на нефть и введения первых санкций в 2014 году рубль просел практически вдвое. Инфляционный эффект был существенным: темпы роста цен увеличились с 7–8% до почти 15%. Несколько меньший, но всё равно весьма масштабный рывок иностранных валют к рублю в период пандемии 2020 года значительного влияния на инфляцию не оказал. Таким образом, четкую корреляцию между ослаблением рубля и ускорением инфляции можно найти не всегда.

Инфляция сегодня

Как будет в этот раз? По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, ЦБ РФ приводил оценки, что ослабление курса рубля на 10% дает вклад в инфляцию на 0,5–0,6 процентного пункта в течение 6–12 месяцев.

Однако скорость и масштаб переноса цен по отдельным видам товаров и услуг может быть существенно выше , уточняет она. Так, уже в последние дни в СМИ стали появляться сообщения о повышении цен на услуги зарубежного туризма на 10–12%, бытовой техники — на 10–15%, летом-осенью автодилеры ожидают рост цен на автомобили на 5–10%.

Фото: ТАСС/Александр Щербак

— То есть по наиболее зависимым от импорта продуктам перенос курса в инфляцию может быть быстрым и значительным. Но к ценам импортируемых товаров обычно затем «подтягиваются» и производители отечественных аналогов, тем более что в производстве всё равно используются в той или иной мере импортные комплектующие, сырье и материалы, — отметила Ольга Беленькая.

Она добавила, что возможность переноса предприятиями возросших издержек в цены зависит и от спроса, который сильно сжался в прошлом году, но в последние месяцы довольно активно восстанавливался.

По словам собеседницы, с начала года рубль потерял к основным валютам уже около 30%, но длительное время ослабление курса мало влияло на инфляцию, хотя ценовое давление уже с июня стало ощутимо увеличиваться. Однако столь быстрое падение рубля, которое наблюдалось в последние пару недель, может ускорить перенос ослабления национальной валюты в рост внутренних цен за счет повышения инфляционных ожиданий домохозяйств и бизнеса («покупай сейчас, а то завтра будет дороже»).

— В то же время, на наш взгляд, рубль по ряду причин сейчас оказался перепродан относительно своих фундаментально обусловленных значений и может через какое-то время отыграть часть потерь, — полагает эксперт. — Чем быстрее завершится этот период повышенной волатильности курса, тем менее он отразится на инфляционных ожиданиях населения и бизнеса, а значит, и на переносе курсовых колебаний в рост цен. Наш прогноз инфляции по итогам года составляет 5,5–6%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Инфляционный эффект от падения курса рубля будет иметь место, но едва ли он станет быстрым, считает аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.

— Слабый рубль влияет на инфляцию через импорт товаров, поэтому сначала предстоит распродать складские запасы по старым ценам. Всплеск инфляции, который наблюдался в прошлом году от ослабления рубля, в последние дни мы не ожидаем, — комментирует эксперт.

Как считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова, в состоянии постепенного ослабления рубля страна находится уже с конца декабря прошлого года, но инфляционного ускорения в целом не происходит — до июня 2023 года инфляция укладывалась в среднем в 4% с учетом сезонного и календарного фактора. Частично это объясняется тем, что в цены уже был заложен курс на уровне 80 рублей за доллар.

— Снижение курса рубля к 90 рублям за доллар — это уже более ощутимый проинфляционный фактор. В среднем перенос курса рубля в динамику цен составляет около 10–15%, но реализовывается это на протяжении шести месяцев, — указала спикер.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ослабление рубля с высокой вероятностью заставит Банк России действовать и поднять ставку, возможно, уже на следующем заседании. Это также сыграет свою роль в ситуации с ростом цен. Впрочем, эффект наверняка будет отложенным — рост ставки начинает действовать на инфляционные процессы только спустя полгода или даже больше.