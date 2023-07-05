Сдержать курс: ЦБ может поднять ключевую ставку из-за падения рубля

Центробанк может увеличить ключевую ставку на заседании 21 июля из-за падения рубля вплоть до 8,5% , считают опрошенные «Известиями» участники рынка. 5 июля нацвалюта ослабла до уровня 91 за доллар и 99 за евро — регулятор объясняет это сокращением сальдо торгового баланса. Банки прогнозируют закрепление курса в диапазоне 85–92 за «американца». Эксперты также отмечают, что для поддержки рубля ЦБ может осуществить интервенции за счет юаневых резервов .

Полный вперед

На торгах в среду, 5 июля, курс доллара в моменте превышал 91 рубль . В последний раз российская валюта достигала таких значений только в марте 2022 года. При этом стоимость евро перевалила за 99 рублей, юаня — за 12,5 . Это максимум с марта и апреля 2022-го соответственно.

Ослаблению рубля способствуют те же факторы, из-за которых курс падал последние несколько месяцев. В первую очередь это состояние торгового баланса: поступление валюты от экспорта снижается, при этом спрос на нее со стороны импорта восстанавливается , заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Серьезное влияние также оказывает отток иностранного капитала из страны.

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Население активизировало покупку валюты, что в том числе приводит к ослаблению рубля , объяснил старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин. Он пояснил: об этом можно судить по динамике курсов и скачку снятия наличных в последние дни.

— Торговый дефицит с КНР также давит на рубль. Доля китайской валюты в импорте растет быстрее, чем в экспорте, а чем она выше, тем большее влияние юань оказывает на соотношение пары USD/RUB через кросс-курсы , — отметил эксперт.

Помимо того, на рубль в последнюю неделю повлиял выход нерезидентов из капитала российских компаний, а также общая геополитическая ситу­ация и шлейф июньских событий, добавил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Штормовое предупреждение

Высокая волатильность валютного рынка в ближайшее время станет нормой , отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Игорь Кузавов. По его словам, в ближайшее время рубль может краткосрочно стабилизироваться, однако любая крупная покупка денег на рынке со стороны инвесторов или компаний вновь поднимет пару USD/RUB выше 90.

Факторов, которые бы способствовали резкому укреплению рубля до отметок 81,5 и ниже, на данный момент не наблюдается , уверен аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Пока ситуация на рынке с учетом растущих аппетитов импортеров при сокращающемся экспорте говорит в пользу ослабления нацвалюты, отметил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

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По его словам, в ближайшую неделю она будет торговаться в диапазоне 88–92 за доллар, а на более длинном горизонте — по 85–90 с тяготением к верхней границе . Не исключены краткосрочные выходы за эти коридоры из-за повышенной волатильности.

— Мы полагаем, что в ближайшие недели курс рубля вернется в диапазон 86–88 рублей за доллар. В то же время риск дальнейшего ослабления российской валюты вырос и мы допускаем движение к 92 , — заявил главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Дополнительное давление на рубль могут оказать ожидания инвесторов относительно роста ставок Европейского центробанка и ФРС США в конце июля, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Дальнейшее ужесточение монетарных условий будет способствовать укреплению доллара и евро.

Бросить якорь

Волатильность курса рубля сейчас очень высока, при этом факторов его поддержки всё еще недостаточно, заявил Михаил Зельцер. По его мнению, в таком случае Центробанку придется вмешаться в ситуацию, поэтому на заседании 21 июля ключевая точно будет повышена .

— Ослабление рубля увеличивает вероятность того, что Банк России на ближайшем заседании повысит ставку сразу на 50 б.п., до 8% годовых. При этом не исключены и более крупные шаги в 75 б.п. или даже 100 б.п. , если в оставшиеся недели нацвалюта продолжит слабеть, а инфляция — ускоряться, — отметил Михаил Васильев.

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При этом регулятор не фиксирует на валютном рынке крупных сделок, которые могли бы повлиять на курс рубля , сообщила 4 июля первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, оснований для возврата обязательств по продаже экспортерами выручки в иностранном номинале также нет. Наибольшее влияние на нацвалюту оказывает налоговый период российских компаний. Вместе с тем Банк России не видит рисков в ее ослаблении , подчеркнула Ксения Юдаева.

Тем не менее в ближайшие дни курс может получить поддержку со стороны словесных интервенций властей , поэтому он закрепится в диапазоне 86–91 за доллар, предупредил Михаил Васильев. Также аналитик отметил, что ежедневных юаневых валютных интервенций на 3,6 млрд рублей явно не хватает для российской экономики.