Сдержать курс: ЦБ может поднять ключевую ставку из-за падения рубля
Центробанк может увеличить ключевую ставку на заседании 21 июля из-за падения рубля вплоть до 8,5%, считают опрошенные «Известиями» участники рынка. 5 июля нацвалюта ослабла до уровня 91 за доллар и 99 за евро — регулятор объясняет это сокращением сальдо торгового баланса. Банки прогнозируют закрепление курса в диапазоне 85–92 за «американца». Эксперты также отмечают, что для поддержки рубля ЦБ может осуществить интервенции за счет юаневых резервов.
Полный вперед
На торгах в среду, 5 июля, курс доллара в моменте превышал 91 рубль. В последний раз российская валюта достигала таких значений только в марте 2022 года. При этом стоимость евро перевалила за 99 рублей, юаня — за 12,5. Это максимум с марта и апреля 2022-го соответственно.
Ослаблению рубля способствуют те же факторы, из-за которых курс падал последние несколько месяцев. В первую очередь это состояние торгового баланса: поступление валюты от экспорта снижается, при этом спрос на нее со стороны импорта восстанавливается, заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Серьезное влияние также оказывает отток иностранного капитала из страны.
Население активизировало покупку валюты, что в том числе приводит к ослаблению рубля, объяснил старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин. Он пояснил: об этом можно судить по динамике курсов и скачку снятия наличных в последние дни.
— Торговый дефицит с КНР также давит на рубль. Доля китайской валюты в импорте растет быстрее, чем в экспорте, а чем она выше, тем большее влияние юань оказывает на соотношение пары USD/RUB через кросс-курсы, — отметил эксперт.
Помимо того, на рубль в последнюю неделю повлиял выход нерезидентов из капитала российских компаний, а также общая геополитическая ситуация и шлейф июньских событий, добавил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Штормовое предупреждение
Высокая волатильность валютного рынка в ближайшее время станет нормой, отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Игорь Кузавов. По его словам, в ближайшее время рубль может краткосрочно стабилизироваться, однако любая крупная покупка денег на рынке со стороны инвесторов или компаний вновь поднимет пару USD/RUB выше 90.
Факторов, которые бы способствовали резкому укреплению рубля до отметок 81,5 и ниже, на данный момент не наблюдается, уверен аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Пока ситуация на рынке с учетом растущих аппетитов импортеров при сокращающемся экспорте говорит в пользу ослабления нацвалюты, отметил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.
По его словам, в ближайшую неделю она будет торговаться в диапазоне 88–92 за доллар, а на более длинном горизонте — по 85–90 с тяготением к верхней границе. Не исключены краткосрочные выходы за эти коридоры из-за повышенной волатильности.
— Мы полагаем, что в ближайшие недели курс рубля вернется в диапазон 86–88 рублей за доллар. В то же время риск дальнейшего ослабления российской валюты вырос и мы допускаем движение к 92, — заявил главный аналитик ПСБ Денис Попов.
Дополнительное давление на рубль могут оказать ожидания инвесторов относительно роста ставок Европейского центробанка и ФРС США в конце июля, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Дальнейшее ужесточение монетарных условий будет способствовать укреплению доллара и евро.
Бросить якорь
Волатильность курса рубля сейчас очень высока, при этом факторов его поддержки всё еще недостаточно, заявил Михаил Зельцер. По его мнению, в таком случае Центробанку придется вмешаться в ситуацию, поэтому на заседании 21 июля ключевая точно будет повышена.
— Ослабление рубля увеличивает вероятность того, что Банк России на ближайшем заседании повысит ставку сразу на 50 б.п., до 8% годовых. При этом не исключены и более крупные шаги в 75 б.п. или даже 100 б.п., если в оставшиеся недели нацвалюта продолжит слабеть, а инфляция — ускоряться, — отметил Михаил Васильев.
При этом регулятор не фиксирует на валютном рынке крупных сделок, которые могли бы повлиять на курс рубля, сообщила 4 июля первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, оснований для возврата обязательств по продаже экспортерами выручки в иностранном номинале также нет. Наибольшее влияние на нацвалюту оказывает налоговый период российских компаний. Вместе с тем Банк России не видит рисков в ее ослаблении, подчеркнула Ксения Юдаева.
Тем не менее в ближайшие дни курс может получить поддержку со стороны словесных интервенций властей, поэтому он закрепится в диапазоне 86–91 за доллар, предупредил Михаил Васильев. Также аналитик отметил, что ежедневных юаневых валютных интервенций на 3,6 млрд рублей явно не хватает для российской экономики.
Если курс превысит 90 за доллар, Центробанк может выйти на рынок с продажей юаней, добавил Сергей Коныгин. Чем больше иностранной валюты будет на рынке, тем больше поддержки рублю это окажет. По словам эксперта, объемы юаней в резервах, которые превышают $100 млрд, позволяют это сделать.