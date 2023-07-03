Легкая слабость: что будет с рублем этим летом

Курс рубля в минувшем квартале упал сразу на 12 рублей (около 15%) по отношению к доллару США, параллельно ослабев и к другим валютам — евро и юаню. Основной причиной такого сильного падения стала негативная конъюнктура на внешних рынках и умеренные объемы экспорта при одновременном окончательном входе импорта в норму. Есть ли основания ожидать восстановления курса российской валюты или она продолжит падать, рассказали «Известиям» эксперты в очередном квартальном опросе.

Под отвес

Тренд на ослабление рубля отметился еще в апреле (с 77 до 80 рублей за доллар), но в мае иностранные валюты немного притормозили. Зато в первый месяц лета рубль полетел вниз практически отвесно, потеряв разом около 12% своей стоимости. В ходе торгов 30 июня российская валюта опустилась ниже отметки в 89 рублей за доллар впервые за последние 15 месяцев.

Отметим, что падение в июне происходило вопреки налоговому периоду, когда экспортеры активно продают валюту, чтобы заплатить в ФНС, что делает эту ситуацию еще более загадочной. На данный момент цифры по платежному балансу за второй квартал еще не вышли, но данные за апрель и май показывают не самый мощный приток валюты. К примеру, за апрель вся внешняя торговля принесла нашей стране в чистом виде $1,15 млрд, что, скорее всего, и определило слабость курса. Отметим, впрочем, что всё больший объем внешнеторговых сделок осуществляется либо в рублях (но эта доля невелика), либо же в иных валютах (дирхам, рупия и т.д.). Однако поступления в этих денежных единицах часто трудно потратить — импорт из соответствующих государств сравнительно невелик. Нужно либо увеличивать его, либо инвестировать в эти страны тем или иным образом.

Как заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, динамика курса определяется потоками платежного баланса. По его словам, в последние месяцы цены на основные товары российского экспорта идут вниз, даже не оглядываясь на те дисконты, которые применяются по отношению к мировым ценам на товары российского экспорта.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Ослабление рубля — это проблема с точки зрения усиления инфляции, вследствие чего возможно повышение ключевой ставки на следующем заседании ЦБ. Но одновременно это и возможности для экспортеров. А кроме того, слабый рубль помогает сбалансировать бюджет, который в этом году пока выполняется с глубоким дефицитом (одним из самых глубоких в новейшей истории страны). В то же время даже с точки зрения производителей слишком слабый рубль в какой-то момент может перестать быть комфортным. Поэтому ЦБ и Минфин не могут до бесконечности содействовать — или не препятствовать — падению курса национальной валюты.

Главная интрига сейчас в том, является ли падение рубля в последние месяцы и недели долговременным или нас ожидает сильный отскок. Большинство опрошенных «Известиями» аналитиков склоняются к тому, что возвращения к зимним показателям не будет, но и дальше российская валюта не провалится.

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов

Предпосылок к тому, что рубль вернется к отметкам ниже 81 за доллар и 88 за евро, нет. К концу года можно ожидать, что российская валюта будет торговаться в широком диапазоне 80–87 за доллар и 88–95 за евро, так как многое зависит и от политических решений, и от хода СВО, что предсказать довольно тяжело.

Исполнительный директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров

В отсутствии международных спекулянтов курс рубля стал более подвержен колебаниям из-за нефтегазовых доходов, так что мировые цены на нефть, а также возможность конвертации доходов в нацвалюту будут основными драйверами в ценообразовании рубля. Также важна динамика инфляции и политика ЦБ: ужесточение ДКП может сыграть в сторону укрепления рубля. Наконец, размер дефицита госбюджета также будет оказывать давление на рубль. Помимо «постоянных» факторов, всегда нужно учитывать возможные геополитические форс-мажоры — они могут резко изменить динамику курса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Я бы ждал более слабого рубля по итогам третьего квартала, около 90 рублей за доллар. Цены на нефть пока продолжают снижение, а с точки зрения расчетов наблюдаются сложности с конвертацией дружественных валют в рубли. Кроме того, инфляция продолжает давить на национальную валюту и я жду усиления этого давления в третьем квартале.

Аналитик компании «Цифра брокер» Даниил Болотских

Ключевым фактором традиционно служит сальдо торгового баланса. Рост стоимости импорта и снижение экспорта способны еще больше ослабить курс рубля. Замедление китайской экономики способно сильно ударить по экспорту и курсу рубля.

Геополитика продолжает оказывать влияние на курс. Неопределенность и новые шоки для экономики будут подстегивать закупки валюты.

На наш взгляд, уход иностранных организаций уже не может оказать такого существенного влияния на курс валюты из-за указа президента о лимите закупки валюты в $1 млрд в месяц.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

На данный момент точно предположить курс на ближайшие месяцы довольно трудно. Мы бы обозначили границы, которые озвучил вице-премьер Андрей Белоусов в рамках ПМЭФ об оптимальном курсе в пределах 80–90 рублей.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова

Движения курса рубля по-прежнему зависят от нескольких факторов. Фундаментально это сальдо текущего счета (прежде всего динамика экспорта и импорта). Производная этого фактора — объем продажи валюты экспортерами (то, что в определенной степени определяет уровень ликвидности). И третий фактор — это действие бюджетного правила — объемы покупки и продажи юаня исключительно сглаживают волатильность.

Исходя из наших ожиданий, что цена Urals может вырасти на 10%, рубль способен закрепиться на отметке около 82–83.

Советник генерального директора УК ПСБ Николай Рясков

Рубль снижается под влиянием восстановления импорта, начавшегося в конце прошлого года. Люди постепенно отходят от сберегательного поведения. В результате импорт растет и, соответственно, обменный курс сдвигается.

Поддержку рублю обеспечат налоговые платежи, возможное увеличение экспорта товаров из России и оптимизация логистических цепочек. В случае повышенной волатильности возможны интервенции со стороны ЦБ. Повторение ситуации с импортом по аналогии с 2022 годом — еще один фактор роста рубля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин