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Страсти по курсу: рублю прогнозируют уровни 85–90 за доллар до конца лета

Как рубль и рынки отреагировали на последние события и что дальше их поддержит
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В ближайшие месяцы рубль останется волатильным и будет торговаться в диапазоне 85–90 за доллар, ожидают опрошенные «Известиями» аналитики. 26 июня нацвалюта стремительно отыграла падение выходных, укрепившись до уровня 84,7 за доллар. В дальнейшем на курс будут влиять состояние торгового баланса, цены на нефть и геополитика. Последние два фактора также могут помешать росту рынка акций в летний период. По оценкам аналитиков, индекс Мосбиржи к началу осени будет торговаться вблизи текущих уровней — в диапазоне 2600–2900 пунктов.

Эмоциональный фон

На утренних торгах Мосбиржи 26 июня рубль обновил годовые минимумы. Российская валюта по отношению к американской в моменте упала до отметки 87,2 (пик с марта 2022-го), к европейской — 95,3 (пик с апреля 2023-го). Рынок акций также открылся снижением: индекс Мосбиржи снижался на 1,8%, до 2744 пунктов, РТС — на 2%, до 1019. Такое поведение рынков стало реакцией на события 23 и 24 июня — с участием ЧВК «Вагнер». Действия последних правоохранительные органы квалифицировали как попытку мятежа.

После 11:00 мск рубль отыгрался, достигнув 84,69 руб./$ и сравнявшись с уровнем закрытия пятницы. К вечеру понедельника пара USD/RUB торгуется по 85,08, EUR/RUB — 92,81. Индексы Мосбиржи и РТС ослабили снижение в ходе дневной сессии, но к 18:00 оказались в минусе по сравнению с показателем пятницы: на 1,1% (2763) и 1,9% (1019) соответственно.

московская биржа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В выходные банки и обменники продавали наличную валюту по курсу выше 90–100 рублей за доллар, спред в некоторых из них достигал 20 рублей. По состоянию на понедельник разница между покупкой и продажей составляла 4–8 рублей.

В большинстве кредитных организаций 26 июня цены на покупку «американца» варьировались в диапазоне 86,8–87,7, узнали «Известия», изучив курсы в отделениях по состоянию на 13:00 мск. Дешевле всего приобрести доллар физлица могли в банке «Санкт-Петербург» по курсу 85,7 рубля. Наибольший курс для такой операции предлагали ВТБ (87,7) и «Сбер» (87,4). Тогда как принять американскую валюту в организациях обратно готовы по 81,5 и 79,08 соответственно.

Инфографика

Евро во многих банках можно продать примерно за 90 рублей. Так, в ВТБ его цена составляет 91 рубль, в ГПБ — 90,25, а в Азиатско-Тихоокеанском банке — 89,82. При этом в «Сбере» его готовы купить за 88,13 рубля — это самый низкий показатель. Приобрести европейскую валюту дешевле всего можно также в Банке СПБ — за 93,45 рубля. При этом в ГПБ его продавали за 95,10 рубля, а в ВТБ — за 96,50.

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Резкое ослабление рубля носило исключительно спекулятивный характер, поэтому курс очень быстро вернулся к уровням закрытия рынка в пятницу, уверен глава департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. Он отметил, что быстрое разрешение кризисной ситуации и фундаментальные факторы вернули национальную валюту к справедливым уровням.

валюта деньги обмен
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

События выходных застали врасплох инвесторов, местами наблюдались панические настроения, выросла политическая премия за инвестирование в российские активы, подчеркнул главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его оценкам, на этой неделе стоит ожидать, что рубль будет торговаться на нынешних уровнях — в диапазоне 82–87 руб./$, 90–95 руб./€. При этом в первой половине недели с наступлением налогового периода вероятно укрепление нацвалюты.

Об увеличении в субботу спроса на наличные деньги в 15 регионах страны в среднем на 30% сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, наиболее активный рост спроса наблюдался в Воронежской, Ростовской и Липецкой областях, а также в крупных городах. По данным ЦБ, на фоне новостей о действиях ЧВК «Вагнер» 23 июня кредитные организации резко пополнили кассы и банкоматы наличностью на 105,3 млрд рублей. Этот показатель стал максимумом с осени прошлого года.

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Поводы к волатильности

Эмоций на рынке много, и вновь экономические факторы отошли на второй план, а политика доминирует, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. — Сразу приступить к росту курсу рубля и акциям будет сложно: нужно время на адаптацию. Но без очередных шоков текущие цены бумаг выглядят неплохо на перспективу, а их техническая перегретость во многом снята.

Рынок ожидаемо открылся снижением, но часть потерь была отыграна, добавил аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. По его оценкам, с этих уровней может начаться коррекция до 2500 пунктов в отсутствие новых драйверов для роста и фиксации прибыли инвесторами с марта этого года.

Несмотря на то что ситуация разрешилась, неопределенность на рынках сохраняется, указал аналитик группы «Финам» Андрей Маслов. Скорее всего, темпы ослабления замедлятся и рубль может перейти к некоторому укреплению, торгуясь около 85 за доллар и 92 за евро.

валюта обмен
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Дальнейшая динамика нацвалюты будет определяться совокупностью факторов, из которых наиболее важный — это состояние торгового баланса. При его ухудшении в среднесрочной перспективе на фоне снижения экспорта рубль окажется под давлением и может выйти на уровни 85–87 за доллар, оставаясь на этих отметках и в начале осени, — уверена руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полина Хвойницкая.

Основными рисками для рубля также могут стать падение цен на нефть и геополитика, добавил Максим Тимошенко из «Русского стандарта». В результате к началу осени пара USD/RUB может стоить в диапазоне 85–90. Поддержкой для нацвалюты может выступить профицит текущего счета платежного баланса РФ и продажи юаней в рамках бюджетного правила.

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий считает, что рынок акций РФ будет в боковике до конца лета. Основной негативный фактор — геополитика. Тогда как рост индексов могут обеспечить слабый рубль и запуск стимулов в Китае, которые поддержат цены на сырье, так как спрос на такие товары со стороны Поднебесной составляет от 30 до 70%.

деньги рубль доллар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Волатильность на рынках в ближайшие дни останется повышенной, ожидает Михаил Зельцер из БКС. Если индекс Мосбиржи войдет в зону 2750–2650 пунктов, то это может быть интересным вариантом для усиления портфеля, добавил он, не исключив в 2023-м отыгрыш к уровню 3000. Индексы Мосбиржи и РТС в июле и августе будут торговаться недалеко от текущих уровней — 2600–2900 и 950–1150 соответственно, спрогнозировал Михаил Васильев из Совкомбанка. По оценкам руководителя отдела акций УК «Первая» Антона Кравченко, наиболее интересные возможности есть в секторе информационных технологий, которые стали бенефициарами ухода иностранных игроков и значительно нарастили выручку.

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