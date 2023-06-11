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Отложили в ящик: россияне охладели к банковским картам

Последний раз такое наблюдалось в 2020 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Количество выпущенных банковских карт по итогам I квартала 2023 года выросло. А вот число активно используемых карт, по которым проводилась хотя бы одна операция, резко сократилось. Последний раз подобное наблюдалось в пандемию. C чем связан спад активности по банковским картам, выясняли «Известия».

Резкий спад

По данным Центрального банка (ЦБ), по итогам I квартала количество выпущенных банковских карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 2,9%. Однако число активно используемых карт (по которым в течение квартала проводилась хотя бы одна операция) уменьшилось на 3%.

Карта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

У физических лиц оно сократилось на 7,39 млн (2,9%), у юридических — на 269 тыс. (9,8%). А объем операций с использованием карт — это и снятие наличных, и оплата товаров, и прочее — упал в январе–марте по сравнению с концом 2022-го на 5 трлн рублей (11,9%).

Последний раз подобное резкое снижение активности по банковским картам наблюдалось во II квартале 2020 года: тогда на фоне пандемии и ограничительных мер количество активных карт обвалилось на 4,67 млн (2,37%), а объем операций упал более чем на 1 трлн рублей (4,3%).

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Высокая база

Одной из причин такой динамики эксперты считают эффект высокой базы IV квартала 2022-го.

Так, в первом полугодии 2022 года возникла экономическая неопределенность, появились известные ограничения и технические проблемы в использовании банковских карт, и этот отложенный спрос реализовался в последнем квартале прошлого года.

Банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, IV квартал традиционно отмечается большим количеством сезонных акционных предложений банков по картам, которые приводят к росту клиентской активности.

После высокой базы в конце 2022 года, которая была обусловлена отложенным спросом и ростом эмиссии дополнительных карт, в I квартале могло наступить закономерное охлаждение активности, считает Анна Стогниенко, старший проектный лидер команды исследований рынка дебетовых и кредитных карт Frank RG.

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Карты про запас

Кроме того, в октябре–декабре 2022 года в России набирали много карт «про запас». Впоследствии часть из них стала не востребована.

— Карты платежных систем UnionPay и «Мир» стали выпускаться в больших количествах именно во втором полугодии 2022 года, после ухода из РФ Visa и Mastercard. При выпуске карта UnionPay активировалась, но использовать ее обычно планировалось в отпусках за границей, поэтому в I квартале операций по ним могло быть значительно меньше, чем в прошлом квартале, — поясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Карта МИР
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Многие клиенты, выпускавшие в прошлом году карты «Мир», опасаясь блокировки имеющихся на руках Visa и Mastercard, осознали, что они продолжают функционировать в России. Поэтому «Мир» (опять же, зачастую оформленная бесплатно и в цифровом виде) остается про запас, добавляет Антон Сергунов, директор направления развития банковских карт «Банки.ру».

Нехватка чипов

Одним из значительных факторов, повлиявших на снижение использования банковских карт, эксперты считают и дефицит чипов. Это привело к ограничениям в производстве и выпуске карт.

— Дефицит чипов в значительной степени ограничивает возможности банков и платежных систем по выпуску новых карт или замене устаревших. Клиенты, возможно, сталкиваются с задержками или сложностями в получении новых карт, что может снижать их активность в использовании банковских карт. Этот дефицит чипов оказывает негативное влияние на различные аспекты использования банковских карт в России, — считает Владимир Кривов, руководитель маркетингового агентства «РостСайт».

Чип
Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov

По мнению аналитика, количество активных карт сократилось, так как не все клиенты могут получить новые карты или их замену вовремя. Кроме того, устаревшие карты могут не поддерживать новые технологии, такие как бесконтактные платежи, что может снизить их привлекательность для пользователей.

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Новые тренды

Очевидно, повлияла и смена предпочтений пользователей: потребители активно используют другие формы оплаты, такие как мобильные платежи. Развитие бесконтактных технологий — главная тенденция года. Большинство карт поддерживает функцию бесконтактной оплаты или оплаты по QR-коду.

В то же время, по мнению ряда экспертов, уход международных игроков оказал на российский рынок банковских карт эффект, во многом обратный ожидавшемуся.

Оплата телефоном
Фото: Global Look Press/Frank May

— Уход Visa и Mastercard никак не отразился на внутреннем рынке: карты «Мир» забрали на себя всю долю нового выпускаемого пластика. РФ как будто не исключала некую внешнюю изоляцию (уход определенных игроков — поставщиков инфраструктуры), в которой сейчас оказалась. НСПК со своей системой «Мир» подоспела вовремя и за последние лет семь хорошо развила карточную базу, — считает Максим Меженков, директор по развитию LocalCarHires.com.

Кроме «Мира» на российский рынок вышла китайская UnionPay. Обслуживание карты бесплатное, но подвох кроется в конвертации: например, в ОАЭ вы будете тратить деньги в дирхамах, которые российский банк продаст по максимально выгодному для него курсу, замечает аналитик.

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В Freedom Finance Global еще одной причиной снижения использования «пластика» называют цифровые банковские карты, которые не требуют посещения отделений банка или встречи с курьером. Также появились новые способы бесконтактной оплаты с помощью банковских стикеров — наряду с QR-кодами это избавляет от необходимости носить карты с собой и продлевает срок службы их чипов.

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