Русские горки: рублю прописали ослабление до 90 за доллар со скорым откатом

В ближайшие дни российская валюта может протестировать курс в 90 руб./$, а в июле она будет торговаться в широком диапазоне 85–90 за «американца» и 93–98 за «европейца» . Ослабление рубля 30 июня до максимумов с марта 2022-го продолжает тренд последних недель. Тенденция объясняется восстановлением импорта более быстрыми темпами, чем экспорта, а также выходом нерезидентов из российских активов. Кроме того, курс отыгрывает события прошлых выходных , однако реакцию на них в начале недели смягчил налоговый период, пояснили эксперты.

Факторы сошлись

В пятницу, 30 июня, нацвалюта стремительно ослабевала. Курс доллара в моменте превышал 89 рублей, евро достиг 97 рублей, юань — 12,2 рубля. Для западных валют это максимумы с конца марта 2022-го, для восточной — с апреля прошлого года . Таким образом, продолжилась динамика предыдущих месяцев: понижательный тренд сохраняется уже больше полугода, а в июне рубль сдавал позиции практически непрерывно, напомнил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

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— С фундаментальной точки зрения рубль слабеет из-за снижения поступлений валюты от экспорта при восстановлении спроса на нее для импорта, а также из-за возросшего оттока капитала . Российские доходы от экспорта сокращаются из-за слабости сырьевых цен на мировых рынках, а также вследствие западных санкций (например, Европа в этом году практически полностью отказалась от российского газа, нефти и нефтепродуктов), — пояснил Михаил Васильев.

Он добавил: в 2023-м меньше валюты от экспорта приходит в страну, так как компании оставляют ее за рубежом. Например, в Индии, из-за того что рупия не свободно конвертируется за ее пределами.

Свою роль играют и ситуативные факторы . Рубль слабеет ввиду внутриполитической ситуации в России, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Скачок валютных курсов, связанный с событиями прошлых выходных, совпал с окончанием налогового периода в РФ (когда спрос на рубль на бирже усиливается). Пик выплат пришелся на 28 июня, но конвертировали экспортеры валютную выручку заранее, пояснил эксперт.

Среди других факторов ослабления рубля — прохождение пиковых закупок валюты для расчетов с нерезидентами , рассказал старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин. По сообщениям СМИ, сейчас проходят выплаты нерезидентам по двум крупным сделкам: «Магнит» и «Яндекс». Ранее по аналогичному договору по Shell рубль также реагировал резким падением.

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— Кроме того, население активизировало покупку валюты . Это видно по динамике курсов в приложении банков (они резко пошли вверх), как и по скачку снятия наличных рублей в последние дни (что косвенно говорит о желании людей купить валюту за эту наличность), — добавил Сергей Коныгин.

Также сохраняется спрос на иностранные деньги со стороны россиян, которые едут летом в отпуска за границу , отметил Михаил Васильев из «Совкомбанка». Он подчеркнул: в условиях пониженной ликвидности российского валютного рынка из-за отсутствия нерезидентов и нахождения под санкциями крупнейших банков рубль в целом стал более чувствительным к любым факторам и новостям.

Отскок последует

В ситуации дисбаланса спроса и предложения инвалют на рынке, а также учитывая нервозность из-за последних событий в игру вступают и спекулянты , работающие по тренду ослабления нацвалюты, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. В таких условиях нельзя гарантировать, что рубль не упадет до планки 90 рублей за доллар, заявил он.

— Тем не менее рассматриваем сегодняшнее волнение как временное, и в любой момент рубль может приступить к отскоку . Фундаментально курс смотрится ближе к 80, чем к 90 за доллар, а подлет к верхней круглой оценке отражает действующий сложный контекст, — считает Михаил Зельцер.

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Ближайшим достигнутым уровнем может стать 90 руб./$ , согласен начальник аналитического управления Банка «Зенит» Владимир Евстифеев. По его словам, ослабление может продолжаться до достижения некого справедливого уровня, который сложно определить с учетом недостатка оперативной статистики по внешней торговле РФ.

— Мы ожидаем диапазон 85–90 руб./$ в ближайшие недели . Возможны пробития этого коридора, но они будут носить непродолжительный характер ввиду отсутствия фундаментальных причин для дальнейшего резкого ослабления рубля. В случае обострения геополитических факторов или дальнейшего движения вниз нефтяных котировок возможен уход курса рубля выше 90 руб./$. При прочих равных диапазон 85–90 выглядит наиболее вероятным , — заявил директор департамента операций на финансовых рынках Банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.