Дело курса: какие уровни рубль может протестировать в ближайшие месяцы

Летом курс российской валюты может просесть до 87 рублей за американскую и до 93 рублей за европейскую , полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Против рубля сейчас играет больше факторов, чем за него . Давление на курс усиливается из-за растущего спроса на доллар и евро на фоне восстановления импорта, а также в связи со снижением цен на нефть и поступления выручки от экспорта товаров. Остается и риск обострения геополитической ситуации, указали аналитики. Пока же рубль может ожидать поддержки от ежедневных продаж юаней по бюджетному правилу и от возможного скачка цен на сырье .

Стечение факторов

Рубль 14 июня продолжил движение вниз. В ходе торгов на Мосбирже российская валюта в моменте упала по отношению к американской до отметки 85,03, впервые достигнув такого показателя с начала апреля прошлого года. В то же время европейская валюта укрепилась до 91,72 и также обновила максимум с апреля, но уже 2023-го . После полудня рубль отыграл часть потерь: к 17:45 пара USD/RUB стоит 84,1, EUR/RUB — 91,2.

На ослабление нацвалюты влияет совокупность факторов, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики. Рубль находится под давлением из-за растущего интереса к иностранной валюте, особенно к доллару и евро, из-за недостатка предложения на рынке , считает аналитик группы «Финам» Андрей Маслов. Он пояснил: в начале месяца обычно наблюдается сокращение экспортных поступлений, а к концу — их возрастание. Это может влиять на спрос и предложение на валютном рынке и, соответственно, на курс.

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

— Предложение валюты снижается из-за низких цен на сырье на мировом рынке . Brent 13 июня торговался вблизи годовых минимумов, у $72 за баррель, из-за опасений глобальной рецессии. При этом российская экспортная нефть марки Urals торгуется со скидкой приблизительно 30% к сорту Brent вследствие западных санкций, — объяснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

На фоне сохранения с середины весны относительно невысоких цен на нефть и геополитического дисконта на реализуемые товары из РФ приток валютной выручки сократился , согласился инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. В то же время импорт продолжает восстанавливаться , подчеркнул он. Сейчас поставщикам требуется всё больше валюты для оплаты иностранных товаров. Отсутствие комфортного удовлетворения спроса на доллары и евро подтолкнуло их котировки вверх.

Также ухудшились показатели счета текущих операций . По данным Центробанка, профицит платежного баланса за январь–май этого года составил $22,8 млрд против прошлогодних $123,8 млрд. То есть показатель упал без малого на $100 млрд, констатировал Александр Бахтин. Вместе с тем на нацвалюту давят обострения на внешнем контуре и повышенные расходы госбюджета, вызванные геополитической необходимостью, добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Стоит учесть еще и тот факт, что часть валюты от экспорта не доходит до российского валютного рынка, а оседает на зарубежных счетах, например в Индии в рупиях , отметил Михаил Васильев. По его словам, спрос на валюту в последние дни увеличился в том числе и потому, что ее рассматривают как страховку от геополитических рисков и новых санкций. Также отражается уход из РФ иностранных компаний, продающих свой бизнес . Этот фактор на фоне сокращения профицита счета текущих операций платежного баланса страны может оказать более значимое влияние на валютный рынок в 2023-м.

Кроме того, из-за начала летних отпусков вырос спрос на валюту для зарубежных турпоездок , добавил эксперт.

Сценарии курса

Уровни 85 руб./$ и 91,6 руб./€ представляются предельными точками нынешнего девальвационного импульса нацвалюты , уверен Александр Бахтин из БКС. Он подчеркнул, что рубль уже пытается отскочить. В ближайшей перспективе стоит ожидать его плавного восстановления : согласно базовому сценарию, до конца июня может установиться курс 80–81 и 86–87 соответственно, оценил аналитик.

По его словам, опосредованную поддержку рублю могут оказать итоги заседания ФРС , запланированного на 14 июня. Ожидается, что американский регулятор сохранит ставки без изменений, что должно ослабить позиции доллара и таким образом улучшить позиции рисковых активов, в том числе нефти и валют развивающихся стран . Также в пользу рубля выступает увеличение с начала июня объема ежедневных продаж юаней в рамках бюджетного правила до 3,6 млрд в рублевом эквиваленте с майских 2 млрд . А под занавес месяца традиционным позитивом станет налоговый период, подчеркнул Александр Бахтин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Сейчас драйвером поддержки может выступить вероятный рост цен на энергоносители . В силу того что у рубля в нынешней конфигурации немного поддерживающих факторов, а также учитывая тот факт, что для бюджета значительно укрепляющаяся нацвалюта не выглядит привлекательной, наиболее вероятным сценарием рынок считает закрепление курса к концу июня в коридоре 80–85 руб./$ с тяготением к верхней границе, — спрогнозировал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Он не исключил также и сценарий с еще более сильным краткосрочным ослаблением рубля, но с быстрым возвратом к указанному диапазону, который будет актуален в течение всего лета.

Значимое влияние на рубль в ближайшее время будут оказывать также геополитика, отток иностранного капитала, действия властей по стабилизации курса и поведение населения , полагает Михаил Васильев из Совкомбанка. В ближайшие дни власти, скорее всего, задействуют словесные интервенции в защиту нацвалюты. Стремительное ее ослабление повышает инфляционные ожидания, что невыгодно никому , указал он.

По оценкам эксперта, в летний период рубль останется в диапазоне 81–87 за доллар, 87–93 — за евро и 11,4–12,2 — за юань. При этом риски скорее смещены в сторону дальнейшего ослабления российской валюты, так как вторая половина года сезонно более слабая для нефтяных цен.