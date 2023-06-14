Дело курса: какие уровни рубль может протестировать в ближайшие месяцы
Летом курс российской валюты может просесть до 87 рублей за американскую и до 93 рублей за европейскую, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Против рубля сейчас играет больше факторов, чем за него. Давление на курс усиливается из-за растущего спроса на доллар и евро на фоне восстановления импорта, а также в связи со снижением цен на нефть и поступления выручки от экспорта товаров. Остается и риск обострения геополитической ситуации, указали аналитики. Пока же рубль может ожидать поддержки от ежедневных продаж юаней по бюджетному правилу и от возможного скачка цен на сырье.
Стечение факторов
Рубль 14 июня продолжил движение вниз. В ходе торгов на Мосбирже российская валюта в моменте упала по отношению к американской до отметки 85,03, впервые достигнув такого показателя с начала апреля прошлого года. В то же время европейская валюта укрепилась до 91,72 и также обновила максимум с апреля, но уже 2023-го. После полудня рубль отыграл часть потерь: к 17:45 пара USD/RUB стоит 84,1, EUR/RUB — 91,2.
На ослабление нацвалюты влияет совокупность факторов, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики. Рубль находится под давлением из-за растущего интереса к иностранной валюте, особенно к доллару и евро, из-за недостатка предложения на рынке, считает аналитик группы «Финам» Андрей Маслов. Он пояснил: в начале месяца обычно наблюдается сокращение экспортных поступлений, а к концу — их возрастание. Это может влиять на спрос и предложение на валютном рынке и, соответственно, на курс.
— Предложение валюты снижается из-за низких цен на сырье на мировом рынке. Brent 13 июня торговался вблизи годовых минимумов, у $72 за баррель, из-за опасений глобальной рецессии. При этом российская экспортная нефть марки Urals торгуется со скидкой приблизительно 30% к сорту Brent вследствие западных санкций, — объяснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
На фоне сохранения с середины весны относительно невысоких цен на нефть и геополитического дисконта на реализуемые товары из РФ приток валютной выручки сократился, согласился инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. В то же время импорт продолжает восстанавливаться, подчеркнул он. Сейчас поставщикам требуется всё больше валюты для оплаты иностранных товаров. Отсутствие комфортного удовлетворения спроса на доллары и евро подтолкнуло их котировки вверх.
Также ухудшились показатели счета текущих операций. По данным Центробанка, профицит платежного баланса за январь–май этого года составил $22,8 млрд против прошлогодних $123,8 млрд. То есть показатель упал без малого на $100 млрд, констатировал Александр Бахтин. Вместе с тем на нацвалюту давят обострения на внешнем контуре и повышенные расходы госбюджета, вызванные геополитической необходимостью, добавил он.
Стоит учесть еще и тот факт, что часть валюты от экспорта не доходит до российского валютного рынка, а оседает на зарубежных счетах, например в Индии в рупиях, отметил Михаил Васильев. По его словам, спрос на валюту в последние дни увеличился в том числе и потому, что ее рассматривают как страховку от геополитических рисков и новых санкций. Также отражается уход из РФ иностранных компаний, продающих свой бизнес. Этот фактор на фоне сокращения профицита счета текущих операций платежного баланса страны может оказать более значимое влияние на валютный рынок в 2023-м.
Кроме того, из-за начала летних отпусков вырос спрос на валюту для зарубежных турпоездок, добавил эксперт.
Сценарии курса
Уровни 85 руб./$ и 91,6 руб./€ представляются предельными точками нынешнего девальвационного импульса нацвалюты, уверен Александр Бахтин из БКС. Он подчеркнул, что рубль уже пытается отскочить. В ближайшей перспективе стоит ожидать его плавного восстановления: согласно базовому сценарию, до конца июня может установиться курс 80–81 и 86–87 соответственно, оценил аналитик.
По его словам, опосредованную поддержку рублю могут оказать итоги заседания ФРС, запланированного на 14 июня. Ожидается, что американский регулятор сохранит ставки без изменений, что должно ослабить позиции доллара и таким образом улучшить позиции рисковых активов, в том числе нефти и валют развивающихся стран. Также в пользу рубля выступает увеличение с начала июня объема ежедневных продаж юаней в рамках бюджетного правила до 3,6 млрд в рублевом эквиваленте с майских 2 млрд. А под занавес месяца традиционным позитивом станет налоговый период, подчеркнул Александр Бахтин.
— Сейчас драйвером поддержки может выступить вероятный рост цен на энергоносители. В силу того что у рубля в нынешней конфигурации немного поддерживающих факторов, а также учитывая тот факт, что для бюджета значительно укрепляющаяся нацвалюта не выглядит привлекательной, наиболее вероятным сценарием рынок считает закрепление курса к концу июня в коридоре 80–85 руб./$ с тяготением к верхней границе, — спрогнозировал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.
Он не исключил также и сценарий с еще более сильным краткосрочным ослаблением рубля, но с быстрым возвратом к указанному диапазону, который будет актуален в течение всего лета.
Значимое влияние на рубль в ближайшее время будут оказывать также геополитика, отток иностранного капитала, действия властей по стабилизации курса и поведение населения, полагает Михаил Васильев из Совкомбанка. В ближайшие дни власти, скорее всего, задействуют словесные интервенции в защиту нацвалюты. Стремительное ее ослабление повышает инфляционные ожидания, что невыгодно никому, указал он.
По оценкам эксперта, в летний период рубль останется в диапазоне 81–87 за доллар, 87–93 — за евро и 11,4–12,2 — за юань. При этом риски скорее смещены в сторону дальнейшего ослабления российской валюты, так как вторая половина года сезонно более слабая для нефтяных цен.