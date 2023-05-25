«До 2035 года нам нужно построить 17 блоков АЭС»

«Росатом» к 2035 году построит 17 новых энергоблоков АЭС, рассказал в интервью «Известиям» гендиректор компании Алексей Лихачев во время Невского международного экологического конгресса . Он отметил, что госкорпорация активно развивает технологии, она намерена обеспечить безопасную утилизацию отходов I и II класса опасности в России за счет строительства технопарков, а также нарастить атомную генерацию до уровня 25% от мощности всей страны . Компания также доказала безопасность процесса рекультивации полигона «Красный Бор» и к 2025-му планирует завершить эту работу.

«Мы двигаем атомную энергетику вперед, видим ее зеленой, безотходной»

— «Росатом» выстраивает в России комплексную систему обращения с отходами I и II классов. Сообщалось, что к 2025 году будут введены в эксплуатацию семь экотехнопарков для обезвреживания этих отходов. Где именно их построят и что они будут собой представлять?

— На эту проблему нужно смотреть в комплексе — важны детали. Сколько технопарков, в какие сроки, какие будут у них специализации? Что такое I и II классы опасности? Это те промышленные отходы, которые наносят непоправимый, невосполнимый вред природе и человеку и обращение с которыми — особая культура и особая строгость . Почему решение проблемы утилизации таких отходов поручили «Росатому»? У нас есть такой опыт. Работая с ядерными технологиями, в том числе и с результатами жизненного цикла ядерных объектов , мы как раз и имели дело много десятилетий с такими крайне опасными и, простите за такое простецкое слово, крайне зловредными результатами человеческой деятельности.

Накопив необходимые технологии, мы двигаем атомную энергетику вперед, видим ее зеленой, безотходной и готовы применить эти наработки и в мирной жизни . Мы понимаем, что часть работ проводилась в Советском Союзе, но комплексного решения не было, и основной подход был связан с захоронением на разных больших полигонах вот этих самых отходов. Один из таких полигонов хорошо известен петербуржцам как «Красная Горка».

Накопительная площадка очистных сооружений на полигоне Байкальского ЦБК, где проводится переработка и утилизация шлам-лигнина, золы и надшламовой воды. 2021 год Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин

1990-е добавили неопределенности и, я бы даже сказал, большого количества злоупотреблений, прямого нарушения экологического законодательства — мы столкнулись с огромным таким «наследием» в стране. Оно составляет более 10 млн т, по самым скромным подсчетам, именно опасных отходов I и II категорий. Подход к решению этой проблемы состоит из трех частей .

Первая — это, конечно, наработка технологий вместе с учеными с использованием мирового опыта, разрабатывая свои установки по каждому виду отходов, применив ту или иную технологию. Второе — это контроль за наработкой новых отходов (по самым скромным оценкам, около 350–360 тыс. т нарабатывается ежегодно по территории всей нашей страны), а также создание соответствующей информационной системы. На сегодня мы видим, что около 80% наработчиков этих отходов в нашей стране вошли в специальную систему (учета отходов. — «Известия»), она становится более эффективной и прозрачной. Рано или поздно мы увидим всё, что так или иначе нарабатывается предприятиями РФ.

Ну и третье — предприятия-экотехнопарки, которые начинают работать с разными категориями отходов в разных регионах России. Их всего семь, четыре из них мы строим при софинансировании из бюджета, три — исключительно за свои деньги . Они находятся в разных уголках нашей родины. Первые технопарки, которые будут введены в этом и следующем году, — это Курган, Кировская область, Саратовская область, Удмуртия . В регионах своего присутствия — Иркутской, Челябинской, Нижегородской областях — мы также строим экотехнопарки.

Какие-то из них специализированные, например в Усолье-Сибирском технопарк работает с ртутьсодержащими отходами, и есть возможность вернуть их в рециклинг, в производственный цикл . В Нижегородской области предприятие будет нацелено на работу с накопителями энергии, с их утилизацией и возвратом соответствующих химических элементов в промышленный оборот . Где-то будет идти работа, связанная с нефтехимией, где-то — связанная с другой частью таблицы Менделеева. Но это комплексный подход, позволяющий обеспечить контроль, системную оценку и применение научно обоснованных технологий к ликвидации как экологического наследия , так и нарабатываемых современной промышленностью наиболее опасных промышленных отходов.

Полигон «Красный Бор» для захоронения токсичных отходов, продуктов деятельности химических, медицинских, промышленных предприятий, расположенный в Тосненском районе Ленинградской области Фото: ТАСС/Антон Ваганов

— Еще один масштабный проект — ликвидация объектов накопленного экологического вреда. Как обстоят дела с полигоном «Красный Бор»? Какие мероприятия там уже проведены и какие планируются?

— У «Красного Бора» 60-летняя история , и в советские времена — немного странно прозвучит, но это исторический факт — даже из дальневосточных регионов свозились отходы, в том числе и в Ленинградскую область. С чем это решение было связано, сказать сложно. На сегодня в борских картах-накопителях вся таблица Менделеева. Она присутствует и в водяной взвеси, и в пастообразном состоянии, она пропитала достаточно далеко грунт, и, говоря гражданским языком, снег и вода, падающие с неба, эту ситуацию ухудшают. Но первый этап работ произведен, и угрозы экологической катастрофы на сегодня нет .

В течение этого года мы достроим мощности, необходимые для ликвидации всего наследия — это примерно 1,7 млн т . Это такой объем, представьте, как будто бы пять лет подряд вся Россия сгружала на «Красный Бор» свои промышленные отходы. Для того чтобы зараженная почва не приносила вреда окружающей среде, будет выстраиваться соответствующая защита, глубоко в земле. Это даст нам возможность, с одной стороны, точно изолировать, выгородить этот небольшой участок, физически переработать всё, что можно переработать, хранящееся сейчас в жидком, пастообразном состоянии, и превратить этот участок земли в холм, у которого может быть какое-то промышленное применение или технологические решения . Но он точно не будет представлять угрозы ни жизни, ни здоровью людей, которые там находятся, ни окружающей среде. Надеемся работу в 2025 году завершить.

«На Байкале была прямая угроза выброса»

— А какова ситуация с Байкалом?

— Везде ситуация по одному и тому же сценарию разворачивается. Нас зовут, когда есть прямая угроза ЧС. На Байкале была прямая угроза выброса так называемых надшламовых вод в озеро — отходы бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Я очень надеюсь, что могу сейчас заявить: прямой экологической угрозы никакой нет . Все работы идут в полном соответствии с графиками и с национальным проектом «Экология».

Другая часть Иркутской области, город Усолье-Сибирское. В свое время [вице-премьер] Виктория Валериевна Абрамченко, докладывая Владимиру Владимировичу Путину о ситуации в Усолье-Сибирском, назвала город таким экологическим Чернобылем. Термин может быть не бесспорный, но масштабы бедствия понятны .

Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты РФ берут пробу вещества из емкости с токсичными отходами на территории бывшего предприятия «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирском. 2020 год Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

На первом году нашей работы летом 2022-го удалось снять режим ЧС и перевести ситуацию в штатный режим. Большую работу мы проводили вместе с МЧС, с войсками радиационной, химической, биологической защиты — то есть угроза была такого уровня, что требовалось непосредственно в первые месяцы привлекать войска, чтобы всячески обезопасить население .

На сегодня из около 380 зданий, которые надо ликвидировать и переработать — все они так или иначе содержат в себе химические отходы, — более 250 уже нейтрализовано . Работы очень много, поэтому именно на территории Усолья-Сибирского строится один из экотехнопарков «Восток», который будет специализироваться, в первую очередь, на ртутьсодержащих отходах . Это даст возможность возродить дух Усолья-Сибирского. Он стал 27-м атомным городом.

Территория предприятия «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирском. 2021 год Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин

Также есть так называемое маленькое Усолье-Сибирское в Ереване. Буквально в черте города находится предприятие «Наирит». Оно было хорошо известно в Советском Союзе по производству искусственного каучука — это было, может, даже одно из крупнейших в Евразии предприятий. И сейчас оборудование и соответствующие отходы находятся в крайне рискованном, аварийном состоянии . Мы провели первую оценку работ, я выезжал с нашими армянскими партнерами, оценивали ситуацию. Сейчас приступаем к созданию специального проекта. Всё это говорит о том, что к нам обращаются уже из-за рубежа .

«Атомная энергетика — это еще одни легкие планеты»

— Вы говорили в конце прошлого года о строительстве атомных станций и о том, что их должно быть не одна и не пять, а десятки. Как идет эта программа?

— Совершенно обоснованно говорить именно на экологическом форуме о развитии атомной энергетики, потому что она дает сокращение нескольких сотен тысяч тонн выбросов СО2 ежегодно . Если бы все 400 с лишним гигаватт атомной электроэнергии, которые сейчас работают в мире, мы вдруг остановили по каким-то причинам, то лесов на планете нам потребовалось бы в два раза больше, чем сейчас, для нейтрализации СО2.

Поэтому атомная энергетика — это еще одни легкие планеты, если так можно выразиться. Это в полной мере относится к Российской Федерации. И с точки зрения технологий и нашего глобального лидерства, и с точки зрения экологии, зеленой повестки . Люди заинтересованы в развитии атомной энергетики, это показывают социсследования, и руководство страны, президент, правительство, ставят такие задачи.

На сегодняшний день мы находимся на уровне 20% генерации электричества в стране. На северо-западе России где-то около 46–48%, в центральной части — больше 40%. Но президент решил, что надо выходить в 2040-е годы на величину в 25% атомной энергогенерации в масштабах всей страны . Поэтому для нас первый вызов — увеличить удельный вес. Но при этом мы столкнемся с большим вызовом в течение ближайших 10 лет — будет необходимо вывести из эксплуатации порядка десятка блоков.

Строящиеся энергоблоки Курской АЭС-2 в селе Макаровка в Курчатовском районе Курской области Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Поэтому только до 2035 года нам нужно построить 17 энергоблоков. Два из них уже в стадии высокой готовности — это Курская АЭС, два разворачивается дополнительно на Ленинградской атомной станции. Два еще на Смоленской атомной электростанции, и еще два добавятся на Курской АЭС . Также готовим несколько флагманских проектов, например плавучие атомные станции, наземные малые станции в Якутии и первый на планете реактор четвертого поколения «Брест» . Его мощность составит 300 МВт, но это тоже очень востребованный уровень (300–400 МВт) в атомной энергетике. Это город Северск в Томской области, и он будет реализовываться в формате промышленного, энергетического комплекса.

В чем суть зеленой атомной энергетики? Есть два типа реакторов. То, что сейчас на Ленинградкой АЭС работает и что мы строим в большинстве случаев, — это реакторы на так называемых тепловых нейтронах, водо-водяные реакторы, работающие и как с замедлителем, и как с теплоносителем, с водой .

А есть быстрые реакторы на металлическом теплоносителе, на натрии или свинце, как в Томской области — изотопные группы сжигаются, нарабатываются как бы комплиментарно. Получается, что, если мы будем перефабриковывать топливо, замыкать неоднократно трицикл основного объема топливной массы между двумя типами реакторов, мы получим практически безотходную атомную энергетику и совершенно другую экономику . Как раз такие промышленные комплексы с пристанционным топливным циклом мы сейчас экспериментально реализуем в Томской области.

Реактор БН-800 на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, сооруженный на энергоблоке №4 Белоярской АЭС Фото: Росатом

Город Заречный в Свердловской области — столица быстрых реакторов БН-600 и БН-800. Там есть единственные в мире промышленные быстрые реакторы, составляющие основу зеленой энергетики. У нас есть полная программа и понимание строительства крупных блоков на территории России, флагманских заделов по мобильным, наземным, малым мощностям, средней мощности и есть единственный в мире реализуемый проект реакторов четвертого поколения, который даст и новые принципы безопасности, и обеспечит уже обоснованный, технологический переход к двухкомпонентной атомной энергетике, замкнутому топливному циклу .

«Мы имеем фактически технологический суверенитет в ветрогенерации»

— В портфеле энергетических проектов «Росатома» — ветроэнергетика. Какие проекты реализуются в этой области? Рассматривается ли это направление как экспортное и с какими странами уже есть договоренности?

— Ветроэнергетика, может быть, не самая большая часть нашей генерации, мы выработали в прошлом году где-то около 2 млрд кВт/ч электроэнергии. Наши флагманские проекты были на Ставрополье, в Адыгее. И очень надеемся, что будем и дальше наращивать пакет заказов.

Но основные наши мысли даже не столько о дальнейшем развитии ветроэнергетики в России, сколько об экспорте. На сегодня со стороны Вьетнама, Мьянмы, наших друзей и партнеров в Евразии, СНГ, в Турции мы имеем очень серьезные запросы на создание ветромощностей, ветряных атомных станций . У нас локализована вся цепочка, необходимая в Российской Федерации. В поддержку этого созданы все компетенции, и мы, в общем, имеем фактически технологический суверенитет в ветрогенерации . По мере необходимости будем его реализовывать в России и ориентировать мощности в том числе и на экспорт.

Ветроагрегаты крупнейшей в России Кочубеевской ветряной электростанции Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Пятая часть всей электроэнергии сегодня в России приходится на «Росатом». За счет чего идет остальная генерация?

— Примерно столько же — это гидроэнергетика, в сумме с атомной уже 40%, разного рода возобновляемые источники — еще 6–7%. То есть на чистую энергию нашей страны уже приходится почти 50% . Гидроэнергетика — зеленая, хоть и определенный ущерб природе она приносит. Остальная генерация приходится в основном на газ и другие тепловые электростанции. К газовой генерации мы относимся тоже как к зеленой, по крайней мере, в нынешних условиях, поэтому можем говорить уже о том, что проблема углеродной нейтральности в России решена давно .