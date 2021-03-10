Построим вот «Аккую»: что даст России первая АЭС в Турции

Возведение АЭС «Аккую» внесет серьезный вклад в укрепление энергетической безопасности Турции, поможет стимулировать дальнейший рост ее экономики , а также обеспечит потребителей недорогой и экологичной электроэнергией. Об этом Владимир Путин заявил во время торжественной церемонии по случаю начала сооружения энергоблока №3 АЭС в турецкой провинции Мерсин . При этом строительство последнего — четвертого энергоблока должно начаться в 2022-м. Таким образом, первая в Турции атомная электростанция должна заработать уже в 2023 году — на 100-летний юбилей основания республики. По словам экспертов, проект важен не только с экономической и экологической точек зрения, но и в политическом плане. В частности, он укрепляет отношения Москвы и Анкары, а также усиливает позиции РФ в регионе .

Ударили по кнопкам

Спустя год с начала пандемии борьба с коронавирусом по-прежнему препятствует международной дипломатии. Политикам по всему миру по сей день приходится отказываться от личных встреч и рассчитывать на современные технологии. Вынужденная пауза сохраняется и в очных контактах Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые сейчас лишены возможности вместе в сочинской резиденции «Бочаров ручей» искать пути решения сирийского конфликта или дегустировать российское мороженное, как это было на авиасалоне «Макс-2019».

На этом фоне не удивительно, что торжественная церемония по случаю начала сооружения энергоблока №3 АЭС «Аккую» с участием президентов обеих стран прошла в формате видеоконференции . Непосредственно на площадке строительства присутствовали глава «Росатома» Алексей Лихачев и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, на которых свалился весь груз ответственности за нажатие красной кнопки запуска. Президенты были вынуждены любоваться этим зрелищем только через мониторы. И, видимо, чтобы ощутить эффект присутствия, политики и вовсе нажали на воображаемую кнопку на своих столах .

Построим вот «Аккую»_1 Экран с изображением президента РФ Владимира Путина, принимающего участие в режиме телемоста в торжественной церемонии по случаю начала сооружения третьего энергоблока АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин Фото: РИА Новости/Туран Салджы

Возведение атомной электростанции в провинции Мерсин, за которое отвечает госкорпорация «Росатом», остается одним из важнейших международных проектов для обеих стран. Межправительственное соглашение о строительстве первой в Турции АЭС было подписано еще в 2010 году. «Аккую» должна заработать в 2023-м — на 100-летний юбилей основания республики . Всего на площадке предусматривается появление четырех энергоблоков с реакторами общей мощностью 4800 МВт, которые ежегодно смогут производить до 37 млрд кВт*ч электроэнергии, отметил Владимир Путин во время своего выступления. При этом строительство четвертого энергоблока должно начаться в 2022-м, уточнил турецкий лидер.

Реализация проекта внесет серьезный вклад в укрепление энергетической безопасности Турции, поможет стимулировать дальнейший рост ее экономики, а также обеспечит потребителей недорогой и экологичной электроэнергией, подчеркнул Владимир Путин . Более того, запуск АЭС создаст большое количество новых вакансий. В настоящее время образование в России получают свыше 100 турецких студентов, которые в дальнейшем будут трудоустроены на «Аккую», сообщил президент РФ. В Турции рассчитывают, что благодаря электростанции появится не менее 4 тыс. рабочих мест.

Построим вот «Аккую»_4 Вид на стройплощадку третьего энергоблока АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин Фото: Getty Images/Anadolu Agency

— Отмечу, что «Росатом» — как признанный лидер в области «мирного атома» — применяет в ходе сооружения станции наиболее передовые инженерные решения , экономически эффективные и надежные технологии. При этом соблюдаются высочайшие стандарты безопасности и самые строгие природоохранные требования, — добавил российский лидер.

Обоюдная выгода

У руководства Турции большие планы в области энергетики. Их можно свести к двум трекам: снизить импорт энергоносителей и стать заметным узлом общеевропейского значения , пояснил «Известиям» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. При этом, строительство АЭС, по его словам, помогает решить обе эти задачи .

— С точки зрения России, станция «Аккую» — это ещё один успешный зарубежный проект в области атомной генерации . Наша страна — один из немногих мировых лидеров в этой области, — уверен эксперт.

По информации агентства Anadolu, почти 40% выработанной в Турции электроэнергии производится из возобновляемых источников, из них треть выработанного электричества выдает ГЭС, а остальное — ветряные электростанции. Одновременно, почти 35% электроэнергии в стране вырабатывается на угольных электростанциях, из которых большинство работает на импортном материале, а на собственных газовых электростанциях вырабатывается менее 20% произведенного электричества, напомнила «Известиям» заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Построим вот «Аккую»_3 Президент РФ Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю начала сооружения третьего энергоблока АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

По ее словам, АЭС «Аккую» позволит Турции решить сразу несколько задач по оптимизации своего энергобаланса. Во-первых, увеличить долю электричества, вырабатываемого из экологически чистых источников, и сократить долю угля. Во-вторых, снизить зависимость от импорта угля из третьих стран . Турецкая национальная программа развития атомной энергетики предполагает, что к 2030-му доля вырабатываемой энергии на АЭС составит 20%, что позволит существенно заместить экологически грязное угольное топливо, значительно увеличивающее выбросы парниковых газов, добавила эксперт.

— Россия помогает Турции как одной из быстроразвивающихся стран удовлетворить ее растущий спрос на энергоресурсы. С экономической и экологической точек зрения это сотрудничество выгодно обеим странам : «Росатом» предлагает и безопасные энергореакторы, имеющие все необходимые сертификаты от Международного Агентства по атомной энергии, да и основным инвестором в проекте является «Росатом», так что турецкие налогоплательщики затрат на это строительство практически не несут, — пояснила Наталья Мильчакова.

В будущем компания будет присылать своих специалистов на построенную АЭС для ее обслуживания, обучать местный персонал, поставлять топливо для реакторов и, что особо важно, решать вопросы его утилизации. Между тем, Турция все эти услуги будет оплачивать по выгодным обеим сторонам ценам, подытожила эксперт.

Построим вот «Аккую»_2 Монитор с изображением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, принимающего участие в формате видеоконференции совместно с президентом РФ Владимиром Путиным в торжественной церемонии по случаю начала сооружения третьего энергоблока АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

В политическом отношении проект АЭС «Аккую» — символ общих интересов и дружеских отношений , как и совместный газопровод «Турецкий поток». Владимир Путин во время церемонии, в частности, отметил, что успешная реализация этого флагманского проекта не только позволит вывести на качественно новый уровень двустороннее сотрудничество в энергетике, но и в целом будет способствовать дальнейшему продвижению многопланового российско-турецкого партнёрства .

— На первый взгляд открытие энергоблока атомной электростанции в Турции — событие очень локальное , с экономической точки зрения, имеющее исключительно региональный характер. Однако усиление кооперации как экономической, так и военной со страной НАТО, бесспорно, усиливает позиции России в регионе . В этом контексте следует рассматривать и тесное сотрудничество РФ и Саудовской Аравии по нефтяным темам. В целом, Москва последовательно завоевывает авторитет в регионе и усиливает свое влияние , — заявил «Известиям» ведущий аналитик инвестиционной компании QBF Олег Богданов.

К слову, турецкий лидер во время церемонии подчеркнул, что Анкара продолжит сотрудничество с Москвой по важнейшим региональным проблемам. Это касается, по его словам, ситуации в Ливии и Сирии, а также нормализации обстановки в Нагорном Карабахе. При этом Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что политикам в скором времени все-таки удастся провести личную встречу. «Договорились, мы давно уже не виделись», — отреагировал Владимир Путин.