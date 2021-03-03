В Турции заявили о переговорах с РФ о покупке второго полка С-400

Турция продолжает рассматривать возможность приобретения у России второго полка зенитных ракетных систем С-400, несмотря на давление со стороны США. Об этом в среду, 3 марта, заявил глава турецкого управления оборонной промышленности (УОП) Исмаил Демир.

«Наша работа по второму полку систем С-400 продолжается», — подчеркнул он в эфире телеканала NTV.

Демир также отметил, что Анкара пока не заметила каких-либо последствий для себя после введения Вашингтоном санкций. По его словам, необходимо посмотреть на дальнейшее действие закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

26 февраля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что республика использует купленные у России зенитные ракетные системы С-400 только в случае, если возникнет опасность, пишет «Газета.ру».

24 февраля глава «Ростеха» Сергей Чемезов высказал мнение о том, что НАТО не сможет через Турцию заполучить технологию производства зенитного ракетного комплекса С-400. По его словам, контракт на поставку систем Анкаре не предполагает полной локализации производства: для этого в стране должна быть «соответствующая школа».

3 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что покупка Турцией С-400 подрывает сплоченность и эффективность НАТО. При этом он указал на желание новой американской администрации «выстроить конструктивные связи» между Вашингтоном и Анкарой.

Поставки российских ЗРК С-400 в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Турцией и США. Американская администрация неоднократно осуждала приобретение российского вооружения страной НАТО и настаивала на покупке Турцией американских систем.

Вашингтон исключил Анкару из совместной программы по производству истребителей F-35 и ввел санкции в отношении турецких чиновников и учреждений, которые ответственны за покупку С-400. Анкара заявила, что не будет поддаваться на санкционное давление Вашингтона, и не отказалась от С-400.