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США обвинили Турцию в подрыве сплоченности НАТО из-за покупки С-400

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Покупка Турцией зенитных ракетных систем С-400 подрывает сплоченность и эффективность НАТО. Об этом 2 февраля заявил в телефонном разговоре с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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При этом Салливан подчеркнул желание новой американской администрации «выстроить конструктивные связи» между США и Турцией. Как сообщила позднее в тот же день официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн, Салливан также заявил Калыну намерения властей США «укрепить трансатлантическую безопасность посредством НАТО», передает ТАСС.

Поставки российских ЗРК С-400 в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Турцией и Соединенными Штатами. Американская администрация неоднократно осуждала приобретение российского вооружения страной НАТО и настаивала на покупке Турцией американских систем.

Вашингтон исключил Турцию из совместной программы по производству истребителей F-35 и ввел санкции в отношении турецких чиновников и учреждений, которые ответственны за покупку С-400. Анкара заявила, что не будет поддаваться на санкционное давление Вашингтона, и не отказалась от С-400.

15 января стало известно, что Анкара и Москва в конце января могли обсуждать вопрос о поставках в Турцию второго комплекта С-400.

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