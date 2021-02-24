В «Ростехе» выразили уверенность в неспособности НАТО получить технологию производства С-400

НАТО не сможет через Турцию заполучить технологию производства зенитного ракетного комплекса С-400, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в опубликованном в среду, 24 февраля, интервью RT.

По его словам, контракт на поставку систем Турции не предполагает полную локализацию производства: для этого в стране должна быть «соответствующая школа».

«Мы не проводим стопроцентную локализацию. Даже если бы мы захотели, то вряд ли Турция смогла бы полностью организовать производство у себя в стране такой супервысокотехнологичной продукции», — добавил он.

Чемезов выразил уверенность, что НАТО не получит технологию производства, передает «Газета.ру».

3 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что покупка Турцией С-400 подрывает сплоченность и эффективность НАТО. При этом он указал на желание новой американской администрации «выстроить конструктивные связи» между Вашингтоном и Анкарой.

15 января стало известно, что Анкара и Москва в конце января смогут обсудить вопрос о поставках в Турцию второго комплекта С-400.

Поставки российских ЗРК С-400 в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Турцией и Соединенными Штатами. Американская администрация неоднократно осуждала приобретение российского вооружения страной НАТО и настаивала на покупке Турцией американских систем.

Вашингтон исключил Турцию из совместной программы по производству истребителей F-35 и ввел санкции в отношении турецких чиновников и учреждений, которые ответственны за покупку С-400. Анкара заявила, что не будет поддаваться на санкционное давление Вашингтона, и не отказалась от С-400.