Ядерный завоз: Россия поставила первую партию топлива на АЭС «Аккую»

Строительство атомной станции «Аккую» — один из крупнейших проектов в истории российско-турецких отношений, заявил Владимир Путин во время торжественной церемонии завоза первой партии ядерного топлива для АЭС. Сейчас в высокой степени готовности находится один из четырех блоков станции, а после выхода на проектную мощность в 2028 году она будет вырабатывать более 10% необходимой этой стране энергии. При этом Россия продолжит надежно снабжать Турцию и природным газом, заявил Владимир Путин. Президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российскую сторону и отметил важность присоединения своей страны к клубу ядерных держав. О том, как развиваются отношения двух стран и чем важен сам объект, — в материале «Известий».

С опозданием в 60 лет

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции приняли участие в торжественной церемонии доставки первой партии ядерного топлива на энергоблок № 1 строящейся «Росатомом» атомной станции «Аккую». Президент России назвал этот проект одним из крупнейших в истории двусторонних отношений. По его словам, расширению связей с РФ глава Турции уделяет большое внимание.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии по случаю доставки ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 строящейся атомной электростанции «Аккую» в турецком городе Гюльнар Фото: REUTERS/Sputnik/Mikhail Klimentyev

— Возведение в Турции первой атомной станции и фактически создание с нуля новой передовой высокотехнологичной отрасли — это еще один убедительный пример того, как много вы, господин президент Эрдоган, делаете для своей страны, для роста ее экономики, для всех турецких граждан. Хочу сказать прямо: вы умеете ставить амбициозные задачи и уверенно идете к их осуществлению, — сказал Владимир Путин.

При возведении АЭС «Росатом» использует наиболее передовые инженерные решения и технологии, отметил российский лидер. Строительство атомной станции на берегу Средиземного моря началось ровно пять лет назад — в апреле 2018 года, а уже сегодня над «Аккую» будет поднят флаг мирного атома, заметил он. По его словам, это весьма символично, поскольку именно в 2023 году республика отмечает 100-летний юбилей со дня основания.

После выхода на полную проектную мощность, более 10% необходимой этой стране энергии будет вырабатываться на станции «Аккую». Впрочем, президент подчеркнул: Россия продолжит надежно снабжать страну-партнера энергетическими ресурсами, прежде всего природным газом, который, по его словам, остается дорогим продуктом и со временем цены на него будут только расти. Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, отметил, что АЭС «Аккую» сэкономит Турции $1,5 млрд в год на импорте голубого топлива.

— Мы настроены на активизацию сотрудничества по поставкам газа в третьи страны, на это нацелено предложение о создании в Турции регионального газового хаба для снабжения природным газом заинтересованных зарубежных покупателей по рыночным ценам, — добавил Владимир Путин.

Руководитель Турции поблагодарил Россию за строительство объекта. Все блоки АЭС «Аккую» будут введены в эксплуатацию к 2028 году, подчеркнул он.

— С доставкой ядерного топлива на нашу электростанцию по воздуху и морю «Аккую» приобрела статус ядерного объекта. Европейская комиссия признала ядерную энергию зеленой энергетикой и устранила колебания. С «Аккую» мы сделали нашу страну частью этого развития. Наша страна, пусть и с опозданием в 60 лет, присоединяется к клубу ядерных держав мира, — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Строительство атомной электростанции «Аккую» в турецком городе Гюльнар Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В своей речи российский лидер не оставил без внимания и прошедшие масштабные землетрясения в Турции с многочисленными жертвами и разрушениям. В связи с этим РФ в ближайшее время поставит туркам крупную партию стройматериалов для восстановления. Реджеп Тайип Эрдоган также поблагодарил РФ за отправку в его страну аэромобильного госпиталя.

На мероприятии очно присутствовали гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. МАГАТЭ оказывает техническую помощь в реализации проекта и вместе с российскими специалистами готовит сотрудников для работы на станции, отметил глава структуры. Рафаэль Гросси также выразил надежду, что АЭС будет производить мирную чистую энергетику, причем даже через 100 лет после запуска.

Дальнейший вектор

Строительство станции осуществляется на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего будет введено в эксплуатацию четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 МВт.

— Первый блок в высокой степени готовности, сейчас там подходит к концу монтаж оборудования. На втором уже установлен корпус реактора. На третьем идет монтаж устройства локализации расплава. На четвертом завершается армирование фундамента реакторного здания и продолжается изготовление ключевого оборудования станции, в частности производство тихоходной турбины, — уточнил во время церемонии глава «Росатома» Алексей Лихачев.

1-й энергоблок строящейся атомной электростанции «Аккую» в турецком городе Гюльнар Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Во время церемонии доставки ядерного топлива на «Аккую» Владимир Путин также раскрыл главные темы, которые в этот же день успел обсудить с Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе телефонного разговора. Так, власти России и Турции условились углублять взаимодействие в экономике и стимулировать рост товарооборота. По итогам 2022 года он превысил $62 млрд, напомнил Владимир Путин. Кроме того, главы государств условились поощрять приток встречных инвестиций, помогать бизнес-структурам обеих стран выходить на рынки и увеличить объемы двусторонних авиационных перевозок.

— Прорабатывается и инициатива господина Эрдогана о безвозмездной отправке в наиболее нуждающиеся страны мира муки, которую из поставляемого российской стороной зерна произведет турецкая мукомольная промышленность, — добавил он.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Украине, зерновую сделку и последние события в Сирии, уточнили в канцелярии турецкого лидера. В частности, Эрдоган заявил о возможности поработать над новыми инициативами по зерновой сделке и предложил создать рабочую группу по урегулированию украинского кризиса.

Для турецкой стороны сотрудничество с Россией идет «в пику» западным союзникам ради демонстрации определенной независимости, несмотря на свое участие в НАТО, сказал «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.

— Сыграл свою роль и кризис доверия к Евросоюзу — в Турции поняли, что в ЕС их никто не ждет. Отношения с Россией для турок важны, потому что Москва считается с позицией Анкары на фоне других стран. В то же время Турция — форпост НАТО в Средиземноморье, но тем не менее старается проводить политику, основанную на национальных интересах, — сказал он.

Сотрудник турецкой жандармерии у территории строящейся атомной электростанции «Аккую» в турецком городе Гюльнар Фото: РИА Новости/Илья Питалев



Сегодня между Россией и Турцией выстроились хорошие экономические отношения, потому что Москва сделала ставку на энергетическое сотрудничество, обеспечивая Турцию газом, отметил эксперт. При этом само развитие двусторонних отношений позитивное как с точки зрения газового сотрудничества, так и с точки зрения доверия лидеров стран друг к другу, резюмировал он.