Cезонная охота: банки снизили ставки по кредитам в преддверии лета

В ряде крупных банков потребительские кредиты подешевели в преддверии лета в диапазоне 0,5–3 п.п. , выяснили «Известия». Проценты по займам в сторону уменьшения скорректировали в «Хоум Кредите», Газпромбанке, ВТБ и других организациях. Решение о пересмотре условий связано с ростом сегмента розничного кредитования и улучшением экономической ситуации, пояснили игроки рынка. Подобные предложения также вызваны борьбой за клиентов , считают эксперты. Однако предпосылок для дальнейшего снижения ставок на ссуды нет.

Игра на понижение

Несмотря на сохранение ключевой ставки с сентября прошлого года, средний уровень процентов по потребительским кредитам в ряде крупных банков в мае и начале июня упал в диапазоне 0,5–3 п.п. , рассказали «Известиям» участники рынка. В «Хоум Кредите» ставки по займам наличными для клиентов с низким риск-профиле в прошлом месяце были уменьшены в среднем на 3 п.п., поделились финорганизации.

В мае в Газпромбанке также предложили россиянам оформить кредит наличными по уменьшенным процентам, там запустили краткосрочную акцию. Однако для этого потребители должны были в рамках договора подключить личное страхование , рассказали пресс-службе. В Почта Банке сообщили о коррекции ставок в сторону снижения по потребительским нецелевым займам на сумму свыше 1 млн рублей . Однако в последних двух организациях не уточнили, насколько они улучшили условия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

С начала июня ВТБ уменьшил минимальную ставку по таким ссудам и их рефинансированию на 0,5 п.п., отметили в банке. Там пояснили: решение обусловлено ростом сегмента розничного кредитования и улучшением экономической ситуации . В финорганизации ожидают, что сезонная динамика и предстоящий период летних отпусков продолжат выступать драйвером рынка займов наличными. Впрочем, воспользоваться предложением банка физлица могут при выполнении ряда условий . Например, одно из таких требований для зарплатных клиентов — дистанционное оформление ссуды на любую сумму. Для других потребителей — подача онлайн-заявки на заем на сумму от 1 млн рублей.

Росбанк выполняет требования ЦБ по ограничениям полной стоимости кредита (ПСК), отметили в финучреждении. Поэтому организация регулярно пересматривает ставки для заемщиков, сохраняя их рыночными, чтобы удовлетворять клиентский спрос на кредиты наличными, добавили там.

В «Открытии» и крымском РНКБ отметили, что не меняли ставки по потребительским займам.

В маркетплейсе «Сравни» подтвердили снижение уровня процентов на займы, причем как крупными банками, так и региональными . В мае финальная ставка на кредиты без страховок уменьшилась на 1,3 п.п., составив 17,7%, в то время как в апреле достигала 19%. На аналогичные продукты, но со страховкой проценты упали на 0,7 п.п. — до 23%, рассказали в «Сравни».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В проекте «Финуслуги» не зафиксировали изменений по ставкам на банковские займы в мае . Там добавили: значения индекса ссуд в прошлом месяце находились в диапазоне 19,61–19,62%. За первую неделю июня средний показатель полной стоимости кредита в топ-20 финорганизациях снизился незначительно (на 0,09 п.п). Отсутствие выраженной динамики связано со стабильностью ключевой ставки и отсутствием внешних потрясений, считают в компании.

По состоянию на 8 июня среднее значение нижней границы ПСК составило 10,03%, а верхней — 29,07%. В конце апреля этот показатель равнялся 10,21% и 29,01% соответственно.

Без предпосылок

Причины удешевления ссуд могут заключаться в обострении конкуренции между участниками рынка, в первую очередь за заемщиков с высоким рейтингом кредитоспособности , считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. По его словам, в целом у банков финансовое состояние улучшилось и они могут себе позволить более низкие ставки на фоне борьбы за клиента.

Вероятность дальнейшего снижения процентов для первоклассных заемщиков высока, а для низкорейтинговых минимальна, подчеркнул эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Снижение ставок на потребзаймы в мае и начале июня не носит массовый характер. Скорее, это программы отдельных банков для стимулирования выдач после адаптации кредитных политик . Но даже при снижении заявленных процентов по кредиту финорганизации продолжают предлагать смежные с ними продукты, подразумевающие дополнительные платежи и расходы по обслуживанию задолженности, — сообщила аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

В целом предпосылок для существенного снижения процентных ставок по потребительским ссудам нет , поскольку банки стремятся поддерживать определенный уровень маржи, считает эксперт. А доходность депозитов для клиентов пока также не уменьшается.

Кроме того, регулятора по-прежнему беспокоит рост объема необеспеченных займов, в первую очередь из-за их рискованности . Как показывают исторические данные, именно в этом сегменте наблюдается увеличение просрочки на фоне нестабильной экономической ситуации. Учитывая всё это, в III квартале 2023-го ужесточение макропруденциальных лимитов для ограничения выдач высокорискованных ссуд продолжится, считает Наталия Богомолова.

Объем долгов россиян перед кредитными организациями по состоянию на 1 марта составлял 27,83 трлн рублей против 25,74 трлн годом ранее, следует из данных ЦБ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Прогнозировать уровень процентов по кредитным продуктам сейчас сложно, так как во многом ситуация будет определяться геополитикой , отметил Денис Домащенко. По его словам, вилка ставок может быть очень широкой.

Центробанк 9 июня в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Этот показатель держится с сентября 2022-го. В условиях постепенного увеличения инфляционного давления Банк России допустил возможность повышения показателя на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в следующем году и далее.