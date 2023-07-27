Назад в рецессию: европейская промышленность в остром кризисе

Экономика еврозоны демонстрирует новые признаки кризиса. В начале года ЕС удалось пройти на волоске от рецессии, но сегодня на ситуацию давят дополнительные факторы. Деловая активность сокращается в целом по экономике, но особенно тяжелая ситуация складывается в промышленности. Производствам не помогает даже летнее падение цен на газ. Опережающие индикаторы и вовсе демонстрируют худшие показатели со времен ковидного провала весны 2020 года. И хотя в секторе услуг отмечен небольшой рост, который чуть-чуть выравнивает общую экономическую картину, он также подтверждает острый кризис в промышленности. По оценкам экономистов, кризис в ближайшее время будет только усугубляться. Не в последнюю очередь на экономике ЕС сказался разрыв отношений с Россией. Подробности — в материале «Известий».

Троянский конь Ирландии

На прошлой неделе Евростат пересмотрел оценку динамики ВВП еврозоны за I квартал 2023 года в лучшую сторону, благодаря чему была «отменена» зафиксированная ранее рецессия. Согласно новым данным, в январе–марте экономика валютного союза показала нулевой рост, что отличалось от предыдущей оценки (–0,1%).

Фото: Global Look Press/dpa/Jan Woitas

Решающую роль здесь сыграла Ирландия. По предварительным данным, ее ВВП в годовом выражении сократился на 17,3%, по пересмотренным — «всего лишь» на 10,7%. Уточним, что данные цифры во многом «бумажные». Многие американские корпорации (например, фармацевтические) зарегистрированы в Ирландии ради налоговой оптимизации. В результате Ирландия, составляя всего 2% от общего объема экономики еврозоны, обеспечивает почти 20% ее роста. Экономисты даже призывают исключить Ирландию из европейской статистики, поскольку ее показатели крайне искажены и не отражают реальную ситуацию ни в стране, ни в валютной зоне в целом. Именно скачкам в корпоративных прибылях ЕС и обязан своим переходам от рецессии к стагнации и обратно.

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Данные, которые были опубликованы на этой неделе, куда более реалистичны: привязать их к простому перерасчету прибылей невозможно. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в июле в еврозоне показал результат в 48,9 пункта, на 1 пункт меньше, чем в предыдущем месяце. Результаты выше 50 пунктов означают рост, ниже 50 — сокращение деловой активности. Таким образом, минимальное падение, отмеченное в июне, заметно ускорилось.

Куда сильнее впечатляет разбивка по разным отраслям. PMI для сферы услуг составил 52 пункта, что всё-таки означает рост, пусть и самый слабый с начала года. Напротив, PMI в промышленности опустился до 42,7 пункта, упав еще на 0,7 пункта в сравнении с очень неважным результатом прошлого месяца. Это худший показатель с весны 2020 года, когда экономика и промпроизводство падали практически отвесно. Более того, с начала XXI века лишь дважды промышленный PMI был ниже: помимо ковидных месяцев, это еще кризис 2008–2009 годов.

Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka

Довольно характерны показатели двух крупнейших экономик союза по отдельности: во Франции ситуация тяжелая, но управляемая (44,5 пункта), тогда как в Германии — что-то похожее на коллапс (38 пунктов). Среди отдельных составляющих PMI хуже всего обстановка выглядит в заказах обрабатывающей промышленности, где спад стал самым сильным за последние 15 лет. Это опережающий индикатор, который может повлечь за собой дополнительное падение и в других секторах. Параллельно в отрицательную зону упали и индексы новых бизнесов в сфере услуг. То есть можно предположить, что в следующие месяцы услуги не вытянут экономическую активность в целом.

Фактор газа и шоковой ставки

Раньше главной угрозой для европейской индустрии считались высокие цены на природный газ: прошлой осенью и зимой по этой причине останавливались целые отрасли. Сейчас ситуация частично стабилизировалась: хранилища на следующую зиму полны, а спотовые цены составляют всего $350 за тысячу кубометров. Это существенно больше, чем до начала энергетического кризиса в 2021 году, но в разы меньше, чем на его пике в 2022-м.

Тем не менее кондиции для промышленности и экономики в целом продолжают ухудшаться. Европейская индустрия не выдерживает роста ставки рефинансирования, которая сейчас достигла 4%. Повышение меньше, чем в США, но для ЕС оно оказалось слишком большим: в последние годы промышленность валютного союза могла расти только в условиях комбинации низких ставок и дешевых энергоресурсов. Без любой из этих составляющих она значительно теряет в конкурентоспособности.

Фото: Global Look Press/dpa/Sven Hoppe

Основной проблемой с денежно-кредитной политикой является то, что она крайне далека от победы над инфляцией. В то время как в США рост цен замедлился на 3,5% (и даже это слишком много), в еврозоне он всё еще составляет 5,5% в годовом исчислении. Более того, в Германии в июне инфляция выросла до 6,8% — последний раз такое в ФРГ наблюдалось в начале 1980-х годов.

При этом цены на энергоносители и продукты в годовом выражении снизились — но всё остальное, в меньшей степени зависящее от одновременных скачков, продолжает расти. Именно такую «коренную» инфляцию загнать намного сложнее. Следовательно, ЕЦБ придется продолжать политику повышения ставок — и, вероятно, более чем на 1–2 процентных пункта. Нетрудно догадаться, какой шоковый эффект это окажет на все сектора экономики еврозоны в ближайшие месяцы.

В ожидании экономической зимы

В более долгосрочной перспективе улучшение в энергетической сфере вряд ли возможно. Нынешний период низких цен вызван сочетанием обстоятельств. Это и необычно теплая зима, и слабый спрос в Китае после пандемийных локдаунов, и наращивание поставок сжиженного газа из России. В ближайшие месяцы эти факторы могут исчезнуть: ожидается, что в зимний сезон средняя спотовая цена на газ в Европе составит $600 за тысячу кубометров, что в нынешних обстоятельствах выглядит довольно серьезной суммой. Аналитики банка ING, в частности, считают, что о решении энергетических проблем в Европе говорить пока не приходится.

Фото: ТАСС/dpa/Hendrik Schmidt

Каков будет общий эффект для экономики еврозоны? На данный момент МВФ предполагает, что единственной экономикой G7, которая по итогам года сократится, станет Германия. Однако этот прогноз сделан без учета свежих данных за июль и даже за июнь 2023-го, которые показали тенденцию к спаду в секторе услуг и особенно в промышленности. Первичные данные по ВВП за II квартал выйдут 30 июля, но последние индикаторы показывают, что III квартал может стать намного хуже относительно стабильного второго. Эффект от нового повышения ставок в полной мере проявится ближе к осени, так что самая тяжелая фаза спада может прийтись на второе полугодие.

Добавим, что еврозона сейчас сталкивается с комплексной проблемой в промышленности. Помимо потери главного поставщика дешевой энергии, а также части российского рынка — довольно заметного в мировом масштабе — ЕС приходится как-то отвечать на релокацию производств в США. Таких переездов становится больше. Дополнительно на ситуацию давят натянутые отношения с Китаем — важным поставщиком и потребителем европейских товаров. Высказывания политиков не улучшают ситуацию. Наконец, нехватка квалифицированной рабочей силы (в Германии достигающая 2 млн человек) и политические проблемы (например, нестабильная обстановка после выборов в Испании и регулярные протесты во Франции) также ослабляют экономику.

Создается ощущение, что Европа столкнулась с кризисными явлениями по всем фронтам, а арсенал борьбы с ними у властей крайне ограничен. Ближайшие два-три года могут стать определяющими для будущего экономики в целом и прежде всего для промышленности стран европейского валютного союза.