Пока Франция приходит в себя после очередных массовых беспорядков, руководство ЕС пытается понять, что делать с новой миграционной стратегией. Ее проект был принят в конце минувшей недели, однако главы правительств Польши и Венгрии выступили с резким осуждением миграционных инициатив Евросоюза. Уличная война во Франции только увеличила число сторонников двух главных европейских «ренегатов». Каковы шансы на повторение беспорядков в других странах ЕС , анализируют «Известия».

Принуждение к солидарности

10 июня на встрече в Люксембурге главы министерств внутренних дел стран Евросоюза договорились о значительном ужесточении миграционного законодательства. После 14 часов весьма сложных переговоров было принято несколько процессуальных и одно стратегическое решение. Последнее предполагало увеличение поддержки пограничных государств Союза, сильнее остальных страдающих от притока мигрантов, и заключалось в утверждении алгоритма их квотированного размещения. Те страны, кто откажется в этом участвовать, должны будут в соответствии с принципом солидарности выплатить компенсацию. Если раньше эта схема работала на добровольных началах, то теперь «солидарность» закреплена законодательно. Так как договоры ЕС не предполагают обязательное наличие консенсуса, стратегия была принята. Против высказались только Польша и Венгрия, последовательно отказывающиеся от приема мигрантов.

Фото: REUTERS/Juan Medina

30 июня, то есть через три дня после начала беспорядков во Франции, на саммите ЕС, вопреки желанию евродипломатов, предвкушавших новую серию публичных дискуссий, тема была поднята еще раз. И вновь Варшава и Будапешт, теперь уже устами своих премьер-министров, публично высказались против новых правил.

Венгрия: идет великая война

Орбан в эфире радио Kossuth пояснил, что навязываемые «империей Сороса» новые правила миграции требуют от него приема 10 тыс. мигрантов и строительства «гетто» на территории Венгрии, и заявил, что сражается против этого «руками, ногами и зубами».

«Мы сможем принять любые правила только в том случае, если согласятся все, будет единогласное решение. Но путем ряда стремительных, похожих на путч акций сторонники миграции продавили на совете глав МВД предложение об установлении квот на миграцию... Венгрия и Польша до конца голосовали против, а несколько стран воздержались, что можно расценивать как мягкое «нет», — сказал глава венгерского правительства.

Ситуация дополнялась еще и тем, что днем ранее Виктор Орбан пошел поперек генеральной линии Брюсселя и в вопросе выделения €50 млрд из бюджета Евросоюза для поддержки Украины. «Всего через два года после принятия семилетнего бюджета у Брюсселя заканчиваются деньги. Как так? Что случилось с бюджетом? Где деньги, Еврокомиссия?» — написал политик в Twitter.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: REUTERS/Johanna Geron

Всё это время во Франции бушевали беспорядки, вызванные убийством полицейскими 17-летнего юноши арабского происхождения. Происходившее изрядно напугало европейскую общественность. И Орбан риторически свел оба своих решения в одну картину.

«Видите ли, мы живем во времена, когда сотрясаются устои мира; мы, венгры, не исключение, и эпицентр находится в непосредственной близости от нас. В непосредственной близости от Венгрии идет великая война нашего времени, а десятки и сотни тысяч мигрантов с юга осаждают наши границы. <…> Придут времена, когда слабые нации погибнут, а сильные выживут. Поэтому мы должны ежедневно укреплять собственные линии обороны и правоохранительные органы»», — заявил он.

Польша: идет предвыборная кампания

Готовящийся к выборам в парламент (они пройдут осенью) премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий активно продвигает себя в роли «защитника отечества». Тема миграции для современной Польши вообще эффективный инструмент политической саморекламы.

«Власти Европейского союза, Европейская комиссия пытались заставить Польшу принять принцип принудительного приема мигрантов, а если мы не захотели, то должны были бы платить огромные деньги за непринятых мигрантов. <…> Я жестко вел переговоры и не согласился на такой диктат, не согласился на снижение уровня безопасности в Польше», — сказал Моравецкий по возвращении из Брюсселя.

Фото: REUTERS/Juan Medina

«Все мы видим, что происходит во Франции, в Швеции, которые нелегальная миграция привела к бездне. В течение одной ночи — несколько сотен спаленных домов, несколько тысяч сожженных автомобилей, выбитые окна, разграбленные больницы и школы. Это — последствия неконтролируемой миграционной политики, которую нас заставляют принять», — добавил он.

Впрочем, несмотря на общность позиции, условия у Варшавы и Будапешта разные. Польша в своем отказе от приема мигрантов руководствуется другими мотивами, утверждает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Офицеров-Бельский.

— Если мы говорим о Польше, то вопрос в первую очередь стоит в приеме украинских мигрантов. В действительности они ощутимо поднимают ВВП Польши. Варшава пытается представить ситуацию так, как будто она более не в состоянии переварить такое количество беженцев. Однако в Брюсселе в эту версию никто не верит. С другой стороны, в Польше скоро выборы, и национальную карту будут разыгрывать следующие несколько месяцев, — указал эксперт.

Для Орбана вопрос миграционной политики непосредственно связан с продвигаемой им цивилизационной идеей, и отношения с Брюсселем гораздо в большей степени построены на концептуальном противостоянии, нежели чем на политическом торге. Еще сложнее их делает политика Киева в отношении этнических венгров, отмечает Дмитрий Офицеров-Бельский.

Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael

— Будапешт видит, как Киев проводит мобилизацию этнических венгров, которых в реальности проживает на Украине гораздо больше, чем указывает официальная статистика. С другой стороны, пытаясь спастись, они вынуждены покидать территорию, на которой жили их предки на протяжении тысячи лет. Киев, таким образом, проводит мягкий вариант этнической чистки, ареал проживания венгерской нации сокращается, и это не может устраивать венгерское правительство.

Новый Год — печальный праздник

События во Франции явились весьма подходящим контекстом для внутриевропейских дискуссий. Более остальных напряжение почувствовали в странах, где сильнее прочих ощущается миграционный кризис: в Германии — из-за количества принятых у себя мигрантов и связанных с этим проблем, и в Италии, по причине географического положения первой получающей удар миграционной волны из Средиземноморья. К тому же в недавнем прошлом обе страны уже испытали на себе последствия беспорядков, инициированных мигрантами.

Практически в каждую новогоднюю ночь начиная с 2016 года в Германии происходит несколько тысяч происшествий с участием мигрантов, значительную часть из которых составляют нападения на женщин. Например, по итогам первых трех дней 2023 года было зафиксировано 4 тыс. преступлений — поджогов, разбойных нападений и грабежей, произведено более сотни арестов.

Фото: Global Look Press/dpa/Britta Pedersen

Немецкое общество чувствует негативные тенденции, связанные с либерализацией миграционного режима. Во многом этим обусловлен рост правых и ультраправых настроений, однако сама политическая культура немцев делает возможность повторения в Германии «французского сценария» маловероятной, отмечает научный сотрудник Центра Европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

— С 2015 года в страну въехало более миллиона человек из Африки и с Ближнего Востока. По меньшей мере еще 1 млн граждан Украины прибыл в Германию после начала СВО. Но все они в одинаковой степени обременяют бюджет Германии и перегружают и без того не идеальную бюрократическую систему, и это также вызывает раздражение у граждан. Триггер, вызвавший беспорядки во Франции, в Германии может не сработать: вместе с мигрантами на митинги протеста выйдут и немцы. Впрочем, вероятна и обратная ситуация, как в Кемнице, где случилось убийство мигрантами немецкого гражданина.

Adesso basta ragazzi

Для Италии тема миграции еще более чувствительна. Еще в апреле правительство страны ввело режим ЧС в нескольких регионах из-за наплыва нелегалов. За четыре дня, с 7 по 10 апреля, около 3 тыс. мигрантов были эвакуированы с судов в ходе спасательных операций у берегов Калабрии и Сицилии. Ранее премьер-министр страны Джорджа Мелони предлагала создание так называемых хот-спотов в странах Магриба, то есть транзитных пунктов для легализации миграционных потоков и контроля за ними. Однако эта идея не получила европейской поддержки, что послужило для Рима очередным свидетельством незаинтересованности ЕС в его поддержке. В связи с этим Италия решила искать союзников за пределами Союза, отмечает старший научный сотрудник отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы Елена Маслова.

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— Мелони продолжает жесткий курс предшественника, Маттео Сальвини и, в частности, поэтому конфликтует с Брюсселем. Это выражается в запрете допуска судов, предоставленных НПО, или в перенаправлении мигрантов во Францию. В итоге Италия нашла себе на первый взгляд неочевидного партнера в лице Великобритании. В апреле был подписан меморандум о взаимопонимании, где речь идет о принудительном возвращении мигрантов на родину. В начале июля ожидается подписание соответствующего соглашения. В этом смысле символично, что пострадавшая от беспорядков Франция выступает для обеих сторон соглашения эдаким «неудобным соседом», — отметила Елена Маслова.

В июне прошлого года Италия пережила нечто похожее на недавние события во Франции, когда толпа из 1,5 тыс. мигрантов устроила побоище с полицией в одном из курортных районов на севере страны. К слову, МИД республики одним из первых отреагировал на недавние беспорядки во французских городах. Глава итальянской дипломатии Антонио Таяни призвал не допустить распространения хаоса «как масляного пятна» на соседние Бельгию и Швейцарию и изолировать зачинщиков погромов.

Итальянское общество толерантно, но оно ждет ужесточения, отмечает Елена Маслова.