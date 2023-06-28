Французский бит: в пригородах Парижа вспыхнули беспорядки

Ночь на 28 июня в пригородах Парижа выдалась неспокойной: после убийства сотрудником полиции 17-летнего подростка алжирского происхождения в Нантере сразу в нескольких коммунах начались беспорядки . Участники акций жгли автомобили, мусор, вступали в стычки с полицией. Стражи порядка ответили слезоточивым газом. Рост преступности во Франции уже давно связывают с увеличением доли иммигрантов в стране до 10% — в 2022 году количество просителей убежища выросло более чем на 13%. Такое положение дел становится политической проблемой для лидера республики Эммануэля Макрона .

Ночные беспорядки

В ночь на 28 июня сразу в нескольких пригородах Парижа вспыхнули беспорядки — их участники жгли автомобили, урны и мусорные баки, стреляли петардами по отрядам полиции, вступали с ними в потасовки. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ .

Охраной правопорядка в эту ночь занимались 1,2 тыс. полицейских. Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, днем 28 июня на боевом дежурстве находятся 2 тыс. сотрудников.

Причиной для беспорядков послужило убийство 17-летнего юноши сотрудником полиции в парижском пригороде Нантере . По данным The Times, погибший подросток — алжирского происхождения, его звали Наэль М.

По информации полиции, молодой человек управлял автомобилем Mercedes и отказался подчиниться требованиям полиции остановиться для проверки документов. Когда в итоге машину удалось остановить, один из правоохранителей направил на юношу табельное оружие и, как говорят очевидцы, произнес: «Я собираюсь пустить тебе пулю в лоб» . Видео с этим фрагментом сейчас стало вирусным. Эти записи глава МВД Франции назвал «чрезвычайно шокирующими» и пообещал провести полное расследование.

Уже после остановки молодой человек нажал педаль газа, после чего полицейский выстрелил в него . Машина проехала еще десяток метров и врезалась в столб. Водитель погиб. Помимо него, в машине находились двое, одного из них задержали и вскоре отпустили, второй объявлен в розыск.

Полиция утверждает, что существовала реальная угроза жизни офицеров — Наэль якобы обещал сбить их . Семья погибшего отвергает подобные обвинения.

В полиции заявили, что Наэль М. уже попадал в их поле зрения, его ранее привлекали к ответственности за нарушения ПДД и вождение без прав.

В тот же день на улицы Нантера вышли люди, чтобы выразить протест из-за действий полицейских. Также беспорядки прошли в коммунах Мант-ла-Жоли (департамент Ивелин), Аньер (департамент О-де-Сен), Клиши-су-Буа (департамент Сен-Сен-Дени) и в пригородах Парижа — Булонь-Бийанкуре и Оне-су-Буа .

В районе Валь-Фурре (коммуна Мант-ла-Жоли), расположенной в 53 км от столицы, участники акций протеста подожгли здание мэрии. По данным французских СМИ, фасад и внутренняя часть сгорели .

Во время стихийных протестов задержаны более 30 человек. 25 сотрудников полиции получили различные травмы. За ночь сгорело 40 автомобилей, пишет Sky News.

Задержали и стрелявшего полицейского — ему вменяют умышленное убийство, проводится внутренняя проверка . Однако начато и расследование в связи с отказом подчиниться требованиям полицейского — на этом настаивают сами правоохранители.

Мигрантов стало больше

Для Франции в настоящее время проблема поддержания правопорядка на улицах, действительно, очень серьезная . Она для страны далеко не новая, но в последнее время ситуация в этой сфере обострилась, рассказал «Известиям» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

— Безусловно, это напрямую связано с проблемой иммиграции и межнациональной рознью, которые стали для Франции проблемой. Даже просто элементарное поддержание порядка, чтобы жандармерия была одновременно и достаточно эффективной, и в то же время не выходила за рамки общефранцузской законности, — это тоже проблема , — говорит эксперт.

В 2022 году во Франции был зафиксирован серьезный рост иммиграции. Всего за прошлый год, по данным МВД республики, было подано более 137 тыс. прошений об убежище, это на 31,3% больше, чем в 2021-м. В основном, в страну едут из Афганистана, Бангладеш, Турции и Грузии.



Примечательно, что беженцы с Украины в этой статистике занимают достаточно скромную долю — всего 2,2 тыс. прошений об убежище, из которых удовлетворены были только 702. В то же время временной защитой от Франции воспользовались 65,8 тыс. человек.

В 2021 году каждый десятый житель Франции был рожден иностранцем , сообщало статистическое агентство INSEE. По этим данным, 10,3% жителей республики — почти 7 млн человек — были иммигрантами . В 1968 году доля приезжих составляла 6,5%.

В то же время в последние несколько лет французские СМИ то и дело поднимают вопрос о росте преступности в стране. В прошлом году в отчете министерства внутренних дел Франции за 2021 год говорилось, в том числе, о росте преступлений на почве расизма и ксенофобии на 13% по сравнению с 2019-м (данные за 2020 год во Франции признали искаженными на фоне пандемии COVID-19 и продолжительной самоизоляции).

Уже несколько месяцев в стране обсуждается достаточно серьезное ужесточение иммиграционного законодательства — новый закон предполагает более жесткие подходы к приезжим, совершившим правонарушения, а также возможность объявлять в розыск всех, кому было предписано покинуть страну.

— [Закон] предполагает очень жесткий подход к иностранцам-преступникам. Все приезжие, совершившие во Франции серьезные правонарушения, будут депортированы , — комментировал в прошлом году обсуждающийся документ министр внутренних Франции Жеральд Дарманен.

— Ситуация с иммиграцией в стране очень сложная — очень много беженцев ведут себя достаточно агрессивно, иммигранты не переучиваются, не встраиваются во французскую культурную традицию . Поэтому подобные инциденты часто приобретают в глазах французов важность в медийном пространстве, — сказала в разговоре с «Известиями» доктор публичного права во Франции, приглашенный профессор МГУ Карин Беше-Головко.

Политический вопрос

Преступность в целом становится для Франции проблемой и в политической плоскости , считает Юрий Рубинский. Дело в том, что глава МВД Дарманен рассматривается как один из претендентов на президентских выборах 2027 года — действующий глава государства Эммануэль Макрон уже не сможет выдвигаться на них.

Кроме того, вопрос эффективности борьбы с преступностью представляется и как критерий эффективности работы всего правительства: в той системе, которая функционирует сегодня, Макрон все достижения склонен приписывать себе, а все провалы — кабинету министров.

— Вопрос о возможной смене правительства до конца срока президентских полномочий Макрона стоит на повестке дня. При этом у него нет опоры на большинство в парламенте , чем президент пользовался во время первого срока полномочий. Такой расклад сил создает определенные проблемы для Макрона, — считает Рубинский.

В течение долгих лет различные этнические группы увеличивали свое влияние во Франции — «их там сейчас много, это объективно», говорит Карин Беше-Головко. Однако она улавливает и другую опасную тенденцию: « Французские медиа и политики используют такие инструменты, которые способствуют разжиганию ненависти между разными частями общества ».

По ее словам, такая тенденция опасна в том числе радикализацией общества по американскому сценарию, когда в 2020 году убийство сотрудником полиции Джорджа Флойда привело к массовым беспорядкам движения Black Lives Matter (BLM, англ. — «Жизни чернокожих важны») в разных штатах.

— Мы видим тенденцию американизации французского общества. Я боюсь, с Францией может произойти такая же ситуация, как с США, если политическая элита не прекратит использовать все эти лозунги в своих политических целях , чтобы привлекать электорат в тех районах, где сильны позиции иммигрантского населения, — сказала она.

Вместе с тем эксперты не спешат проводить прямую параллель между беспорядками во Франции и движением BLM, поскольку в политической истории Франции очень долго значение имел религиозный фактор.

— Сегодня он приобрел особую остроту, поскольку Франция стала страной в ЕС с наибольшим присутствием этнических, а главное — религиозных групп, отличных от большинства коренного населения , — отметил Юрий Рубинский.

Да и сами преступления на почве именно религиозной ненависти для Франции не в новинку — например, в 2020 году был обезглавлен профессор истории. Во время обсуждения в школе вопросов свободы слова он показал изображения, высмеивающие пророка Мухаммеда. За несколько месяцев до этого пятеро пакистанцев напали с ножом на нескольких человек рядом со зданием, в котором когда-то располагалась редакция журнала Charlie Hebdo — трое ранены. В 2015 году сама редакция сатирического издания, часто публиковавшего карикатуры на чувствительные для мусульман темы, также подверглась нападению, тогда погибли 12 человек, в том числе восемь — сотрудники редакции.