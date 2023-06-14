Нелегальный поход: как миграция может повлиять на выборы в США

Миграционный кризис будет одним из важных аспектов на президентских выборах 2024 года в США. При этом политика партий в этом вопросе кардинально различается: если республиканцы выступают за жесткий контроль, то демократы настроены более сдержанно, особенно учитывая, что мигранты — одна из групп ядерного электората «синих». Различные подходы даже заставили схлестнуться губернатора-демократа одного из так называемых штатов-убежищ Гэвина Ньюсома и второго претендента на пост главы Белого дома от Республиканской партии, главу Флориды Рона Десантиса, после того как второй отправил в Калифорнию несколько самолетов с нелегалами. О том, насколько миграционный вопрос важен для нынешней Америки, — в материале «Известий».

Критичный аспект

Миграционный аспект для США — один из вечных, учитывая протяженную границу с Мексикой, откуда в большинстве случаев нелегалы и попадают в Соединенные Штаты. Однако после того как 11 мая в стране перестал действовать так называемый Раздел 42, введенный при 45-м президенте США Дональде Трампе на фоне пандемии коронавируса, вопрос стал более острым. Начиная с 2020 года он позволял погранслужбе оперативно депортировать нелегалов, которые смогли пересечь границу. В первые дни американские власти ожидали, что страну захлестнет поток мигрантов, однако спустя месяц после отмены Раздела 42 этого так и не произошло.

Как отметил в беседе с «Известиями» профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан, с того момента количество незаконных пересечений американской границы сократилось примерно на 70%. Вместе с тем многие мигранты всё еще пытаются проникнуть в страну на фоне дисбаланса в экономиках США, Мексики и стран Центральной Америки, а также из-за укрепления доллара, подчеркнул главный редактор журнала CovertAction Джереми Кузмаров.

— При этом прошлая политика властей Соединенных Штатов, дестабилизировавшая страны Центральной Америки, и негативное влияние соглашений о свободной торговле, таких как НАФТА (Североамериканская зона свободной торговли. — «Известия»), редко упоминаются в американских СМИ как основные причины большого числа иммигрантов из Мексики и Центральной Америки в США, — добавил он.

Нельзя не заметить, что, несмотря на относительное затишье, нелегальная миграция до сих пор остается в пятерке главных проблем США, по мнению граждан, о чем свидетельствуют результаты опроса института Гэллапа (Gallup). На первом месте оказалось недовольство работой властей (18%), на втором — экономическая ситуация в стране (14%), третью строчку заняли инфляция и высокий уровень жизни (9%). Четвертую позицию забрала как раз-таки миграция (8%), а замкнул топ-5 до сих пор не решенный оружейный вопрос (7%).

К тому же, согласно статистике погранично-таможенной службы США, за 2023 финансовый год (считается с октября 2022-го по сентябрь 2023-го) было зафиксировано около 1,43 млн попыток нелегально попасть в страну через американо-мексиканскую границу. Причем после относительного спада до 156 тыс. в феврале этот показатель начал расти и в апреле (в преддверии отмены Раздела 42) составил 211,4 тыс.

По словам программного координатора Российского совета по международным делам (РСМД) Константина Суховерхова, миграционный аспект, скорее всего, сыграет важную роль на президентских выборах 2024 года, поскольку этот вопрос затрагивает каждого.

— Это касается появления наряду с афроамериканскими гетто испаноговорящих, ведь многие мигрируют из центральноамериканских стран, но при этом они не планируют ассимилироваться в американском обществе. То есть они готовы жить в Америке по американским законам, но не так, чтобы американское общество проникало в их общество, — пояснил он.

Дуалистический подход

Несмотря на то что миграция — вечный бич для американских властей, подходы республиканцев и демократов принципиально различаются: первые в основном придерживаются курса на ужесточение политики, в то время как вторые стараются проводить ее в более мягком ключе. Как пояснил Суховерхов, для Республиканской партии это не столько вопрос запрета миграции как явления, сколько ее контроль.

— Они не против миграции, но против нелегальной миграции, за усиление пограничного контроля, о чем говорил Трамп еще в 2016 году. К тому же они понимают, что миграция может нести и криминальный аспект, ведь в той же Мексике бушуют наркокартели, в других латиноамериканских странах тоже всё неспокойно. Понятно, что это люди бегут от бедности, — отметил программный координатор РСМД. — Для республиканцев это всё вопрос приведения к правовому полю, к реальному соблюдению американского законодательства и американского образа жизни.

При этом для Демпартии миграция — также крайне важный вопрос, учитывая, что цветное население США — одна из групп ядерного электората «синих».

— Грубо говоря, республиканцы за контроль и его ужесточение, а демократы — за то, чтобы всё оставалось как есть, но чтобы был определенный фильтр, потому что всё это — нагрузка на экономику, это социальное давление в определенных штатах, демографический фактор, — отметил собеседник «Известий».

Одним из ярких показателей сдержанного подхода «синих» как раз и стало решение администрации действующего президента США Джо Байдена не продлевать действие ковидных ограничений и вернуться к Разделу 8, действовавшему ранее. Согласно ему, мигранты могут подавать заявки на легализацию и дожидаться решения суда, находясь уже в самих Соединенных Штатах, если у них есть на то основания. К тому же власти объявили о дополнительных мерах для возвращения к такому порядку. К примеру, о создании региональных центров, развертывании дополнительных войск на границе, расширении доступа к приложению CBP One, где можно подать заявление на прохождение границы, а также к введению новых поощрений для тех, кто легально пересекает ее.

Тем не менее проводимая Демпартией политика в отношении мигрантов не особо тепло принимается населением, если судить по результатам исследования CBS News. Большинство респондентов (64%) не поддерживают курс Байдена, касающийся нелегалов. Многие американцы (62%) считают, что некоторая миграция допустима, но она должна основываться на строгих критериях, а пятая часть вообще думает, что стоит практически полностью пресечь ее. Кроме того, больше половины опрошенных (58%) полагает, что Белый дом должен ужесточить свое отношение к нелегалам, пытающимся пересечь границу.

Выборы-2024

Достаточно жесткий подход к мигрантам и у республиканцев, особенно у нынешних кандидатов в президенты на 2024 год. Здесь можно вспомнить грандиозные планы Трампа по возведению стены на американо-мексиканской границе. Впрочем, сейчас бывшему главе США не до этого — 13 июня в суде Майами ему предъявили уголовные обвинения по 37 пунктам. В этот раз дело связано с секретными документами, которые ФБР в августе прошлого года изъяло из его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Другим ярым борцом с нелегальной миграцией выступает главный соперник Трампа на праймериз — флоридский губернатор Рон Десантис, который недавно на этой почве схлестнулся с главой Калифорнии Гэвином Ньюсомом. Всё дело в чартерных рейсах с мигрантами, которые власти штата отправили в калифорнийский Сакраменто.

На этом фоне Ньюсом начал угрожать руководству Флориды обвинениями в похищении и даже заявил, что планирует расследовать отправку рейсов с нелегалами. Вместе с тем в «красном» штате подчеркнули, что мигранты, находившиеся на борту, дали свое согласие на перелет, а сам Десантис заявил, что штаты и города-убежища должны нести основную тяжесть продолжающегося миграционного кризиса. В штатах, округах и городах США, проводящих так называемую политику убежищ, действуют законы, которые препятствуют иммигационному надзору и защищают нелегалов от преследования иммиграционной и таможенной полицией страны (ICE).

— Десантис отправил мигрантов в Сакраменто в качестве рекламной кампании, чтобы продемонстрировать свою жесткую позицию в отношении нелегалов. Это укрепляет его политическую базу в Республиканской партии, которая поддерживает жесткую антимигрантскую политику, включая строительство пограничной стены Трампа. А вражда с Ньюсомом может даже помочь губернатору Флориды в политическом плане, — считает главред CovertAction Джереми Кузмаров.

Как напомнил профессор Саид Хан, шаг Десантиса — не первый случай отправки мигрантов в другие штаты, он уже некоторое время проводит такую политику. К тому же его сторонники одобряют подобный курс, так что этот скандал вряд ли существенно изменит общественное мнение или негативно повлияет на поддержку губернатора Флориды. В частности, в сентябре 2022-го Десантис отправил два самолета с нелегальными мигрантами на остров Мартас-Винъярд — одно из мест отдыха богатых демократов в штате Массачусетс.