Чужие здесь не ходят: кого больше не пустят в Россию

На проблему иностранной преступности указал глава СКР Александр Бастрыкин на XI Петербургском международном юридическом форуме. Ранее на мероприятии представитель МВД сообщила, что почти 800 тыс. иностранцев будут лишены возможности въехать в Россию из-за нарушений законодательства. За какие проступки и преступления мигрантов лишают возможности пересечь границу и граждан каких стран это касается чаще всего, «Известиям» рассказали эксперты.

Въездной экстремизм

В своем выступлении Александр Бастрыкин упомянул о случаях групповых нападений мигрантов на русских с целью унижения. Также глава Следственного комитета подчеркнул, что не все иностранцы горят желанием изучать русский язык и культуру, а многие прямо противопоставляют свои этнические традиции принятым в России. Кроме того, по словам Бастрыкина, такого рода преступность «молодеет».

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова во время выступления на ПМЮФ сообщила, что почти 800 тыс. иностранцев не смогут въехать в Россию. В 70% случаев решения об отказе на въезд в страну инициировали сотрудники МВД, Минюст и ФСИН не пустили почти 100 тыс. мигрантов, ФСБ — почти 90 тыс., Роспотребнадзор и ФМБА — около 35 тыс. человек. Еще почти 12 тыс. человек не попали в страну по решению ФТС и Росфинмониторинга.

Бывало и хуже

— Нужно сразу понимать, что эта цифра накопилась не за год, — пояснил «Известиям» независимый эксперт по миграционным процессам Вадим Коженов. — Ежегодно в России под запрет на въезд попадают в среднем 100–150 тыс. иностранцев за различные правонарушения. В основном это нарушение миграционного законодательства. Также следует учитывать, что у нас регулярно происходили амнистии и из этого списка убирали часть людей. Кроме того, запреты имеют срок действия, у кого-то он заканчивается, и эти иностранцы также покидают список. Это довольно спокойный процесс.

По словам эксперта, обнародованные данные свидетельствуют лишь о системной работе МВД. Как отметил Коженов, в отдельные годы в список входило и больше иностранцев.

Самыми распространенными нарушениями иностранцев эксперт назвал деяния, предусмотренные ст. 18.8, 18.9, 18.10 КоАП РФ («Правонарушения в области защиты госграницы и обеспечения режима пребывания иностранных граждан»). При этом за два и более правонарушения в течение трех лет иностранцу грозит запрет на въезд в РФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Выдворение без права вернуться в Россию в течение определенного срока также применяется судами по уголовным делам, но количество таких постановлений незначительно.

По официальным данным МВД России, за три месяца 2023 года иностранцами совершены 11,7 тыс. преступлений, 9,5 тыс. из них приходятся на долю граждан стран СНГ. За первые три месяца 2023 года направлено почти 46 тыс. представлений о неразрешении мигрантам въезда в РФ.

Автор цитаты В 2022 году выявлено свыше 33 тыс. иностранцев, совершивших преступления на территории РФ. Всего иностранцы и лица без гражданства 40,2 тыс. раз нарушили УК РФ. За прошлый год в отношении 141 тыс. иностранцев было принято решение о запрете въезда в страну.

Запрос на персональный подход

По мнению руководителя Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслава Поставнина «закрытников» в России на текущий момент немного — например, в 2018 году МВД сообщало, что въезд закрыт для 2 млн. иностранцев.

— И наша практика, и мировая показывают, что число иностранцев, которым закрыт въезд в страну, адекватен числу мигрантов, находящихся на нашей территории. Это, по разным оценкам, от 6 млн до 10 млн человек.

По его мнению, запрет на въезд играет не слишком существенную роль в профилактике преступлений иностранцев.

— Въезд стоит закрывать настоящим преступникам. Если взять международную практику, то в США даже хищение еды в супермаркете не может служить основанием для депортации — ведь человек не от хорошей жизни ворует продукты.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Он убежден, что для экономики страны и просто в целях справедливости нужен более индивидуальный подход к трудовым мигрантам, а не формальный.

— На мой взгляд, проблема в том, что правоприменитель, вынося решение о запрете на въезд после двух правонарушений, не всегда смотрит, что это за проступки. Это ведь могут быть нарушения правил дорожного движения, например. В аварию попал человек или что-то просрочил по документам. Часто речь идет о тех, кто уже адаптировался, кто профессионал своего дела, ответственный работник, хороший мастер. Целесообразно ли выгонять такого человека? Может, проще выписать ему штраф и не лишать наш рынок труда ценного специалиста? На мой взгляд, формальный подход наносит ущерб нашему рынку труда.

Эксперт считает, что имеющаяся в открытом доступе миграционная статистика не позволяет делать глубокие выводы о влиянии иностранцев на кривую преступности.

— Не стоит забывать, что многие преступления совершаются мигрантами, которые недавно стали гражданами России, они не попадают в статистику. Необходимо более глубокое исследование данных, аналитическая работа, чтобы показать истинную ситуацию и принимать на основе этого правильные решения. Такая работа не терпит формализма.

Где искать нелегала

По мнению источника «Известий» в полиции столичного региона, сегодня рынок иностранной рабочей силы упорядочен в сравнении с периодом прошлых лет.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев