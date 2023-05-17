 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Найдено пророчество Жириновского о будущем России
Экономика
Дольщиков освободят от НДФЛ
Интернет и технологии
Google начнет удалять неактивные аккаунты
Общество
Росгранстрой сообщил о модернизации пункта пропуска в Забайкалье
Мир
Опубликованы кадры экстрадиции из Греции в РФ осужденного на 11 лет за убийство
Экономика
МИД назвал соблюдение российских интересов основой решения по судьбе зерновой сделки
Спорт
Казанский УНИКС впервые победил в баскетбольной Единой лиге ВТБ
Спорт
Теннисист Рублев не прошел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс»
Мир
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Мир
NBC узнал об отмене поездки Байдена в Австралию из-за госдолга США
Мир
Эрдоган отметил рекордную явку на выборах президента Турции
Туризм
На сайте Georgian Airways открылась продажа билетов на прямые рейсы в Москву
Мир
В ООН отреагировали на слова главы разведки Украины о терактах против россиян
/

Чужие здесь не ходят: кого больше не пустят в Россию

Глава СКР сообщил о росте угроз от иностранной преступности
Фото: РИА Новости
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На проблему иностранной преступности указал глава СКР Александр Бастрыкин на XI Петербургском международном юридическом форуме. Ранее на мероприятии представитель МВД сообщила, что почти 800 тыс. иностранцев будут лишены возможности въехать в Россию из-за нарушений законодательства. За какие проступки и преступления мигрантов лишают возможности пересечь границу и граждан каких стран это касается чаще всего, «Известиям» рассказали эксперты.

Въездной экстремизм

В своем выступлении Александр Бастрыкин упомянул о случаях групповых нападений мигрантов на русских с целью унижения. Также глава Следственного комитета подчеркнул, что не все иностранцы горят желанием изучать русский язык и культуру, а многие прямо противопоставляют свои этнические традиции принятым в России. Кроме того, по словам Бастрыкина, такого рода преступность «молодеет».

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова во время выступления на ПМЮФ сообщила, что почти 800 тыс. иностранцев не смогут въехать в Россию. В 70% случаев решения об отказе на въезд в страну инициировали сотрудники МВД, Минюст и ФСИН не пустили почти 100 тыс. мигрантов, ФСБ — почти 90 тыс., Роспотребнадзор и ФМБА — около 35 тыс. человек. Еще почти 12 тыс. человек не попали в страну по решению ФТС и Росфинмониторинга.

Пересечь границы: преступность среди мигрантов выросла почти на 10%
За что чаще всего возбуждают уголовные дела против иностранцев в 2023 году

Бывало и хуже

— Нужно сразу понимать, что эта цифра накопилась не за год, — пояснил «Известиям» независимый эксперт по миграционным процессам Вадим Коженов. — Ежегодно в России под запрет на въезд попадают в среднем 100–150 тыс. иностранцев за различные правонарушения. В основном это нарушение миграционного законодательства. Также следует учитывать, что у нас регулярно происходили амнистии и из этого списка убирали часть людей. Кроме того, запреты имеют срок действия, у кого-то он заканчивается, и эти иностранцы также покидают список. Это довольно спокойный процесс.

По словам эксперта, обнародованные данные свидетельствуют лишь о системной работе МВД. Как отметил Коженов, в отдельные годы в список входило и больше иностранцев.

Самыми распространенными нарушениями иностранцев эксперт назвал деяния, предусмотренные ст. 18.8, 18.9, 18.10 КоАП РФ («Правонарушения в области защиты госграницы и обеспечения режима пребывания иностранных граждан»). При этом за два и более правонарушения в течение трех лет иностранцу грозит запрет на въезд в РФ.

Кодекс Российской Федерации об ад­ми­нист­ра­тив­ных пра­во­на­ру­ше­ни­ях
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Выдворение без права вернуться в Россию в течение определенного срока также применяется судами по уголовным делам, но количество таких постановлений незначительно.

По официальным данным МВД России, за три месяца 2023 года иностранцами совершены 11,7 тыс. преступлений, 9,5 тыс. из них приходятся на долю граждан стран СНГ. За первые три месяца 2023 года направлено почти 46 тыс. представлений о неразрешении мигрантам въезда в РФ.

Автор цитаты

В 2022 году выявлено свыше 33 тыс. иностранцев, совершивших преступления на территории РФ. Всего иностранцы и лица без гражданства 40,2 тыс. раз нарушили УК РФ. За прошлый год в отношении 141 тыс. иностранцев было принято решение о запрете въезда в страну.

Запрос на персональный подход

По мнению руководителя Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслава Поставнина «закрытников» в России на текущий момент немного — например, в 2018 году МВД сообщало, что въезд закрыт для 2 млн. иностранцев.

— И наша практика, и мировая показывают, что число иностранцев, которым закрыт въезд в страну, адекватен числу мигрантов, находящихся на нашей территории. Это, по разным оценкам, от 6 млн до 10 млн человек.

Спутали все кадры: число мигрантов возвращается к доковидному уровню
Эксперты объяснили рост преступности и распределение трафика гастарбайтеров

По его мнению, запрет на въезд играет не слишком существенную роль в профилактике преступлений иностранцев.

— Въезд стоит закрывать настоящим преступникам. Если взять международную практику, то в США даже хищение еды в супермаркете не может служить основанием для депортации — ведь человек не от хорошей жизни ворует продукты.

Полиция
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Он убежден, что для экономики страны и просто в целях справедливости нужен более индивидуальный подход к трудовым мигрантам, а не формальный.

— На мой взгляд, проблема в том, что правоприменитель, вынося решение о запрете на въезд после двух правонарушений, не всегда смотрит, что это за проступки. Это ведь могут быть нарушения правил дорожного движения, например. В аварию попал человек или что-то просрочил по документам. Часто речь идет о тех, кто уже адаптировался, кто профессионал своего дела, ответственный работник, хороший мастер. Целесообразно ли выгонять такого человека? Может, проще выписать ему штраф и не лишать наш рынок труда ценного специалиста? На мой взгляд, формальный подход наносит ущерб нашему рынку труда.

Перешли границы: захлестнет ли США новая волна нелегальных мигрантов
Эксперты оценили последствия отмены Раздела 42

Эксперт считает, что имеющаяся в открытом доступе миграционная статистика не позволяет делать глубокие выводы о влиянии иностранцев на кривую преступности.

— Не стоит забывать, что многие преступления совершаются мигрантами, которые недавно стали гражданами России, они не попадают в статистику. Необходимо более глубокое исследование данных, аналитическая работа, чтобы показать истинную ситуацию и принимать на основе этого правильные решения. Такая работа не терпит формализма.

Где искать нелегала

По мнению источника «Известий» в полиции столичного региона, сегодня рынок иностранной рабочей силы упорядочен в сравнении с периодом прошлых лет.

Стройка
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Иностранцам стало проще легально трудоустроиться. Угроза исходит от лиц, которые формально числятся на рабочих местах, а сами промышляют «серыми» заработками или откровенным криминалом. Речь в первую очередь о незаконном предпринимательстве, незаконной торговле, в том числе на рынках. В регионах это также частный извоз, нелегальное такси. Еще одна ниша, которую занимают этнические преступные группировки, в состав которых входят нелегалы, — незаконный оборот наркотиков. Несмотря на то что значительная часть оборота уходит в даркнет, в этой сфере многие группировки формируются по родственному принципу. Например, при фасовке и на других этапах наркоторговли, где требуется коллективный труд, часто задерживаем целые семьи, выходцев из одного села.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023