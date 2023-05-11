Перешли границы: захлестнет ли США новая волна нелегальных мигрантов

11 мая в США истекает срок действия особых правил в отношении мигрантов. Их ввели еще при президентстве Дональда Трампа в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Речь идет о так называемом Разделе 42, который предполагал особые условия в вопросах депортации по причине борьбы с коронавирусом. За два года его применили более чем 2,7 млн раз. Теперь же действие статьи прекращается, а значит, администрации Джо Байдена придется ужесточить политику в отношении мигрантов. Для борьбы с потоком желающих попасть в США власти мобилизуют войска, на границу с Мексикой планируют направить 1,5 тыс. военных в дополнение к уже размещенным там 2,5 тыс. служащих Национальной гвардии. Спровоцирует ли это новый виток миграционного кризиса и кому это может быть выгодно — эксперты объяснили «Известиям».

Мнения экспертов

Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики МГИМО Борис Мартынов:

«Миграционный кризис — проблема застарелая, и в дальнейшем она будет только усугубляться. Еще когда создавалась североамериканская зона свободной торговли (НАФТА), казалось, что будут решены все проблемы как для Мексики, так и для США. Цели были вполне осуществимые — борьба с бедностью, преступностью и миграцией. Но всё это претворялось в жизнь неолиберальными методами, и в итоге мы увидели феномен роста без развития: Мексика — 10-я экономика мира, но здесь идет расслоение среднего класса. В результате это привело лишь к усугублению проблем — организованной преступности, бедности, наркоторговле.

Всё это пышным цветом цветет не только в Мексике, но и в Гондурасе, Сальвадоре, Гватемале. Отсюда и миграция. А США, по сути, нечего предложить латиноамериканским странам. Жесткие меры Вашингтона — паллиативы, они не решают корень проблемы внутри самих стран Латинской Америки — основных доноров миграционных потоков. И всё это в совокупности лишь приведет к увеличению числа нелегальных переселенцев — особенно при той идеологизации вопроса, к которой прибегает Демпартия в США».

Научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Лев Сокольщик:

«Администрация Байдена открыто констатирует наличие гуманитарного кризиса на своей южной границе. Демократическая партия зачастую выступает с проиммигрантских позиций, потому что иммигранты — ее электоральная база. Байден, еще будучи кандидатом в президенты США в 2020 году, выступал за смягчение миграционной политики. Это привело к тому, что в 2021-м, когда после инаугурации он начал отменять указы Трампа, со стороны Латинской Америки хлынула невероятно большая волна новых иммигрантов. Этот кризис во многом был спровоцирован действиями самой администрации, ее стремлением получить сиюминутные политические очки на выборах. И этот кризис появился не сегодня, его пик мы наблюдаем уже несколько лет.

Все меры Байдена — по сути, перекладывание ответственности на правительства латиноамериканских стран, но подобные меры не возымели успеха. Последний месяц мы фактически видим, что администрация Байдена расписывается в неспособности регулировать миграционные потоки и исправить кризис. Что, с другой стороны, может помочь демократам привлечь новых избирателей на свою сторону».

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин:

«Этот процесс надо интерпретировать в условиях предвыборной борьбы. Например, для того же Трампа это козырь. Он в свое время пришел к власти, потому что сыграл на иммигрантской теме: белые англо-саксонские протестанты станут меньшинством, поэтому необходимо строительство стены на границе с Мексикой. Если кризис разразится с новой силой, очевидно, что Трамп на этом увеличит свой политический рейтинг: белые еще больше сплотятся вокруг его персоны. Думаю, он из этого даже может получить некоторую политическую прибыль.

Администрация Байдена тоже рассматривает это через призму предвыборной кампании, потому что демократы делают ставку на цветных мигрантов, которые, конечно, будут голосовать за него, поскольку Трамп на его фоне выглядит чуть ли не расистом. Как бы этот кризис ни протекал в будущем, две эти конкурирующие группы — республиканцы и демократы — будут использовать его в своих целях».