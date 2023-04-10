Пересечь границы: преступность среди мигрантов выросла почти на 10%

Число преступлений, совершенных мигрантами в январе–феврале 2023 года, достигло 7 тыс. и выросло почти на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом «Известиям» сообщили в Федерации мигрантов России со ссылкой на данные МВД РФ. А председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 10 апреля озвучил информацию о пятикратном росте в 2022 году совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств. В то же время опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что в основном статистика увеличивается за счет мелких правонарушений, например фиктивной постановки иностранцев на регистрационный учет .

Преступность скачет

В январе–феврале 2023 года мигранты совершили в России 7 тыс. преступлений — это на 9,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом «Известиям» сообщил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов со ссылкой на статистику Министерства внутренних дел РФ (отчет Главного информационно-аналитического центра МВД имеется в распоряжении «Известий»). Организация запросила данные у МВД в преддверии Общероссийского съезда ФМР, который состоится 12 апреля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Существенная часть преступлений — это ст. 327 УК РФ («Подделка документов»). Среди причин роста — увеличение эффективности со стороны сотрудников правоохранительных органов и рост технических возможностей для выявления подобных правонарушений, — рассказал он.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 10 апреля также сообщил о росте числа уголовных дел с участием мигрантов в 2022 году.

— Особую тревогу вызывает статистика по тяжким и особо тяжким преступлениям, — сказал он в интервью «Интерфаксу». — В прошедшем году возбуждено 893 уголовных дела о таких преступлениях, как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Это в пять раз больше, чем в 2021 году.

По словам Александра Бастрыкина, в 2022 году только СК возбудил в отношении иностранных граждан 4231 уголовное дело, всего же в следственные органы поступило 4729 обращений — почти в три раза больше, чем в 2021 году.

Согласно данным МВД, с которыми ознакомились «Известия», в 2022 году мигранты совершили 40,2 тыс. преступлений, что на 10,3% выше показателя 2021 года . Большинство злоумышленников (32,9 тыс.) оказались из стран СНГ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Это очень много, — заявил «Известиям» Вадим Коженов. — На данный момент в колониях находятся 26 тыс. иностранцев.

О том, что большинство подобных преступлений совершают приезжие из центральноазиатских стран СНГ, заявил и Александр Бастрыкин.

— Большинство преступлений совершаются мигрантами среднего возраста, не работающими и не имеющими постоянного источника дохода, которые в основной своей массе не имеют профессионального образования, зачастую практически не владеют русским языком, — уточнил глава СКР.

Фиктивный учет

В Федерации мигрантов России отметили, что чаще всего мигранты попадаются на фиктивной постановке на учет по прибытии. По данным МВД, за первые два месяца 2023 года уже зафиксировано 6872 случая нелегальной регистрации — в два раза больше , нежели за аналогичный период 2022 года.

— Я думаю, что растущая статистика отражает уголовные дела именно по статьям за «левую» регистрацию, — уверен Вадим Коженов. — Но наказание по ним — просто штраф. Выявлять фиктивную постановку на учет несложно. В последнее время именно за этот вопрос полиция взялась крепко. Плюс стало больше технических возможностей выявлять именно эти нарушения.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

С 2013 по 2019 год в России активно проводилась политика по ужесточению контроля над мигрантами, напомнил «Известиям» адвокат, руководитель уголовно-правовой практики Международной коллегии адвокатов города Москвы «Почуев, Зельгин и партнеры» Никита Головин.

— В УК РФ регулярно появлялись нововведения, направленные на установление ответственности за организацию незаконной миграции, в том числе за способствование ей путем фиктивной регистрации, — сказал он. — Год от года статистика выявления и привлечения к уголовной ответственности по таким статьям растет.

Эксперт добавил, что у многих мигрантов из стран СНГ стабильный доход, поэтому они готовы платить за предоставление незаконных услуг по фиктивной регистрации по месту жительства и постановке на учет.

— При фиктивной регистрации приезжие оформляются в так называемых резиновых квартирах, где одновременно может быть прописано до сотни человек. Как правило, участковые уполномоченные особо такие квартиры не проверяют, — рассказал адвокат. — Кроме того, основной формой незаконных услуг для мигрантов является помощь в пересечении границы.

Также, по его словам, популярны услуги, которые легализуют мигрантов на территории России через оформление приглашений на работу от фирм-однодневок.

Фото: ТАСС/URA.RU/Ахметов Вадим

— Если такой мигрант совершает преступление, установить его местонахождение проблематично, — сказал Никита Головин. — Шанс того, что фиктивный работодатель, выступавший принимающей стороной, реально осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, крайне мал.