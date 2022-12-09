«Брили головы, сходили с ума»: до суда дошло дело об убийствах мигрантов

Как минимум трое соратников Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, не признают свою вину в многочисленных убийствах мигрантов и будут требовать проведения суда присяжных. Об этом «Известиям» сообщил адвокат Александр Тимошенко, представляющий интересы одного из подсудимых. 9 декабря дело об убийствах гастарбайтеров, совершенных в начале «нулевых», начал рассматривать Мытищинский суд Московской области. На скамье подсудимых шесть человек. Самого Марцинкевича судят посмертно. Все свои преступления они совершили «на почве национальной ненависти», сообщили в СК. Фигурантам грозит до двадцати лет тюрьмы, не исключено и пожизненное, считают юристы.

«С особой жестокостью»

Серия жутких убийств на национальной почве потрясла страну в начале и середине «нулевых». Их жертвами чаще всего становились мигранты из азиатских стран. Преступления совершались демонстративно и с особой жестокостью, видеозаписи некоторых преступники не стеснялись выкладывать в интернет.

Так, летом 2007-го в Сети появилось видео двойного убийства, совершенного в апреле того же года вблизи города Королева Московской области. По данным следствия, его совершила «группа лиц с целью пропаганды националистической идеологии», в том числе — бывший лидер праворадикальных объединений «Формат 18» и «Реструкт» (оба признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ) Максим Марцинкевич (Тесак). Именно он долгое время был главной фигурой для своих последователей.

Уже будучи осужденным на 10 лет за нападения на людей (по другим эпизодам), Тесак в статусе свидетеля рассказал следователям о преступлениях, совершенных им вместе с подельниками в 2002–2006 годах. И даже согласился указать места захоронения жертв. Одно из них оказалось в Смоленской области — там на территории Гагаринского района в августе 2020 года обнаружили «скелетированные останки двух человек с признаками насильственной смерти», говорится в материалах следствия. Личности людей, которых националисты лишили жизни осенью 2003 года, установить так и не удалось.

Брили головы, сходили с ума Максим Марцинкевич Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В ноябре этого года в распоряжении «Известий» оказалось эксклюзивное видео с признаниями Тесака в нескольких убийствах. Перед смертью (в сентябре 2020 года его нашли мертвым в камере СИЗО № 3 Челябинска) он написал явки с повинной, дал показания на своих соратников. Он назвал шесть фамилий: Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин и Семен Токмаков. Именно они и находятся сейчас на скамье подсудимых.

Почему Марцинкевич решил заговорить, сам он принял это решение или под давлением, остается только гадать, сказал криминолог Лев Гилинский. Но давал показания он в статусе свидетеля и мог надеяться таким образом скостить себе срок, предположил он.

Так или иначе, благодаря показаниям Марцинкевича следствие получило доказательства убийства шести человек. Среди них оказался соратник самих же националистов по кличке Вольф и одна «неславянская» женщина, которой подельники Тесака топором отрубили голову за то, что она «занималась в Москве проституцией». Это не было аффектом — Тесак рассказал следователям, как они последовательно готовили преступление, как «хорошо» наточили топор и как он сам потом снимал казнь на видео.

Как психически здоровые молодые люди могли творить такое в отношении совершенно незнакомых и в целом беззащитных людей, до конца непросто осознать даже опытному психотерапевту, рассказал «Известиям» президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, профессор Виктор Макаров. По его мнению, на биологическом уровне «ненависть к чужому» бывает продиктована страхом и подсознательным желанием «отвоевать территорию». Этот инстинкт чаще проявляется у мальчиков, сказал эксперт.

Брили головы, сходили с ума Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

— Я общался с такими подростками — все они были, как правило, из бедных, неполных семей. В прежние годы они собирались, например, на Старом Арбате в Москве, брили головы, ходили в «качалки». Вожаки убеждали их, что мигранты отнимают у них работу, и поэтому они враги. Общаясь с каждым по отдельности, их можно было переубедить. Но попадая обратно в группировку, они словно сходили с ума, — сказал Виктор Марков.

«Свой» и «чужой»

Незнание иной культуры или национальности приводит к подсознательному убеждению, что «чужой» — значит «плохой», сказал психиатр. Эту мысль иллюстрируют показания Марцинкевича о том, как однажды они с подельниками хладнокровно спланировали убийство мигранта. Как купили на рынке бельевую веревку и нож, а сам Марцинкевич — еще и парик, чтобы прикрыть «бритоголовость». Затем они сели в машину к «нерусскому» таксисту, накинули ему на шею удавку, а когда тот стал сопротивляться, принялись добивать ножом. Но водитель чудом вырвался из машины и остался жив, рассказал следователям осужденный экс-лидер.

— Возможно, они думали, что водитель-мигрант отнимает у них работу и хлеб. Но что у них отнимала несчастная женщина, какую «территорию»? Тут только одно приходит на ум: что убийцы считали ее «порочной» и решили «наказать», — прокомментировал скрытые мотивы жуткого преступления эксперт.

Буквально через несколько месяцев после признания в преступлениях прошлого, в сентябре того же 2020 года, Тесака нашли мертвым в одиночной камере челябинского СИЗО, откуда его должны были этапировать в Москву — как раз для допроса по делу.

Как заявлял в СМИ его адвокат Алексей Михальчик, на его теле были обнаружены «следы пыток». Отец Марцинкевича тогда обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело об убийстве. Однако, по официальной версии, Марцинкевич совершил самоубийство. Обвинение по новому делу ему предъявили посмертно.

Брили головы, сходили с ума Семен Токмаков Фото: РИА Новости/Пресс-служба Басманного суда

Показания Марцинкевича помогли следствию установить его подельников, которые спустя почти двадцать лет предстанут перед судом. Всех шестерых задержали два года назад — в декабре 2020-го в Москве, Сочи и Тюмени. Несмотря на давность преступлений и их «первоначальную неочевидность», следователям удалось собрать улики, указывающие «на причастность задержанных участников неонацистской группировки к преступной деятельности».

В ходе обысков у задержанных изъяли огнестрельное и травматическое оружие, ножи и неонацистскую атрибутику. При задержании один из шестерых обвиняемых, Семен Токмаков, оказал вооруженное сопротивление. «Однако профессиональные действия сотрудников ФСБ позволили избежать тяжких последствий», — сообщили в СК.

На допросе Токмаков рассказал еще об одном убийстве в декабре 2003 года «двух лиц неславянского происхождения, части тел которых были отчленены и выброшены на территории района Гольяново в Москве», говорится в сообщении СК.

В пятницу, 9 декабря, Мытищинский суд на предварительном слушании начал знакомиться с делом. Всем шестерым предъявлены обвинения в совершении организованной группой и с особой жестокостью убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды (пункты «а», «д», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По этой статье им грозит от восьми до двадцати лет. А при отсутствии смягчающих обстоятельств — вплоть до пожизненного заключения, рассказала «Известиям» член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова.

Холодный расчет или эксцесс исполнителя

В истории есть случаи, когда самые жуткие преступления раскрывались лишь спустя много лет, рассказал «Известиям» криминолог Лев Гилинский. Причиной может быть как плохая работа следователей, так и профессиональное сокрытие следов самими преступниками.

В случае с бандой Марцинкевича свою роль могло сыграть отсутствие у жертв российского гражданства. Если человек в стране на птичьих правах, меньше шансов, что родственники начнут его оперативно искать, считает эксперт. К тому же отсутствие тел погибших могло сильно осложнить работу следователям и сделало невозможным необходимую в таких случаях экспертизу, добавил он.

Брили головы, сходили с ума Максим Хотулев Фото: РИА Новости/пресс-служба Басманного суда

— Если убийство совершено много лет назад, найти преступника можно только по показаниям — его собственным или свидетельским. Даже сказанное в нетрезвом виде слово о преступлении может стать основанием для проверки, а здесь показания дал сам Марцинкевич, — сказал Лев Гилинский.

Действия организованной группы являются особо тяжкими преступлениями, сказала юрист Татьяна Завьялова.

— Важно учесть, что обвинение соучастников будет происходить с учетом положений об эксцессе исполнителя. Согласно ст. 36 УК РФ, таким эксцессом признается преступление, не охватывающее умыслом соучастников. За эксцесс исполнителя они уголовной ответственности не несут, — уточнила юрист.

«Мы этого не делали, нас там не было»

Алексей Гудилин в инкриминируемом ему убийстве невиновен — в 2003 году его не было на даче Марцинкевича в Смоленской области, Тесак его под давлением оговорил, заявил «Известиям» адвокат одного из подсудимых Александр Тимошенко.

Со слов юриста, Марцинкевич «давал показания непонятно как», «с кучей нарушений УПК».

— И главным из таких нарушений стало отсутствие адвоката, который один мог оценить степень добровольности его слов. Теперь Марцинкевича судят посмертно, но он уже не сможет прояснить ситуацию. Не сможет это сделать и соучастник Костылев, он тоже мертв. Токмакова допрашивали десять раз, и он каждый раз давал по делу противоположные показания. В том числе и по роли моего подзащитного, — сказал Александр Тимошенко.

Брили головы, сходили с ума Алексей Гудилин Фото: РИА Новости/пресс-служба Басманного суда

Он уверен, что Токмаков давал свои показания под давлением — в обмен на небольшой срок по статьям о нападении на сотрудников полиции и незаконное хранение оружия (эпизод с сопротивлением в Сочи).

— При сроке как минимум 12 лет он получил по этим тяжким статьям всего пять. Это говорит о том, что он явно был на крючке у следствия, и с ним просто торговались, — сказал адвокат.

«Мы этого не делали, нас там не было» — такова позиция как минимум троих из шести обвиняемых, сообщил «Известиям» Александр Тимошенко. По его данным, эти три человека точно будут просить судить их с участием присяжных. «Насколько я знаю, и остальные [трое] тоже», — подчеркнул адвокат.

— Оснований уходить от суда присяжных нет. Это единственный способ добиться справедливости — оправдательного приговора, — сказал Александр Тимошенко.

По его словам, 19 декабря, вероятно, будет последнее предварительное заседание, далее начнется рассмотрение дела по существу. Также с большой долей вероятности его могут передать по подсудности в Сергиев Посад по месту совершения одного из преступлений (2006 года). По убийству 2007 года единственный обвиняемый — Максим Марцинкевич мертв. Поэтому его дело либо рассмотрят отдельно, либо вовсе прекратят, предположил адвокат.

Адвокат одного из подсудимых — Александра Лысенкова — Ядвига Хабарова от комментариев «Известиям» отказалась.

Брили головы, сходили с ума Александр Лысенков Фото: РИА Новости/пресс-служба Басманного суда

— Я не буду ничего комментировать, — сказала она.

До адвокатов остальных подсудимых дозвониться не удалось.