«Жили в экстремистских условиях»: в детоубийстве нашли нацистский след

Выяснились подробности убийства пятилетнего мальчика, в котором обвиняется его сестра-подросток, — дети росли в семье поклонников идей неонацизма. Отец декларировал в соцсетях свои ультраправые взгляды и симпатии к таким экстремистам, как Тесак и Доброслав, и не скрывал любви к фашистской символике. Что за климат царил в семье, где произошло детоубийство, разбирались «Известия».

Не дожил до дня рождения

О трагедии в подмосковном селе Кудиново стало известно в ночь на 4 декабря. В полицию обратился отец пятилетнего мальчика Сергей З. и рассказал, что обнаружил окровавленный труп ребенка на кровати.

Выяснилось, что мать и отец выехали из загородного дома в Москву для подработки (оба набивают татуировки за деньги). С собой они взяли годовалую дочь, а старшую 14-летнюю Екатерину (имя изменено) оставили с братиком. По предварительным данным, мальчик страдал аутизмом.

Фото: соцсети 14-летняя подозреваемая

Обезображенное тело сына они нашли по возвращении с работы. Девочка в это время пряталась на верхнем этаже дома. Позже она рассказала полиции, что якобы получила задание от неизвестного в соцсети убить кого-нибудь из родственников. Впрочем, такая версия не объясняет особой жестокости, с которой было совершено преступление, — многочисленные рубленые раны живота, головы, шеи, грудной клетки, частичную ампутацию кисти, открытую черепно-мозговую травму. На месте изъяты топор и ножницы.

Наказание будет недолгим

Уголовный закон предусматривает суровое наказание за убийство малолетнего даже без учета других квалифицирующих признаков (например, совершение преступления с особой жестокостью), вплоть до пожизненного лишения свободы. Но подростку в случае обвинительного приговора суровая кара не грозит.

— Лишение свободы назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте до 16 лет, на срок не свыше шести лет, — прокомментировала Мария Спиридонова, член Ассоциации юристов России. — Этой же категории несовершеннолетних, обвиненных в особо тяжких преступлениях (как в случае с убийством ребенка), а также остальным несовершеннолетним осужденным грозит срок не свыше десяти лет. Отбывают наказание в воспитательных колониях.

Ультраправая репутация

Расследование показало, что отец детей часто выкладывал в соцсетях фото с оккультными символами, в частности с «черным солнцем» — нацистским знаком. В футболку с этой символикой одета и его дочь. На одной из фотографий семья собралась вокруг ванны с кровью в каком-то подвале. На стенах помещения красной краской нанесены надписи «Тебе не выбраться отсюда», «Они слышат тебя», «Всё закончится здесь».

Жили в экстремистских условиях Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В неонацистском подполье глава семьи известен под прозвищем Заяц, рассказал «Известиям» источник в антиэкстремистской силовой структуре. Еще с 90-х годов Сергей засветился в так называемых акциях правых. Речь идет о преступлениях в отношении иностранных граждан или социальных категорий лиц, которых нацисты считают своими идеологическими врагами.

— Позже увлекся идеями Гитлера, неоязычеством. Был знаком с Тесаком (Максим Марцинкевич — один из лидеров российских неонацистов, покончил с собой в заключении. — Ред.). Когда всех начали сажать, он залег на дно, но от идей своих не отказался. В его окружении говорят, что он «повернулся» на языческой теме. Мужчина участвовал в специфических обрядах, которые проводятся в мае под Калугой. На жизнь зарабатывает татуировками соответствующего стиля. Супруга его занималась тем же, — поделился собеседник.

Заяц работал с Искрой

По словам источника, в окружении считают, что в последние годы Заяц серьезно изменился на фоне собственного творчества. Мастер известен в кругу поклонников неоязыческой и ультраправой субкультуры. Его тело и одежда сами по себе служат рекламным билбордом для идей славянского фашизма. На одном из фото в соцсетях он позирует в майке с портретом «дедушки» отечественных скинхедов — Доброслава (Алексей Добровольский). В свое время этот «верховный волхв» был диссидентом, его считают идеологом слияния фашизма и славянского неоязычества. Доброслав был ярым антисемитом, стоял у истоков запрещенной в России экстремистской организации РНЕ. Подробно об этом «Известия» рассказывали в спецпроекте «Фондовый рынок».

Еще один человек, которого прославлял на своей странице мужчина (сейчас его профиль закрыт), — покончивший с собой неонацист Максим Марцинкевич, более известный как Тесак.

Если верить записям в соцсетях, то Заяц числился мастером в салоне Asgard Tattoo, на странице которого выложены графические наброски и готовые работы художника. Частые элементы его творчества: стилизованная свастика, коловрат, черное солнце, псевдославянские символы и буквы. В графике мастер использует сюжеты далекие от миролюбия, например взорванную мечеть, разрушенный православный храм и синагогу. Вот пораженный мечом славянского язычника воин со звездой Давида на щите. На одном из рисунков — три яблока в тяжелых ботинках избивают четвертый круглый плод; подпись «Смерть хурме! Хайл Вотан!». Свой контент автор обозначает особым клеймом: «Заяц» или литерой «З».

Фото: соцсети

Примечательно, что все картинки находятся в открытом доступе на странице тату-салона, число подписчиков ресурса превышает 21 тыс. человек. Его супруга Татьяна по прозвищу Искра подрабатывала тату-мастером в том же салоне, ее визитной карточкой в сети стала наколка «Моя честь — моя верность» — девиз СС. Этот слоган, в частности, наносился на клинки кинжалов и пряжки солдат и офицеров фашистской военизированной структуры.

Откреститься от экстремизма

В настоящий момент Сергея очень волнует его судьба, он собирает деньги на адвоката в ультраправых группах соцсети. Опасается, что его «увлечения» могут обернуться неприятностями с законом, так как во время следственных действий в доме произошло, как он выразился в посте, «изъятие чего попало» (скриншот есть в распоряжении «Известий»). Вероятно, речь идет о многочисленных атрибутах фашистского и неонацистского толка, специфической литературе и прочих предметах, законность которых с точки зрения антиэкстремистского законодательства под большим вопросом.

Опасения главы семейства небеспочвенны, хотя за наличие нацистской и неонацистской символики наказание не предусмотрено.

Жили в экстремистских условиях Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— В данном случае для привлечения к ответственности требуется противоправное деяние, связанное с распространением, пропагандой либо осквернением, — говорит юрист Мария Спиридонова. — Лишь в таком случае возможно понести уголовную ответственность по статьям УК о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики (в случае неоднократности), а также за реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК РФ).

В дополнение она напомнила, что предусмотренная КоАП РФ ответственность по ст. 20.3 КоАП РФ касается лишь пропаганды, распространения, изготовления, приобретения или сбыта с целью пропаганды или распространения нацистской символики и атрибутики. Ответственность за их хранение в законодательстве также отсутствует.

Вопросы к воспитанию

Гораздо вероятнее, что у следователей могут возникнуть сомнения в адекватности воспитания дочери Сергея. «В ближайшее время будут допрошены педагоги и школьный психолог девочки, а также истребован характеризующий материал на подозреваемую и ее семью. Назначена судебно-медицинская экспертиза, планируется назначение психолого-психиатрической», — говорится в сообщении подмосковного управления СКР.

Прославляемые Зайцем личности, портреты которых красовались в его жилище, на его теле и одежде, были сторонниками режимов, пропагандировавших и практиковавших умерщвление и стерилизацию лиц, страдающих различного рода душевными недугами, отклонениями и особенностями поведения. Напомним, что в рамках евгенической политики в Германии были убиты свыше 200 тыс. инвалидов и душевнобольных лиц.

Автор цитаты Аутизм, согласно догме «расовой гигиены» Третьего рейха, считался отклонением. Психиатр Ганс Аспергер, которого уличили в причастности к умерщвлению детей с этим расстройством, классифицировал недуг как «аутичную психопатию». Недавнее историческое расследование говорит о том, что только в клинике «Ам Шпигельгрунд» (Австрия) при участии ученого эвтаназии было подвергнуто около 800 детей, возраст которых не превышал шести лет. Среди них были дети-аутисты.

— Окружение сильно влияет на формирование личности ребенка, — прокомментировала «Известиям» Татьяна Клименко, директор ННЦ наркологии (филиал ННЦ психиатрии и наркологии им. Сербского Минздрава России). — Если информация о деструктивных увлечениях родителей этой девочки была известна, то семьей, безусловно, должны были заняться органы опеки.

По мнению эксперта, ребенку не место в таком окружении.

Фото: соцсети Мать подростка набивала ей тату с мрачным значением

— Могла ли девочка в такой семье вырасти адекватной и социально интегрированной? Здесь всё зависит от того, какой авторитет в ее глазах имели родители. Иногда бывает так, что хороший учитель и даже родители подружки оказывают на подростка больше влияния, чем родные, которые своим ребенком не занимаются. Поэтому нельзя утверждать, что в деструктивной семье ребенок обязательно вырастет «плохим», — рассудила собеседница.