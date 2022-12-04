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Отец подозреваемой в убийстве брата девушки оказался приверженцем идей нацизма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Отец 14-летней девушки, которую подозревают в убийстве своего младшего брата, был увлечен идеями нацизма, выяснили 4 декабря «Известия».

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Так, отец семейства всерьез увлекается язычеством, магией и разнообразными ритуалами, а также ведет страницу в соцсетях, на которой уже более 8 тыс. подписчиков и большое количество фотографий, на которых он демонстрирует свои увлечения.

Среди кадров виднеются татуировки с цифровым обозначением «14/88», которые являются кодовым лозунгом белых националистов. Кроме того, на странице можно найти публикацию в честь покончившего с собой в СИЗО неонациста Максима «Тесака» Марцинкевича.

Сам мужчина выложил пост на странице, в котором просит подписчиков помочь с финансированием адвоката для его дочери.

«Случилась беда. Подробно писать сил нет, но убит сын Витя, 6 лет. Скорее всего, это сделала его сестра Настя, 14 лет. Чудовищно и в голове не укладывается это. Что дальше будет, не знаю, естественно — перевернутый дом, изъятие чего попало. Нужны деньги на адвоката и прочие расходы», — указал он.

4 декабря в Московской области по подозрению в убийстве младшего брата была задержана 14-летняя девочка. По данным ГСУ СК России по региону, в воскресенье сестра забила до смерти своего младшего брата в частном доме в одном из СНТ Богородского городского округа. Тело мальчика было обнаружено 3 декабря родителями, когда те вернулись домой. Сейчас на месте убийства работают следователи. Назначены необходимые экспертизы.

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