В Подмосковье школьницу заподозрили в убийстве шестилетнего брата

В Московской области обнаружили тело шестилетнего мальчика. По данным источника «Известий», тело ребенка в окровавленной кровати обнаружили родители по возвращении домой 3 декабря.

Как рассказал собеседник, Сергей З. вместе с супругой уехали из дома, где оставались 14-летняя дочь и шестилетний сын. Родители вернулись домой поздно ночью и нашли тело младшего ребенка в кровати.

«Предварительно, подозревается его сестра. Подтвердить или опровергнуть это можно будет после расследования», — сказал источник.

Сейчас на месте убийства работают следователи. Назначены необходимые экспертизы.

В августе в Самаре 12-летнюю девочку заподозрили в нападении с ножом на мать и младшую сестру. Как рассказали следователи, в медучреждение в тяжелом состоянии были доставлены местная жительница 1982 года рождения и ее четырехлетняя дочь со множественными колото-резаными ранениями.