В Подмосковье задержали до смерти забившую шестилетнего брата школьницу

Четырнадцатилетняя девочка задержана в Московской области по подозрению в убийстве младшего брата, возбуждено уголовное дело. Об этом 4 декабря сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по региону.

По данным ведомства, в воскресенье сестра забила до смерти своего младшего брата в частном доме в одном из СНТ Богородского городского округа.

Сама подозреваемая и ее родители уже допрошены. На допрос также пригласят педагогов и психологов. Причина конфликта детей не уточняется.

Ранее в этот день источник «Известий» рассказал, что тело шестилетнего мальчика в окровавленной кровати обнаружили родители по возвращении домой 3 декабря. Как рассказал собеседник, Сергей З. вместе с супругой уехали из дома, где оставались 14-летняя дочь и шестилетний сын. Родители вернулись домой поздно ночью и нашли тело младшего ребенка.