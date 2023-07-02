Пригородная методичка: власти Франции не могут подавить протесты молодежи

Беспорядки во Франции, спровоцированные гибелью от рук полицейских 17-летнего подростка, продолжились по всей стране 1 и 2 июля. Судя по числу задержанных, они пошли на спад, но говорить о том, что скоро всё успокоится, явно преждевременно. Лидер правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур и вовсе заявил, что страна находится на грани гражданской войны. Этой же точки зрения придерживаются профсоюзы полиции. Подробнее о том, кто, с кем и почему «воюет» на улицах французских городов, — в материале «Известий».

Но приходит злая ночь

В ночь на 2 июля по всей Франции за участие в погромах и беспорядках задержали 719 человек. Довольно внушительное число, однако на фоне того, что за предыдущую ночь провели сразу 1,3 тыс. арестов, глава французского МВД Жеральд Дарманен счел, что последняя ночь прошла относительно спокойно — «благодаря решительным действиям сил безопасности». На улицах работало сразу 45 тыс. сотрудников служб правопорядка.

Впрочем, до реального спокойствия французским городам еще далеко. Беспорядки вспыхнули утром 28 июня, после того как полицейские убили 17-летнего молодого человека Наэля М. алжирского происхождения. Они начались в иммигрантских пригородах Парижа, которые давно «славились» любовью к погромам, а затем — в Марселе, Ницце, Страсбурге и целом ряде других городов.

Участники беспорядков — большинство из них подростки — атаковали полицейские участки и ратуши. В небольшом городке Л’Ай-ле-Роз к югу от Парижа толпа и вовсе протаранила автомобилем дом мэра и попыталась поджечь здание, в результате чего жена политика получила легкие ранения.

Во Франции не утихают беспорядки, начавшиеся 28 июня после убийства полицией 17-летнего подростка в парижском пригороде. Подробности — в фотогалерее «Известий» Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes 17-летний Наэль М., алжирец по происхождению, был остановлен дорожной полицией за рулем автомобиля Mercedes в парижском пригороде Нантер во вторник, 27 июня Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes Подросток отказался подчиниться требованиям полицейских и оказал сопротивление. Полиция открыла огонь на поражение Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes Стрелявшие в Наэля М. полицейские находятся под следствием. Прокуратура уже признала применение оружия неправомерным Фото: REUTERS/Pascal Rossignol Сотрудники пожарной службы тушат пожар в одном из зданий во время беспорядков во французском Нантере Фото: РИА Новости/Евгений Полойко Правозащитные организации обвиняют полицию Франции в системном расизме по отношению к выходцам из стран Магриба Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes Протестующие поджигают машины, грабят магазины и бросают в полицейских бутылки с «коктейлем Молотова» Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes Президент Франции Эммануэль Макрон провел в четверг экстренную встречу с кабинетом министров, посвященную ситуации в стране Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes В ночь на четверг полицией было произведено более 150 арестов протестующих Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes В Нантере полиция была вынуждена отступить под напором толпы недовольных местных жителей Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes В ходе выступлений в столичном регионе Франции Иль-де-Франс в ночь на 30 июня было сожжено более 20 автобусов. Работа общественного транспорта осуществляется с перебоями Фото: REUTERS/Pascal Rossignol МВД Франции сообщило о 249 пострадавших в ночь на пятницу от рук погромщиков сотрудниках охраны правопорядка Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes В ряде городов страны развернуты подразделения полицейского спецназа, применяются вертолеты и бронетехника Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes Пожарные пытаются бороться с поджогами автотранспорта и строений на охваченных беспорядками территориях Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Под горячую руку юных вандалов попадали не только объекты, которые можно отнести к символам госвласти или косвенно с ними связанные, но и автомобили соседей по району, школы, куда они сами ходили, и автобусы, на которых их же родители ежедневно добираются на работу.

Фото: REUTERS/Juan Medina

Беспорядками во Франции «вдохновились» и в соседней Швейцарии. После призывов выйти на улицы, распространенных в соцсетях, погромы, хоть и куда меньшего масштаба, прокатились в ночь на 2 июля в Лозанне. Там они закончились задержаниями семи человек, шестерым из которых было от 15 до 17 лет.

Единственным местом, где наступило краткое затишье, стала мечеть в Нантере, в которой 1 июля прошла церемония прощания с Наэлем. На траурное мероприятие, по данным Le Figaro, собрались сотни человек. По желанию родственников погибшего представителей СМИ на церемонию прощания и погребения не допустили.

Напомним, подросток, остановленный за нарушение правил дорожного движения, был застрелен в упор полицейским. Поначалу правоохранители настаивали, что нарушитель собирался наехать на них, за что ему и досталась пуля. И якобы они метили в руку, чтобы рана была не смертельной, но из-за резкого движения машины промахнулись.

Однако появившаяся вскоре видеозапись инцидента, моментально разошедшаяся по интернету, опровергла эту версию. На кадрах видно, как двое полицейских стоят рядом с машиной, которая не двигается, и один из них направляет оружие на водителя со словами: «Ты получишь пулю в голову». А когда молодой человек отъезжает от полицейских, раздается выстрел.

Корень проблем

Нынешняя волна беспорядков стала для Франции уже третьей за последние пять лет. Сначала страна пережила погромы 2018–2019 годов, вдохновленные движением «желтых жилетов». За ними последовали ожесточенные протесты крайне левых против пенсионной реформы, возобновившиеся в начале этого года и затихшие относительно недавно.

Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Знавала Пятая республика и массовые беспорядки, триггером к которым стала схожая с нынешней история. Осенью 2005 года два подростка североафриканского происхождения, пытаясь скрыться от полиции, спрятались в трансформаторной будке и заживо сгорели. Реакцией на их гибель, как и сейчас, стали погромы, поджоги и насилие в отношении полицейских, которых неоднократно обвиняли в расизме и неоправданной жестокости в отношении «цветной» молодежи, пусть даже зачастую они и были французами в третьем поколении.

Какие-то оргвыводы из той громкой истории французские власти, конечно же, сделали. Однако искоренить вражду между молодыми людьми из иммигрантских кварталов и полицией правительству оказалось не по зубам.

«Не все молодые люди — ангелы; не все полицейские — расисты. Но у молодого человека североафриканского происхождения в 20 раз больше шансов быть остановленным и допрошенным полицией во Франции, чем у молодого белого человека», — отметило в недавней колонке издание The Local France.

Подтверждением того, что к «цветным» французам относятся хуже, служит и тот факт, что большинство из 17 человек, застреленных полицией во Франции после отказа остановить автомобиль в последние полтора года, были людьми африканского происхождения.

По словам профессора кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгении Обичкиной, протесты французских предместий, населенных преимущественно людьми с иммигрантскими корнями, происходили в последние несколько десятилетий довольно регулярно. Как правило, искрой, взрывавшей ситуацию на фоне царящей здесь неблагоприятной среды, становились действия полиции.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

— Только сейчас ситуация еще более серьезная, потому что в стране длительный экономический кризис, расплодились радикальные исламские секты, никуда не делись преступные молодежные банды. Всё это привело, с одной стороны, к ужесточению действий полиции, а с другой стороны, к еще большим масштабам насилия, — сказала эксперт «Известиям».

Прямой отсыл к тому, что цвет кожи имеет значение в нынешней волне протестов, сделал и экс-кандидат в президенты крайне правых взглядов, лидер партии «Реконкиста» Эрик Земмур. Он назвал происходящее в стране «этническим бунтом» и даже заявил, что Пятая республика находится «на ранней стадии гражданской войны». С ним согласились и два крупнейших профсоюза французской полиции, еще в конце прошлой недели предупредившие, что страна уже в разгаре гражданской войны.

Президент Франции Эммануэль Макрон, вынужденный из-за событий в стране раньше запланированного покинуть саммит лидеров Евросоюза в Брюсселе и отменить свой визит в Германию 2–4 июля, решил воззвать к родителям бунтовщиков. Он попросил их взять на себя больше ответственности за несовершеннолетних участников беспорядков. По данным властей, треть арестованных оказались несовершеннолетними.