Французский бунт: во сколько обойдутся стихающие в стране беспорядки

К началу этой недели беспорядки во Франции, вызванные убийством 17-летнего подростка алжирского происхождения полицейским, немного поутихли, если судить по резкому спаду числа задержанных участников погромов. Как отрапортовало МВД Пятой республики 3 июля, ночью накануне по всей стране было произведено 157 арестов. Для сравнения, днем ранее их было свыше 700. В общей же сложности начиная с 27 июня за участие в беспорядках и погромах в стране задержали уже свыше 3 тыс. человек, немалое число из которых оказались несовершеннолетними.

Что происходит в стране

За несколько дней протестов минимум 1 тыс. зданий были сожжены или разграблены. В первую очередь участники беспорядков метились в мэрии и полицейские участки (по данным МВД на начало этой недели, нападению подверглись 250 полицейских участков). Однако мишенями становились не только объекты, связанные с властью. Много где были разграблены магазины, банки, табачные лавки и школы, по традиции досталось и транспорту — как личному, так и общественному: за шесть дней по всей Франции протестующие подожгли около 5 тыс. автомобилей и 30 автобусов.

3 июля стало известно и о первой опосредованной жертве протестов — 24-летний пожарный погиб в пригороде Парижа Сен-Дени, пытаясь потушить горящие автомобили на подземной автостоянке. Порядка 700 сотрудников сил безопасности получили ранения с начала беспорядков, хотя сообщений о серьезных травмах не поступало.

В той или иной степени за последние шесть дней от рук хулиганов пострадали 220 городов. 3 июля мэры по всей Франции призвали людей собраться у местных ратушей ровно в полдень, чтобы выразить свое несогласие с беспорядками, насилием и мародерством, которые охватили страну. 4 июля встречу с градоначальниками затронутых беспорядками городов пообещал провести президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее к участникам беспорядков обратилась и бабушка погибшего Наэля, заявив в интервью телеканалу BFMTV, что она винит только одного полицейского, который убил ее внука, и осуждает использование его смерти как предлога для погромов.

Однако многие опасаются: экономический ущерб от нынешних событий превысит тот, что Франция понесла в результате трех недель ожесточенных протестов в 2005 году. Тогда уличный беспредел, поводом к которому послужила гибель двух подростков с иммигрантскими корнями, скрывавшихся от полицейских в трансформаторной будке и сгоревших там, обошелся стране в €204 млн. Сейчас же ущерб инфраструктуре только в Марселе по состоянию на утро 1 июля был оценен в €100 млн, подчитали в Торгово-промышленной палате Франции.

Во Франции не утихают беспорядки, начавшиеся 28 июня после убийства полицией 17-летнего подростка в парижском пригороде. Подробности — в фотогалерее «Известий» Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes 17-летний Наэль М., алжирец по происхождению, был остановлен дорожной полицией за рулем автомобиля Mercedes в парижском пригороде Нантер во вторник, 27 июня Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes Подросток отказался подчиниться требованиям полицейских и оказал сопротивление. Полиция открыла огонь на поражение Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes Стрелявшие в Наэля М. полицейские находятся под следствием. Прокуратура уже признала применение оружия неправомерным Фото: REUTERS/Pascal Rossignol Сотрудники пожарной службы тушат пожар в одном из зданий во время беспорядков во французском Нантере Фото: РИА Новости/Евгений Полойко Правозащитные организации обвиняют полицию Франции в системном расизме по отношению к выходцам из стран Магриба Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes Протестующие поджигают машины, грабят магазины и бросают в полицейских бутылки с «коктейлем Молотова» Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes Президент Франции Эммануэль Макрон провел в четверг экстренную встречу с кабинетом министров, посвященную ситуации в стране Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes В ночь на четверг полицией было произведено более 150 арестов протестующих Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes В Нантере полиция была вынуждена отступить под напором толпы недовольных местных жителей Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes В ходе выступлений в столичном регионе Франции Иль-де-Франс в ночь на 30 июня было сожжено более 20 автобусов. Работа общественного транспорта осуществляется с перебоями Фото: REUTERS/Pascal Rossignol МВД Франции сообщило о 249 пострадавших в ночь на пятницу от рук погромщиков сотрудниках охраны правопорядка Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes В ряде городов страны развернуты подразделения полицейского спецназа, применяются вертолеты и бронетехника Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes Пожарные пытаются бороться с поджогами автотранспорта и строений на охваченных беспорядками территориях Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Нынешние события повышают позиции крайне правых сил, сказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, влияние и популярность партии «Национальное объединение» и ее лидера Марин Ле Пен и так уже в разы увеличились за последние годы, знаком чего стало почти десятикратное увеличение мест этой политической силы в нижней палате парламента на последних выборах. Нынешние же погромы, устроенные молодежью с иммигрантскими корнями, наверняка добавят политических перспектив тем, кто всегда ратовал за ужесточение миграционной политики.

Косвенным свидетельством того, что немало французов сыты по горло обилием во Франции «цветных», которых часто винят в росте преступности, можно счесть и такой шокирующий факт. К 3 июля порядка 40 тыс. человек сделали пожертвования в онлайн-фонд, созданный неким представителем крайне правой идеологии для поддержки застрелившего подростка полицейского. Общая сумма на юридическую и другую рода поддержку ныне арестованного стража порядка превысила €850 тыс.

При этом министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни выразил опасение, что беспорядки и массовые протесты во Франции могут распространиться на другие страны Европы. Ранее семь человек, включая шестерых несовершеннолетних, задержали во время ночных беспорядков в швейцарской Лозанне. Протестующие вдохновились как раз событиями во Франции.