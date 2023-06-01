Разрушение спроса: почему подешевел газ в Европе

Цены на газ в Европе в мае достигли минимумов, не виданных с 2021 года. Стоимость тысячи кубометров упала ниже $300. Более того, в ближайшем будущем цены могут показать отрицательные значения из-за логистических сложностей, как это уже произошло в текущем месяце в США. Причины такого обвала — мягкая зима и сильное сокращение потребления энергии европейскими экономиками, в том числе и за счет многих отраслей хозяйства. Надолго ли дешевый газ закрепился на европейских рынках — разбирались «Известия».

Еще не предел

На данный момент спотовые цены на голландском хабе DTF составляют $24,9 за мегаватт, или около $260 за тысячу кубометров. По меркам последних лет это очень мало: ровно год назад котировки показывали около $780 за тысячу «кубов». Текущие цены являются самыми низкими за два года. Но, судя по всему, это еще не предел. В некоторых регионах в какой-то момент они могут оказаться и вовсе в отрицательной зоне.

Отрицательные цены для сырьевого рынка не являются чем-то исключительным. Обвал нефти в минус в начале пандемии 2020 года хорошо известен. Цена на газ также уходила ниже нуля уже в этом месяце в Америке — значение в минус 35 центов было установлено на хабе Ваха поблизости от сланцевого нефтегазового месторождения Пермиан в Техасе. Это было повторение ситуации, которая возникла там же в октябре 2022 года.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Frank Hoermann

В Европе такого, однако, не происходило давно . В октябре 2006 года отрицательные цены установились в ходе одного торгового дня в Великобритании на фоне открытия нового трубопровода в сочетании с теплой для этого времени года погодой. Учитывая, что с начала года падение цен составило 66%, а по сравнению с пиком в августе 2022 года — 90%, такой вариант развития событий представляется вполне вероятным. И, как и 17 лет назад, на ситуацию на газовом рынке влияет сразу несколько совпавших по своей направленности факторов.

Как объяснила в беседе с «Известиями» директор по исследованиям «Выгон Консалтинг» Мария Белова, основной причиной аномально высоких цен на газ летом прошлого года было опасение дефицита голубого топлива в отопительном сезоне.

— По итогу зиму Европа пережила не просто без нехватки газа, но еще и с максимально большими запасами в подземных хранилищах. С точки зрения изменения объемов поставок от наиболее крупного поставщика (России) самое плохое также случилось в 2022 году. Сегодня Европа лучше понимает свой маневр на предстоящую зиму, на рынке нет негативных ожиданий, этим и обусловлены текущие низкие цены, — прокомментировала эксперт.

По словам президента Института энергетики и финансов Марселя Салихова, основные причины резкого снижения цен на газ в ЕС связаны с сочетанием факторов предложения и спроса.

Фото: TASS/dpa/Stefan Sauer

— С точки зрения предложения на мировом рынке СПГ в последние месяцы наблюдалось избыточное предложение. В частности, Китай, вопреки ожиданиям, продолжил сокращать импорт СПГ. За январь-апрель 2023 года импорт СПГ со стороны КНР снизился на 16% год к году, до 21 млн т. В то же время импорт СПГ со стороны ЕС за этот же период вырос на 10%. Таким образом, слабый спрос со стороны КНР обеспечил возможности увеличения поставок в ЕС , — пояснил собеседник.

Европейцам действительно удалось очень хорошо обеспечить запасы на будущее. Уровень заполнения подземных газовых хранилищ сейчас составляет около 67%, в некоторых странах — свыше 70%. Для конца мая это практически рекорд. Если ничего принципиально не изменится, все хранилища могут быть заполнены уже летом.

Всё это происходит на фоне резкого падения поставок газа из России. В 2021 году наша страна экспортировала в страны Евросоюза 150 млрд кубометров газа, в 2022-м эта цифра уменьшилась более чем вдвое — до 70 млрд кубометров. Скорее всего, экспорт сократится и в этом году примерно до 50 млрд кубометров, причем половину или даже больше от этого объема будет составлять российский СПГ.

Уменьшили потребление

Намного меньше говорится о резком сокращении европейского спроса.

— Что остается за скобками, так это значительное снижение спроса на газ в регионе. Только в 2022 году он упал почти на 10%, или 50 млрд кубометров. В этом году мы ожидаем дальнейшее сокращение , — констатирует Мария Белова.

Фото: Global Look Press/dpa/Marijan Murat

Снижение спроса также сказалось на цене, добавляет Марсель Салихов. По его данным, в 2022 году потребление газа в ЕС сократилось на 13,2% по сравнению с 2021 годом и было на 12% ниже среднего уровня 2017–2021 годов. Основное снижение пришлось на промышленность и домашние хозяйства.

— В этом году сокращение спроса продолжилось. К примеру, в марте 2023 года спрос упал еще на 13%. В апреле (предварительно) падение составило 7%. По всей видимости, снижение цен уже действует в обратную сторону и стимулирует спрос, — отметил эксперт.

Некоторые аналитики полагают, что спрос может и не восстановиться. К примеру, старший советник глобального энергетического центра Атлантического совета Бренда Шэффер считает, что потребление упало не в результате временных ограничений и оптимизации, а как итог падения многих отраслей промышленности. По ее словам, разрушение спроса — отличный эвфемизм для краха индустрии. Многие отрасли, особенно интенсивно использующие природный газ, могут в результате потрясений так и не вернутся, даже если цены на энергию станут низкими надолго.

Всё же собеседники «Известий» считают, что во второй половине года цены вновь подрастут.

— Осенью мы ожидаем сезонный рост цен, к концу года котировки должны вырасти в 1,5–2 раза, до $500–600 . Но поскольку рынок газа является дефицитным, зимой 2023/24 года возможны и значительно более ощутимые ценовые всплески — до $2 тыс. за тысячу кубометров, которые могут быть обусловлены, например, аномальными холодами, — отметила Белова.

Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann

По словам Марселя Салихова, в течение летних месяцев цены будут оставаться на низких уровнях — в пределах $300–350 за тысячу кубометров.

— Но уже к концу 2023 года можно ожидать цен в $500–600 за тысячу кубометров. Текущие цены не являются устойчивыми в долгосрочной перспективе, так как ЕС необходимо будет обеспечивать поставки СПГ и конкурировать за них с другими импортерами, в первую очередь в Азии, — указал специалист.

В случае если спрос на газ в Европе снова вырастет, заместить выбывшие с рынка объемы будет непросто. Мировой рынок устроен по принципу сообщающихся сосудов, и часть российского газа ушла теперь на рынки Азии. В свою очередь, альтернативные поставщики (США, Катар и т.д.) благодаря этому получили возможность снабжать Европу. Однако, скорее всего, добыча России в этом году снизится примерно на 50 млрд кубометров, то есть некоторые мощности уйдут с рынка полностью.

Дополнительные поставки из других стран организовать будет сложно. Большая часть свободных объемов уже законтрактована. Представители других стран отмечают, что Европа в нынешних обстоятельствах просит больше, чем возможно с чисто технической перспективы. Многое, впрочем, будет зависеть от того, насколько силен окажется спрос в Восточной Азии, которая сейчас с точки зрения экономики находится в периоде турбулентности (прежде всего речь о Китае).