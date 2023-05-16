Социальная издержка: власти готовят новые льготы «Газпрому» на фоне санкций

«Газпрому» готовят очередные льготы на фоне санкций , узнали «Известия». Газового монополиста могут освободить от уплаты НДС при подключении медицинских и образовательных организаций к сетям газораспределения . Поручение проработать этот вопрос Минфину и Минэнерго дал вице-премьер Александр Новак. Сейчас проведение газа к зданию может обходиться в 3 млн рублей , и эти работы для социальных объектов «Газпром» проводит бесплатно. Речь может идти о подключении 3 тыс. таких зданий . Затраты компании в этом случае сократятся примерно на 20% , но эксперты считают, что эффект от меры будет недостаточно существенным — в России следует развивать промышленные отрасли, перерабатывающие газ, что даст «Газпрому» большой внутренний рынок сбыта .

Без надбавок

Власти могут освободить «Газпром» от уплаты НДС при подключении к сетям газораспределения (ГРС) медицинских и образовательных организаций. Вице-премьер Александр Новак поручил Минфину и Минэнерго проработать вопрос , говорится в протоколе совещания у чиновника, с которым ознакомились «Известия».

В Минэнерго «Известиям» заявили, что поддерживают отмену НДС, решение будет способствовать сокращению расходов единого оператора газификации (ООО «Газпром газификация». — «Известия»). В ведомстве добавили, что по итогам предварительной инвентаризации количество таких социальных объектов сейчас превышает 3 тыс. единиц, ведется прием заявок на их газификацию.

«Известия» также направили запросы в аппарат Александра Новака, Минфин и «Газпром».

Очередные меры поддержки «Газпрома» власти прорабатывают в связи с санкциями и снижением доходов компании , считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. С отменой НДС для компании затраты на работы по подведению газа к соцобъектам уменьшатся примерно на 20% , а в целом по стране уже в ближайшие годы «Газпром» сможет сэкономить более 1 млрд рублей, оценил эксперт.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Правительство ранее уже разработало целый комплекс льгот для повышения потребления газа в стране и отмена НДС станет еще одной из них, добавил Дмитрий Гусев. Эксперт подчеркнул, что ранее власти уже вводили субсидии на установку газобаллонного оборудования на транспорт, на постройку газовых заправок, а в феврале 2023 года дополнительно выделили более 2,3 млрд рублей на реализацию программ газификации . Кроме того, «Газпром» и его дочерние компании были выведены из-под повышенного налога на прибыль в размере 34%, который с 1 января 2023 года наложили на российских экспортеров СПГ, отметил он.

Отмена уплаты НДС при подключении к сетям газораспределения соцобъектов позволит снизить издержки для оператора , считает и руководитель экспертной группы российского газового общества «СПГ и газохимия» Александр Климентьев. Стоимость подключения социальных объектов варьируется в зависимости от их удаленности от ГРС и часового расхода газа, но в среднем она составляет около 3 млн рублей, добавил эксперт.

— Это некоторое облегчение нагрузки для оператора газификации, который бесплатно осуществляет работы для социальных организаций и при этом должен был уплачивать НДС в бюджет , — сказал «Известиям» директор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Социальные объекты (школы, детские сады, поликлиники, больницы, фельдшерские пункты и т.п.) были включены в программу социальной газификации в конце прошлого года. То есть теперь к ним газ будет подводиться бесплатно, отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт ИнфоТЭК Валерий Андрианов.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

При этом летом прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДС услуги по подключению к газораспределительным сетям оборудования, расположенного в домах граждан .

На фоне падения экспорта газа из РФ программа социальной газификации должна увеличить клиентскую базу «Газпрома» и потенциальную выручку, подчеркнул аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Курс на внутренний рынок

Как писали «Известия», экспорт трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье в 2023 году может сократиться вдвое — со 100 млрд куб. м до 50 . Такой прогноз давали на совещании комиссии по энергетике Госсовета 30 марта. При этом сокращение объемов экспорта было зафиксировано и ранее — со 185 млрд куб. м в 2021-м до 100 млрд куб. м в 2022 году. Дело в том, что на фоне СВО на Украине постепенно перекрывались поставки сырья из России в Европу. Так, «Северный поток – 1» был остановлен из-за диверсии, снабжение по газопроводу Ямал – Европа прекращено из-за российских контрсанкций, а «Северный поток – 2» так и не был запущен в эксплуатацию. В перспективе страны G7 и Евросоюза (ЕС) хотят полностью запретить экспорт газа РФ по трубопроводам, поставки по которым сейчас приостановлены, писали СМИ.

В сложившейся ситуации приоритетом газовой стратегии страны должно быть обеспечение этим топливом внутреннего рынка , а не его экспорт, считает Валерий Андрианов.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— «Газпром» заинтересован в том, чтобы государство максимально стимулировало такую газификацию . Они могли бы увеличить потребление газа объектами социальной инфраструктуры и в конечном итоге помогли бы «пристроить» некоторые его объемы, ранее предназначавшиеся на экспорт, — сказал эксперт.

Валерий Андрианов добавил, что «Газпрому» следовало заранее работать над развитием потребления внутри страны, тогда бы сейчас потребовалось меньше помощи из бюджета.

При этом еще большим стимулом для увеличения темпов газификации (и без потерь для госбюджета) было бы снижение внутренних цен на газ , добавил Валерий Андрианов. Ранее правительство утвердило дорожную карту повышения уровня газификации регионов, согласно которой к 2030 году он должен вырасти более чем на 10% и достичь 82,9%, писали «Известия».