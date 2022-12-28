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Аукционный товар: в России могут ускорить строительство газопроводов

Какие процедуры для бизнеса планируют упростить и что это значит для граждан
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В России могут ускорить строительство газопроводов. Минэнерго по поручению вице-премьера Александра Новака прорабатывает вопрос о смягчении административных требований для развития профильной инфраструктуры, выяснили «Известия». Речь идет о предоставлении газовикам права добычи без аукционов песка, извести и других ископаемых для строительства и ремонта. Сейчас получение права на добычу сырья для владельцев газовой инфраструктуры может занимать до двух лет, сказали «Известиям» в Минэкономразвития. Отмена административного барьера позволит ускорить темпы газового строительства и газификации в стране и довести ее уровень до 83% к 2028–2029 годам, то есть раньше, чем планировали власти, считают эксперты.

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Минэнерго по поручению вице-премьера Александра Новака прорабатывает вопрос о смягчении административных требований для развития газовой инфраструктуры. Речь идет о предоставлении газовикам права добычи без аукционов песка, извести и других ископаемых для строительства и ремонта инфраструктуры. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин 13 декабря разослал предложение о смягчении административной нагрузки в Минфин, Минприроды, Минэкономразвития, Федеральную антимонопольную службу (ФАС), а также в «Газпром». «Известия» ознакомились с документом.

Согласно законодательству, сегодня для добычи ископаемых пород владелец участка обязан участвовать в аукционах и получать разрешение у региональных властей, пояснил руководитель экологического направления юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин.

Аукционный товар
песок

Добыча песка на Халактырском пляже, Камчатка

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В Минэкономразвития в целом поддерживают упрощение процедуры, сообщил «Известиям» первый замглавы ведомства Илья Торосов.

Сейчас сроки получения права пользования такими участками недр посредством проведения аукциона занимают от года до полутора, а в отдельных случаях — до двух лет, — отметил он.

По его словам, мера позволит сократить сроки административных процедур и увеличит темпы строительства инфраструктуры для систем газоснабжения.

В Минприроды также поддержали меру. Там отметили, что она никак не влияет на экологические требования: разведка и добыча будут осуществляться в строгом соответствии с проектной документацией, обеспечивающей в том числе требования экологической безопасности. В ведомстве добавили, что аналогичный механизм в 2022 году был закреплен в отношении добычи и разведки ископаемых для строительства и ремонта железных дорог.

— Подобное исключение, помимо железнодорожного транспорта, действует также и для автомобильных дорог общего пользования, так что его распространение на системы газоснабжения выглядит вполне логичным, — отметил Кирилл Никитин.

Аукционный товар
Газопровод
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Юрист подчеркнул: речь идет не о тотальной отмене аукционов, а только о частном случае, когда участок недр планируют использовать для краткосрочных работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов инфраструктуры систем газоснабжения. Для этого длительное получение лицензии не всегда оправданно, отметил он.

«Известия» направили запросы в Минфин, ФАС и «Газпром».

Строить по-крупному

Обсуждаемая мера может ускорить темпы газификации в стране, считает руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

Ранее правительство утвердило дорожную карту повышения уровня газификации регионов. Согласно документу, к 2030 году он должен вырасти более чем на 10% и достичь 82,9%.

27 декабря на заседании федерального штаба по газификации Александр Новак заявил, что реализация проекта идет в соответствии с заявленными правительством темпами. Чиновник отметил среди лидеров по выполнению показателей Оренбургскую и Московскую области, Ненецкий АО и Чечню.

Аукционный товар
газопровод
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Благодаря обсуждаемой мере достичь уровня газификации страны в 83% можно будет досрочно, к 2029–2028 годам, считает директор по внешним связям компании BitRiver Андрей Лобода.

На фоне снижения поставок газа из России в Европу логично наращивать его потребление внутри страны, а также увеличивать экспорт на Восток, добавил президент ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов.

Ранее в «Газпроме» сообщали, что экспорт голубого топлива в страны дальнего зарубежья с 1 января по 15 декабря 2022 года составил 97,8 млрд куб. м — на 45,1% меньше, чем за тот же период 2021-го. Основной причиной в компании назвали снижение объемов поставок в Европу. В октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что компания при необходимости готова быстро нарастить поставки топлива в азиатские страны.

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