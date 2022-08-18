Оценка за подведение: сложности с газификацией обнаружили в каждом пятом регионе

Генпрокуратура выявила нарушения, которые ставят под вопрос своевременное выполнение программы социальной газификации, выяснили «Известия». Каждый пятый регион утвердил или доработал соответствующую программу лишь после вмешательства органов прокуратуры, сообщили изданию в ведомстве. При этом, согласно планам правительства, в ряде регионов газ к границе участка каждому желающему нужно подвести уже к концу 2022 года. А к 2030 году доступ граждан к газу необходимо довести до 82,9% по всей стране. Почему с выполнением программы газификации в ряде регионов возникают сложности — в материале «Известий».

Каждый пятый

В 18 регионах России в течение последних полутора лет для утверждения или актуализации программ газификации потребовалось вмешательство прокуратуры, выяснили «Известия». К примеру, в Севастополе лишь таким образом удалось добавить в региональную программу 18 тыс. объектов и увеличить ее финансирование на 2 млрд рублей, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

В городе Цивильск в Чувашии местная прокуратура настояла на заключении и исполнении контракта на строительство газораспределительных сетей и в результате газ подвели к 164 земельным участкам многодетных семей.

Также по требованию прокуроров газораспределительные компаниями построили о отремонтировали магистрали во Владимирской, Кировской, Самарской областях и ряде других регионов. В Воронеже, Ульяновске и той же Самаре в программах газификации появились четкие целевые показатели, связанные со строительством сетей и переводом котельных на природный газ, источниками финансирования этих работ, и планы-графики догазификации жилья.

Оценка за подведение Фото: ТАСС/Юрий Бунин

В Приморском крае для корректировки местной программы потребовалось представление прокуратуры в адрес губернатора.

«Известия» направили запросы в органы власти перечисленных регионов с просьбой уточнить, повлияют ли выявленные прокуратурой нарушения на сроки реализации программ газификации. На момент публикации ответы не получены.

Возможны срывы

В 2021 году правительство России приступило к внедрению социально ориентированной системы газификации. Уровень доступа жителей регионов России к газу должен увеличиться с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году. Есть и важный промежуточный этап: к концу 2022 года возможность подключиться к газовой сети должны получить все жители уже газифицированных регионов — то есть всем желающим газ должны подвести к границе их участков.

Принятие региональной программы — это необходимое условие для начала финансирования мероприятий по газификации из бюджета, ответил в беседе с «Известиями» независимый эксперт энергетической отрасли Александр Волков.

— Есть поручение президента, согласно которому до конца 2022 года должна закончиться программа догазификации в уже газифицированных регионах. Для достижения этой цели регионы должны создать планы-графики, которые, в свою очередь, являются частью региональных программ газификации. Получается, что без этих планов не будет и программы. А не будет программы — выполнить поручение президента в срок не получится. По этой причине сейчас шансы на догазификацию к концу 2022 года крайне малы. Как минимум потому, что до отопительного сезона осталось всего полтора месяца, — отметил эксперт.

Оценка за подведение Фото: ТАСС/Егор Алеев

Сейчас ответственность за реализацию программы газификации несут главы регионов. При этом они во многом зависят от Единого оператора газификации (ЕОГ). Это федеральная структура, которая должна подсчитать количества потенциальных потребителей, к участкам которых необходимо подвести газ, и совместно с «Газпромом» довести газ до границы населенных пунктов. Работу по проводке газа до конкретных участков несет уже регион и его бюджет.

Таким образом, работы ведутся в два этапа — вне и внутри населенных пунктов. На стыке зон ответственности ЕОГ и региональных властей зачастую и происходит торможение программы, констатируют эксперты. В частности, если регион своевременно не получает данные о том, сколько участков он должен подключить, он не может рассчитать объемы финансирования программы и заложить их в бюджет.

— Прокуратура действует правильно, привлекая к ответственности регионы. Но проблема от этого не решится: нужно назначать ответственным тех, кто имеет непосредственное влияние на процесс. Возможно, тогда реализация поручений президента пойдет быстрее. Кроме того, сейчас многие заявители получают отказы в подведении газа по непонятным причинам, что тоже влияет на достижение ключевых показателей программы, — добавил Александр Волков.

По его словам, на сегодняшний день россияне подали около миллиона заявок на бесплатную догазификацию. При этом порядка 300 тыс. из них по разным причинам отклонили. Только по 200 тыс. заявок газ подведен к границе участка. А получили «газ на горелку», то есть стали потребителями природного газа, менее 90 тыс.

Темпы зависят от возможностей

Чаще всего проблемы возникают на этапе, когда газ уже подведен к границе населенного пункта, но его надо довести до конкретного участка, рассказал «Известиям» заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Оценка за подведение1 Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Вмешательство прокуратуры — это лишь подтверждение таких сложностей. Причиной зачастую становится то, что некорректно высчитывается количество потребителей газа. Дело в том, что расчеты должны быть проведены не только по факту, но и на будущее. Из-за этого и могут возникать задержки в принятии планов и программ, — предположил эксперт.

Однако задержки не всегда приводят к переносам сроков реализации проекта, считает он. Поэтому нельзя сказать, что нарушения, выявленные прокуратурой, непременно приведут к срыву программы газификации населения в установленные президентом временные рамки.

Минэнерго России в ответ на запрос «Известий» подчеркнуло, что ведет постоянную работу с властями регионов по утверждению программ газификации.

«Темпы развития газификации зависят и от возможностей каждого отдельного региона, в том числе по строительству магистральной инфраструктуры. Безусловно, от своевременного утверждения и актуализации региональных программ газификации зависит как качество жизни населения в регионе, доступность ресурсов, так и в целом энергобезопасность субъекта, темпы его экономического развития» , — подчеркнули в ведомстве.

В ведомстве не дали прогноза относительно того, скажутся ли выявленные прокуратурой нарушения на сроках реализации программы социальной газификации.