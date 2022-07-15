В каждый дом: программа догазификации регионов набирает обороты

Догазификация в российских регионах, то есть доведение газа от уличных газопроводов до границ конкретных земельных участков, ведется по поручению президента и остается приоритетной задачей федеральных и местных властей. По данным единого оператора газификации, который отвечает за реализацию догазификации совместно с региональными операторами, по всей стране собрано уже около 930 тыс. заявок. О том, как решаются задачи в этом направлении на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области, — в материале «Известий».

Рабочее совещание, посвященное догазификации Санкт-Петербурга, губернатор региона Александр Беглов и генеральный директор группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов провели 15 июля на открытой площадке у жилого массива «Волхонское» в Пушкинском районе города. Оценить работу на месте и обсудить план-график догазификации Санкт-Петербурга на 2022 год — одна из целей рабочей встречи.

Газ в каждый дом

План догазификации Санкт-Петербурга, утвержденный в апреле 2022 года, уже выполнен. Фактически город стал одним из первых субъектов России, где на 100% исполнили намеченное. 850 домовладений, в основном в Курортном и Пушкинском районах, подключены до границ участков.

Среди заявителей — молодая семья Аслахановых: Антон, Алена и двухлетний Иван. 13 апреля Аслахановы подали заявку на догазификацию на портале единого оператора газификации, и к началу лета их дом был подключен к системе газоснабжения. Теперь в доме есть и газовая плита (кстати, отечественная), и отопительный котел. До границы участка от уличной сети газопровод проведен бесплатно — всё по условиям догазификации. Заплатить потребителю нужно только за сеть, проложенную на участке, внутридомовую разводку и подключение газоиспользующего оборудования.

«Программа догазификации в Санкт-Петербурге завершена. Все поданные заявки удовлетворены, — подчеркнул Сергей Густов. — Подключены все потребители, кто пожелал, без использования средств. Но если завтра и послезавтра будут подаваться новые заявки, они в кратчайшие сроки будут удовлетворены!»

По стране в целом финансирование догазификации ведется за счет средств единого оператора газификации, и, по словам Густова, в этом году объем составит 214 млрд рублей. А вот внутри участков заявителей работы по подведению газа должен оплатить сам хозяин. Минимальный набор оборудования и подведение газа до цоколя среднестатистического домовладения не превышает 90 тыс. рублей.

Пилотный регион

Ленинградская область стала одним из пилотных регионов по догазификации. Сейчас здесь около 60 тыс. домовладений, нуждающихся в подключении к газу. В этом году предполагается подключить около 25 тыс. домов. А в перспективе до 2025 года здесь будет построено более 2000 км газопроводов и газифицировано 482 населенных пункта.

«Каждый день сетевой природный газ становится доступным для жителей населенных пунктов в разных регионах России. Ленинградская область — один из лидеров догазификации. Жители подали более 20 тыс. заявок, заключено свыше 14 тыс. договоров», — рассказал Густов во время введения в эксплуатацию газопровода в одном из районов области.

Субсидии в помощь

Областные власти дают возможность жителям начать пользоваться природным топливом максимально оперативно. Это происходит благодаря субсидиям, предусмотренным на возмещение затрат по прокладке сетей на участках и в домах жителей регионов. Выплата включает в себя 35 тыс. рублей на покупку любого газоиспользующего оборудования — плиты или котла водонагревателя.

В этом году из бюджета области более 600 млн рублей будет направлено на субсидии. Сейчас их размер составляет от 180 тыс. до 300 тыс. рублей.

Выплаты положены ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, льготникам, среди которых пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, ветераны труда, а также жителям, которые зарегистрированы в доме не меньше года.

Еще одно нововведение: упрощен порядок согласований проектов и выдачи разрешений на земельные работы.

Наращивание темпа

Темпы догазификации российских регионов растут. «Темпы строительства газопроводов последней мили — до домовладений в уже газифицированных населенных пунктах — выросли в несколько раз. В частности, в регионах, где газовые сети прокладывают организации «Газпром межрегионгаза», например, в мае исполнено 22,1 тыс. договоров — в 1,3 раза больше апрельского показателя и в 2,2 раза — мартовского», — сообщала в конце июня пресс-служба «Газпром межрегионгаза».

Наращиваются и инвестиции в новое строительство. Решение было принято после того, как на Петербургском международном экономическом форуме семь субъектов РФ заявили о дополнительных программах по газификации.

«Сейчас мы актуализируем данные от всех других субъектов РФ, и программа газификации – 2021–2025, которая и так уже стоит 526 млрд рублей, увеличится за счет дополнительных соглашений», — сообщил Сергей Густов.

По его словам, как пишет «Интерфакс», от числа заявок новых регионов будет зависеть масштаб расширения программы.