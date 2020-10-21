Монополевые работы: «Газпром» не смог стать единым куратором газификации

«Газпром» вряд ли сможет получить право стать единым оператором программы газификации страны, несмотря на то что с таким предложением глава компании Алексей Миллер выступил на сентябрьской встрече с президентом. Это следует из предложений по внедрению в России социально ориентированной и экономически эффективной модели газификации, которые в рамках поручений главы государства были подготовлены Минэнерго. Ответственным министерство предлагает назначать газораспределительную организацию (ГРО), принадлежащую собственникам Единой системы газоснабжения — либо «Газпрому», либо доминирующей в регионе ГРО. В итоге в разных регионах оператором смогут стать разные компании. По словам собеседников «Известий», причина такого решения кроется в источниках финансирования программы, в том числе и в спецнадбавке на тариф по транспортировке газа.

Поручения vs предложения

Подготовить предложения по новой социально ориентированной модели газификации страны Владимир Путин поручил правительству в конце мая. Минэнерго отправило в кабмин свой доклад по этому вопросу в начале октября, рассказал «Известиям» источник в министерстве. По словам собеседника редакции, документ содержит предложение внести изменение в Федеральный закон № 69 «О газоснабжении в Российской Федерации» и четко закрепить в нем определение, статус, права и обязанности «единого регионального оператора газификации».

Таким оператором, по задумке Минэнерго, должна стать организация, аффилированная с собственником Единой системы газоснабжения (ЕСГ), и/или газораспределительная организация, занимающая в регионе доминирующее положение, уточнил источник. Информацию о внесенном предложении подтвердил «Известиям» и замминистра энергетики Павел Сорокин. По его словам, инициатива повысит эффективность реализации региональных программ газификации, в том числе в части использования средств для их финансирования.

Не оператором единым Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Получается, что в случае одобрения предложений Минэнерго у разных регионов может появиться свой оператор. За Московскую область будет отвечать, к примеру, «Мособлгаз». А вот в Бурятии, где магистрального газа нет, ответственным станет один из операторов газификации альтернативными инструментами (в частности, СУГ — сжиженным газом), то есть организаций, которые владеют сетями с газгольдерами.

Таким образом, «Газпром» не будет единым оператором газификации всей страны, как предложил Алексей Миллер на встрече с Владимиром Путиным в середине сентября. И становится понятно, почему в презентации газового монополиста к совещанию, которое 2 октября состоялось на площадке «Газпром Межрегионгаз» в Санкт-Петербурге, компания закладывает рост газификации к 2026 году с нынешних 71,4% всего до 74,7% и по-прежнему — лишь в 67 из 85 субъектов федерации.

Активная надбавка

Напомним, по данным компании, для этого потребуется «беспрецедентная программа развития газоснабжения, где инвестиции группы «Газпром» составят 526,1 млрд рублей». Средства планируется направить на строительство газопроводов-отводов и межпоселковых трубопроводов. На создание распределительных сетей и технологическое присоединение абонентов (так называемую последнюю милю) понадобится еще порядка 350 млрд рублей, которые «Газпром» предлагает изыскать из бюджета.

Но, похоже, теперь они частично найдены. По словам источника «Известий», знакомого с подготовкой предложения, «в этом году вышло постановление № 702, в котором говорится, что спецнадбавка на тариф по транспортировке газа по газораспределительным сетям является целевым источником для финансирования реализации газификации, но регионы смогут применять ее только на основании мероприятий, отраженных в региональных программах газификации». Из-за этого, как утверждает источник, и возникла необходимость внесения изменений в закон.

Не оператором единым Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— При этом регионы смогут включить только те мероприятия, которые будут удовлетворять методике экономической оценки. Методику в следующем квартале разработает Минэнерго, — пояснил собеседник редакции. — Появляется роль региональных программ в том, чтобы они увязали это с тарифами. Получателем спецнадбавки являются газораспределительные организации (ГРО), большая часть которых принадлежит «Газпрому». Они будут заинтересованы входить как участники в процесс формирования региональных программ газификации. Пока формально любые ГРО не обязаны никаким образом входить в этот процесс, губернаторы не обязаны с ними ничего согласовывать.

По словам управляющего партнера WMT Consult Екатерины Косаревой, в настоящее время специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям ГРО может быть установлена в пределах 25%. Применяется она, как правило, по отношению к промышленным потребителям.

— В мае текущего года постановлением правительства ФАС было поручено при установлении регулируемых тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям не учитывать расходы, связанные со строительством объектов газотранспортных и газораспределительных сетей, а также расходы на реализацию межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, — напомнила эксперт. — Кроме того, им необходимо в шестимесячный срок привести в соответствие с настоящим постановлением методику определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации.

На всё не хватит

По словам Екатерины Косаревой, максимальный размер средней спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям будет увеличен с 25 до 35%, за счет чего и будут финансируются программы газификации. При этом максимальный размер может быть превышен исключительно по согласованию региональных органов с ФАС. Применяться это изменение будет в 2021—2023 годах.

— После 2023 года размер спецнадбавки будет устанавливаться исходя из необходимости финансирования программ газификации», — напоминает Екатерина.

Не оператором единым Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

По словам собеседника редакции из Минэнерго, в 2019 году суммарно по Российской Федерации спецнадбавка составила 11,5 млрд рублей и расходовалась следующим образом:

80% (9,4 млрд рублей) — осуществление программы газификации;

20% (2,1 млрд рублей) — покрытие выпадающих доходов ГРО от присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям.

Но сегодня очевидно, что одних только средств спецнадбавки на покрытие всех выпадающих доходов газораспределительных организаций при единовременной отмене платы за подключение не хватит. Поэтому введение института единого оператора — лишь одна из мер в поисках источников финансирования социально ориентированной газификации. Как уже писали «Известия», в том числе «Газпром» уже обсуждает с Минэкономразвития, Минфином и Минэнерго возможный выпуск бессрочных облигаций с государственной поддержкой.

По сути, есть три ответа на вопрос, кто заплатит за социальную газификацию, считает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

— Это потребители газа, поставщики газа или государство. При этом, учитывая масштабы задачи (полная газификация страны за 10 лет), я думаю, потребуется сочетание всех трех источников. Вопрос в том, как найти оптимальное — работающее и справедливое — соотношение нагрузки на каждый из них. Плюс учесть все сопутствующие ограничения — такие как требование президента обеспечить газификацию без привлечения средств населения, — отметил собеседник.

Поэтому, заключил эксперт, по крайней мере, на первом этапе это будут деньги «Газпрома» и государства в виде налоговых льгот, субсидий и кредитов. При жестком контроле целевого характера их использования — как в случае со спецнадбавкой.

Компания «Газпром Межрегионгаз» не предоставила оперативного комментария.