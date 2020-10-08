На последней миле: «Газпром» счел неэффективными вложения в газификацию

Затраты, необходимые на завершение комплексной программы газификации по всем регионам, составят 1,2 трлн рублей до 2025 года и 1,9 трлн рублей — до 2030-го. Об этом говорится в презентации «Газпром Межрегионгаза», которая имеется в распоряжении «Известий». «Газпром», взявшийся за завершение программы, считает инвестиции в развитие газоснабжения экономически неэффективными и предлагает государству помочь с привлечением средств — например, за счет введения специализированного сбора с экспортных поставок голубого топлива. Завершить газификацию страны к 2024-2030 годам в июне поручил правительству президент Владимир Путин. Подключение россиян к газораспределительным сетям должно быть обеспечено без привлечения их средств, подчеркивалось в документе.

Ход исполнения этих поручений на прошлой неделе обсуждался в Петербурге на площадке ООО «Газпром Межрегионгаз» под председательством замминистра энергетики Павла Сорокина, рассказал он «Известиям». Подробностей совещания чиновник не раскрыл. Но по словам источника «Известий», присутствовавшего на совещании, итоги встречи — неутешительные. В основе программы лежит концепция создания шести «О», пояснил собеседник редакции: одно окно, один договор, один региональный оператор, один месяц на подключение, один оператор по предоставлению газового оборудования и его ремонта. Но на совещании, по его данным, выяснилось, что ничего из этого сделано не было - нерешенным остаются главные вопросы: где взять деньги на завершение программы и кто станет единым оператором газификации.

Платить кто будет?

К 2026 году «Газпром» может увеличить уровень газификации страны с нынешних 71,4% до промежуточного директивного уровня в 74,7%. Правда, только в 67 из 85 субъектах федерации, говорится в презентации «Газпром Межрегионгаза» (имеется в распоряжении «Известий»), которую представители компании представили на совещании в Санкт-Петербурге. «Для этого потребуется беспрецедентная программа развития газоснабжения, где инвестиции группы «Газпром» составят 526,1 млрд рублей», - отмечается в документе. Средства планируется направить на строительство газопроводов-отводов и межпоселковых трубопроводов. На строительство распределительных сетей и технологическое присоединение абонентов (так называемая «последняя миля») потребуется еще порядка 350 млрд рублей, которые «Газпром» предлагает изыскать из бюджета.

Для «Газпрома» такой рост затрат на газификацию действительно беспрецедентный: за последние 15 лет совокупные сложения компании в развитие газоснабжения страны составили около 450 млрд рублей - в среднем около 30 млрд в год. Для сравнения, затраты на спонсорский контракт Лиги Чемпионов обходится корпорации в половину этой суммы - 14 млрд рублей.

— Программа вложений в газификацию, принятая «Газпромом», составляет более 500 млрд рублей и это трехкратное увеличение по сравнению с предыдущей пятилеткой. Но это все равно не включает в себя "последнюю милю", а лишь интенсификацию работ в старой парадигме, - отметил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Другими словами, эти инвестиции не предполагают ответственность «Газпрома» за доведение газа от магистральной трубы до самого дома. К слову, на сентябрьской встрече с Владимиром Путиным в середине сентября глава газовой монополии Алексей Миллер сам предложил президенту страны назначить «Газпром» единым оператором программ газоснабжения и газификации.

В «Газпром Межрегионгаз» «Известиям» заявили, что по поручению президента правительство РФ совместно с «Газпромом» проработает возможность назначения компании единым оператором программ развития газоснабжения и газификации, а газораспределительные организации (ГРО) – едиными региональными операторами.

— Это позволит «Газпрому» осуществлять строительство всего комплекса объектов газификации: газопроводов-отводов, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, а также газопроводов-вводов от внутрипоселковых сетей до границ земельных участков потребителей («последняя миля»), - отметили представители «дочки» «Газпрома».

По оценке «Газпрома», затраты, необходимые на завершение комплексной программы газификации по всем регионам, составляют 1,2 трлн рублей до 2025 года и 1,9 трлн рублей до 2030-го. Эти средства монополия предлагает получить за счет введения специализированного сбора с экспортных поставок газа на цели развития газификации.

Целесообразность такого подхода не очевидна, считает источник «Известий», близкий к комиссии по ТЭК.

— Назначение «Газпрома» единым оператором газификации соответствует его преференциям как монопольного экспортера трубопроводного газа. Так, за 2015-2019 годы дополнительные доходы ПАО «Газпром» от экспорта газа в десять раз превышали его ежегодные расходы на газификацию регионов, - сообщил собеседник редакции.

В обмен на обязательства по газификации страны «Газпром» получил монопольное право экспорта российского трубопроводоного газа за рубеж, отметил экономист Михаил Делягин.

— То, как осуществляется эта газификация, мы видим: 58% для сельской местности в 21 веке - это катастрофа, - считает он. - Текущие затраты «Газпрома» на газификацию составляют всего 1% от экспортной выручки. Это ничтожные расходы, которые с большим удовольствием возьмут на себя и другие компании, которые могут пойти на внешний рынок.

Основная функция монополии – обеспечение бесперебойности поставок внутри страны, но сегодня эти функции уже во многом реализовывают независимые производители, отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

— Сегодня «Газпром» обеспечивает 35% потребителей внутреннего рынка России. А в 1998 году этот показатель составлял 95%. Мы видим целый ряд регионов, где вопросами газификации занимаются частные компании, - сказал эксперт.

Пока не эффективно

В «Газпром Межрегионгаз» отмечают, что «в качестве одного из инструментов финансирования расходов на газификацию «Газпром» рассматривает и в настоящее время обсуждает с федеральными органами исполнительной власти (Минэкономразвития России, Минфин России, Минэнерго России) возможный выпуск бессрочных облигаций с государственной поддержкой». Объем размещения может стать рекордным - 150 млрд рублей, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов. "Газпром" начинает серию телефонных конференций с инвесторами, а на 7 октября намечена всемирная открытая конференция, сообщила на днях компания. Монополия может предложить рынку бессрочные евробонды — первый колл-опцион по бумагам предусмотрен почти через пять лет.

В тоже время в материалах «Газпром Межрегионгаза» отмечается, что «88% инвестиций группы «Газпром» в рамках Программы развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации на период 2021-2025 годах являются неэффективными» и «дальнейшая газификация граждан Российской Федерации имеет выраженный социально ориентированный характер».

Экономически оправданная газификация «практически исчерпана», а работа по газификации приобрела «ярко выраженный социальный характер», считают в компании.

По словам Алексея Гривача, оценить экономическую эффективность газификации сегодня действительно сложно.

— Объемы газа непросто оценить. У нас еще не все бытовые потребители оснащены приборами учёта. Далеко не все подключаются к газу и начинают его реально потреблять. Более того, не все промышленные потребители, газификация которых была предусмотрена проектом, подтверждали отбор в заявленном объеме после завершения работ, - сказал эксперт.

Сегодня газификация населения слабо влияет на объемы потребления газа, добавил он. Например, с 2015 по 2018 год поставки «Газпром Межрегионгаз» населению по открытым данным варьировались в пределах 51-52 млрд кубометров, несмотря на значительные затраты на газификацию.

При увеличении уровня газификации до 83% (потенциальный уровень) Минэнерго России оценивает прирост потребления газа в РФ в размере 33 млрд куб м, отметил источник «Известий», близкий к президентской комиссии по ТЭК. С учетом средней цены газа около 4 тыс. руб/тыс. куб м, в денежном выражении объем рынка может увеличиться на 130 млрд рублей в год. При этом население традиционно является достаточно дисциплинированной группой плательщиков за энергоресурсы, подчеркнул он.

— Основные причины, приводящие к долгам за газ, связаны с системными проблемами в отрасли ЖКХ, включая износ котельных, потери в теплосетях, а также недобросовестность отдельных управляющих компаний и иных участников рынка теплоснабжения. Поэтому социальная газификация, включая поставки населению, модернизация и строительство современных котельных, как правило, являются экономически рентабельной сферой деятельности, - не соглашается собеседник редакции.

Таким образом, сегодня вопросов о том, как быстро и бесплатно подключать население к газу, действительно, гораздо больше, чем ответов. Однако источник «Известий», знакомый с ходом обсуждения, рассказал, что в самое ближайшее время будет создана рабочая группа, в которую войдут представители «Газпрома», Минэнерго и президентской комиссии. И у них будет ровно три месяца на то, чтобы 1 января 2021 года (а именно к этому сроку необходимо обеспечить координацию деятельности по решению проблемы недостаточной газификации и, в частности, "последней мили") у главы государства не возникло никаких вопросов.