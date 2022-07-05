Улан, товарищи: как идет строительство газопровода через Монголию

Строительство газопровода из РФ в Китай через Монголию идет точно по графику , заявила глава монгольского МИД Батмунхийн Батцэцэг на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым. Глава МИД РФ отметил рост товарооборота с Монголией — за 2021 год показатель увеличился на 30% и достиг $2 млрд. С начала нынешнего года эти цифры выросли еще на 40% — сказывается постпандемийное восстановление экономики и ускорившийся разворот России на восток, вызванный западными санкциями. Министры обсуждали и сотрудничество Монголии с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), однако в Улан-Баторе не спешат с полноценным вступлением в структуру — свыше 10 лет страна остается в статусе наблюдателя. Хотя даже Иран, который получил этот статус много позже Монголии, уже стал членом ШОС.

Турне перед Бали

В Улан-Баторе Сергея Лаврова с трапа самолета встречали ааруулом — это соленый сушеный творог , традиционная еда монгольских кочевников. А завершились переговоры в правительственной юрте за спиной у памятника Чингисхану . Полководец восседает на троне над центральным входом в правительство, напротив которого кириллицей (монгольский с 1941 года использует кириллическое письмо) написано: «Монгол орны мандулъя» — «Да здравствует Монголия». Впрочем, к 2025 году, как анонсировало местное министерство образования, Монголия восстановит использование своего традиционного вертикального письма «бичиг».

Улан, товарищи Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом во время встречи в Государственном дворце в Улан-Баторе Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Это первый визит Сергея Лаврова в монгольскую республику с 2016-го и третья поездка министра в Азию в этом году (первые две были в конце апреля в Китай и Индию). После 24 февраля глава МИД РФ бывал в основном в странах Ближнего Востока и СНГ. Поездка в Монголию открывает очередное азиатское турне главы МИД, а финалом станет министерская встреча G20 на острове Бали .

Как пояснил «Известиям» высокопоставленный источник, на съезд министров пригласили и главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, он выступит в виртуальном формате.

— США изначально были против участия России, но индонезийцы решили не отказываться и нашли такой компромисс: пригласили Украину. Никаких встреч России с Украиной или госсекретарем США, который также будет на саммите, или другими западными странами не планируется, — подчеркнул источник.

Товарооборот до $2 млрд

И хотя последний визит в Улан-Батор был шесть лет назад, с руководством Монголии Сергей Лавров встречается постоянно — главы МИД провели переговоры в июне и осенью 2021 года в Москве. До этого министр Батцэцэг участвовала в Петербургском экономическом форуме.

В декабре прошлого года в столице РФ принимали монгольского президента Ухнагийна Хурэлсуха — в честь 100-летия с момента установления дипотношений России и Монголии. С 1921 по 1945 годы СССР был единственной страной, признававшей Монгольскую республику. В 1945-м Москва вынудила Китай пойти на признание, и только после этого началось установление отношений Монголии с другими странами. США, например, республику признали только в 1987 году.

Улан, товарищи Концертный номер-приветствие ансамбля монгольского танца в государственной резиденции во время торжественного приема президента РФ Владимира Путина от имени президента Монголии Халтмагийна Баттулги

Владимир Путин был с официальным визитом в Улан-Баторе в 2019 году — в честь 80-й годовщины битвы на реке Халхин-Гол , которая обеспечила победу СССР в советско-японской войне 1939 года и обезопасила Монголию от оккупации милитаристской Японией.

Сергей Лавров на встрече с монгольской коллегой одним из первых пунктов отметил «боевое братство наших народов».

— В Монголии свято хранят память о нашем боевом братстве, совместной борьбе с нацизмом и милитаризмом , — заявил министр.

Россия — второй по объему товарооборота торговый партнер Монголии после Китая. В 2021 году он достиг $2 млрд.

— В прошлом году (этот показатель) вырос на треть, в первые месяцы нынешнего года более чем на 40% , — подчеркнул Сергей Лавров.

Такой рост связан и с постпандемийным восстановлением экономики, но также и с попытками преодолеть санкции Запада.

К 2026 году товарооборот может вырасти до $5 млрд , заявил в конце мая на форуме Россия-Монголия в Улан-Удэ торгпред РФ в Монголии Максим Васильев. Глава Бурятии Алексей Цыденов тогда же сообщил: «с российской стороны есть намерение перейти в расчеты в национальных валютах "рубль — тугрик"».

Интересно, что в 1873 году ученый Михаил Пржевальский во время своей первой экспедиции в Монголию, собственно, и сделавшей его знаменитым, писал: «самой употребительной единицей ценности в Монголии служит кирпичный чай, который для торговых целей часто распиливается на мелкие кусочки». «Так что желающие купить что-либо на базаре непременно должны тащить с собой целый мешок, а иногда даже воз тяжелых чайных кирпичей», — констатировал ученый.

Сейчас российские карты в Монголии не работают, зато практически везде принимают доллары.

Женщины в космосе и газ

Сергей Лавров также отметил, что министры во время встречи рассмотрели «будущие и осуществляемые проекты в сфере энергетики, транспорта, охраны окружающей среды, сотрудничество в мирном освоении космического пространства ». В конце июня стало известно, что Роскосмос и Минсвязи Монголии обсуждают подготовку женщины-космонавта из этой азиатской страны.

Обсудили министры и запуск газопровода «Союз Восток» для поставок в Китай. В конце октября стало известно, что «Газпром» и власти Монголии согласовали схему трассы.

— Мы обменялись мнениями по вопросам совместных проектов, о работе по строительству газопровода из России в Китай через территорию Монголии, который является частью программы по созданию экономического коридора Монголия — Россия — Китай, — заявила Батмунхийн Батцэцэг. — Все работы идут точно в соответствии с графиком .

Улан, товарищи Министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг во время встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и председателя Великого государственного хурала Монголии Гомбожавына Занданшатара в Государственном дворце в Улан-Баторе Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Подробностей по дате запуска ни монгольский, ни российский министр не привели.

Туризм из России в Монголию пока остается скорее экзотикой, хотя Улан-Батор еще в марте полностью открыл свои границы для иностранцев и отменил все санитарные требования к прибывающим из РФ.

По данным Погранслужбы ФСБ, в 2019 году в россияне совершили 143,8 тыс. поездок в Монголию, но с целью туризма из них — всего 7994.

С 15 июля Россия снимает все ограничения на пересечение сухопутных границ страны, в том числе, с Монголией . Но есть фактор, который может отпугнуть путешественников: стоимость гостиничных номеров — в среднем 120-150$ из-за высокого сезона.

Нейтралитет без ШОС

Монголия простирается на 1,56 млн кв. км и занимает 18-е место в мире по площади, лишь немного уступая Ирану. При этом в ней проживает всего 3,3 млн жителей — меньше, чем в Санкт-Петербурге.

По этой причине плотность населения в Монголии — самая маленькая в мире, всего 2 человека на кв. км. В России, для сравнения, средняя плотность — 8,5 человек на кв. км.

Связана такая небольшая плотность с желанием (традицией) монголов жить в своей юрте отдельно или равноудаленно от других. Сейчас около ⅕ населения — кочевники.

Эта же традиция проникла и во внешние отношения Монголии, которая с 1990-х годов старательно выстраивает политику нейтралитета или «третьего соседа». С этим, например, связано невступление страны в ШОС, но и неприсоединение к западным санкциям против России .

В марте этого года Монголия была одной из 35 стран, которые воздержались при голосовании в Генассамблее ООН за резолюцию «с осуждением действий России на Украине». При этом в начале апреля стало известно, что Монголия предоставит Киеву гуманитарную помощь в размере $200 тыс.

Нейтралитет наблюдается и в военной сфере. С 6 по 17 июня на территории страны проходили совместные учения военных Монголии и США «Khan Quest». А в октябре традиционно проходят военные учения Монголии и РФ «Селенга». Как поясняла в интервью «Известиям» в декабре 2021 года министр Батцэцэг, Улан-Батор продолжает сотрудничать с НАТО, но это не направлено против России или Китая.

За две недели до визита Сергея Лаврова, 23-24 июня, в монгольской столице проходил Улан-Баторский диалог по безопасности в северо-восточной Азии (СВА). Как отмечает журнал Diplomat, у Монголии уникальная роль посредника в диалоге между КНДР и Южной Кореей, поскольку она не обладает ядерным оружием . Другие страны СВА либо ядерные державы (КНР и Россия), либо практически не имеют дипломатических контактов с Пхеньяном (Южная Корея и Япония).

По словам Сергея Лаврова, у Москвы и Улан-Батора «совпадают позиции по большинству международных проблем».

— И Монголия, и РФ исходят из необходимости соблюдения принципов устава ООН, прежде всего принципа суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела , — пояснил министр.