Долгая зима в Стокгольме: «Газпром» продолжает судиться с немецкими компаниями

5 декабря немецкая энергетическая компания RWE сообщила о намерении начать арбитражное разбирательство с «Газпромом» с целью возмещения ущерба по непоставленным объемам газа. Об этом со ссылкой на источники внутри энергогиганта сообщил портал Handelsblatt. Сумму понесенных убытков эксперты оценивают чуть менее чем в миллиард евро. Это будет второй арбитраж, где «Газпром» или его дочерние компании выступают в качестве ответчика — но, очевидно, не последний. Каковы перспективы этого дела — разбирались «Известия».

В чем проблема

Суть претензий RWE заключается в следующем: компания заключила с российским контрагентом фиксированный контракт, однако с начала сентября «Газпром» прекратил поставки топлива по «Северному потоку – 1», что вынудило истца производить закупки на спотовом рынке по гораздо более высоким ценам , и теперь , как он утверждает, «Газпром» должен покрыть образовавшиеся издержки . В конце ноября об аналогичных претензиях сообщил один из крупнейших газовых импортеров Германии, концерн Uniper . Впрочем, здесь речь идет о кратно больших суммах, нежели в случае с RWE — €11,6 млрд без учета ожидаемой недостачи до конца 2024 года. Совокупные же убытки, вызванные снижением, а затем и полной остановкой поставок из России, концерн оценил в 40 млрд.

Июньское сокращение объемов газа в Европейский союз явилось следствием истории с ремонтом турбин Siemens, установленных на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток – 1». В августе сокращение трансформировалось в полную остановку. Ну, а 26 сентября обе нитки СП-1 и одна нитка так и не введенного в эксплуатацию СП-2 были повреждены в результате диверсии. В результате за неполный 2022 год убытки Uniper выросли более чем в восемь раз, а операционные расходы — в 4,2 раза.

Долгая зима в Стокгольме Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В июле компания обратилась за помощью к правительству ФРГ и получила государственный кредит в €9 млрд, однако необходимого эффекта эта мера не принесла . Положение Uniper стало ухудшаться настолько стремительно, что уже 21 сентября кабинет Олафа Шольца заявил о ее национализации. Сделка обошлась немецким налогоплательщикам в €8 млрд. Еще около 21 млрд было потрачено на закрытие текущих обязательств. Так много на поддержку бизнеса федеральное правительство не тратило с 2008 года.

Теперь Uniper хочет заставить «Газпром» заплатить за свои злоключения . «Мы требуем возмещения нашего финансового ущерба в рамках этого разбирательства. Речь идет об объемах газа, которые были согласованы с «Газпромом» по контракту, но не были поставлены и из-за отсутствия которых нам приходится закупать дополнительные объемы по чрезвычайно высоким рыночным ценам . Мы понесли эти расходы, но это не наша ответственность», — заявил генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах.

Долгая зима в Стокгольме Фото: ТАСС/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Вторым после Uniper немецким импортером газа является Wingas, ранее на 100% принадлежавший газпромовской «дочке» Gazprom Germania, а ныне национализированный и переименованный в SEFE (Securing Energy for Europe). В мае в соответствии с постановлением Правительства РФ российская компания ввела санкции против своего бывшего подразделения и полностью прекратила экспорт. Это решение поставило ключевого трейдера Германии на грань банкротства. Крах SEFE означал бы вполне реальную угрозу массовых сбоев в энергоснабжении страны , и германское правительство вновь было поставлено перед необходимостью срочно гасить разрастающийся кризис, который грозил перерасти в чрезвычайную ситуацию национального масштаба.

Первые попытки стабилизировать положение были предприняты еще весной, но, как и в случае с Uniper, ситуация только усугублялась. В августе управляющий директор SEFE Эгберт Лэге, заявил о недостаче 5 млрд — и это с учетом кредитной линии в 13,8 млрд, открытой в государственном банке KfW. В итоге 14 ноября министерство по делам экономики и защиты климата Германии выпустило заявление о предстоящей национализации компании в связи с ее ожидаемой неплатежеспособностью , которая может поставить под угрозу поставки энергии внутри страны. Как пишет Handelsblatt, в настоящий момент SEFE «изучает размеры понесенных убытков» и рассматривает возможность стать третьей компанией из Германии, инициировавшей выяснение отношений с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

Долгая зима в Стокгольме Выкидные линии газохранилища WINGAS в Редене (Германия) Фото: REUTERS/Christian Charisius/File Photo

Кроме того, список истцов может пополнить некогда один из ключевых партнеров российской компании, концерн VNG , в сентябре уже обратившийся за помощью к государству: « Для предотвращения дальнейших убытков VNG и продолжения деятельности VNG в целом компания считает себя вынужденной обратиться за дополнительными мерами поддержки <…> в дополнение к «газовой надбавке», которая уже была применена », — говорится в сообщении концерна.

«Газпром»: железная логика

Контраргументы «Газпрома» во всех приведенных выше случаях вполне очевидны. Сокращение поставок имеет технические причины — падение давления в газопроводе произошло из-за поломки турбин, ремонт которых невозможно произвести из-за созданного западными правительствами несоответствия санкционных режимов (путешествие одной такой турбины из Канады в Германию без документов — тому показательный пример). Данная ситуация полностью соответствует понятию «форс-мажорные обстоятельства», прописанном в большинстве соглашений подобного рода. При этом сегодня газ по «Северным потокам» не поставляется из-за диверсий на газопроводах, а поставки по уцелевшей нитке «Северного потока – 2» сделало невозможными само правительство Германии, так и не закончившее ее сертификацию.

Долгая зима в Стокгольме Газоприемная станция газопровода «Северный поток – 2» в Лубмине (Германия) Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer

С одной стороны, учитывая нынешнюю политическую конъюнктуру, шансы «Газпрома» в суде сложно назвать высокими . С другой — недавняя победа российской компании над финской Gasum всё там же, в Стокгольме, может послужить неплохим прецедентом. Арбитраж встал на сторону «Газпрома», посчитав указ президента России об обязательной оплате газовых контрактов в рублях форс-мажорным обстоятельством, и обязал финскую компанию выплатить более €300 млн в связи с неисполнением ею обязательства «бери или плати» .

Очевидно, что все иные желающие судиться с «Газпромом» будут пристально наблюдать за исходом этих слушаний , считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Безусловно другие компании будут смотреть на результаты этих судебных противостояний, чтобы оценить свои шансы. В то же время итоги этих арбитражей не ясны, особенно, если процесс будет политизирован», — подчеркнул он.

Впрочем, даже если Стокгольмский арбитраж удовлетворит претензии истцов, вероятно, российской компании будет заявлено об аресте ее имущества, однако у «Газпрома» и без того почти все активы в Европе арестованы . Об этом «Известиям» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Долгая зима в Стокгольме Газохранилище в Редене (Германия), построенное компанией «Газпром» Фото: Global Look Press/dpa/Sina Schuldt

«Что касается исхода судебного процесса, то даже если суд встанет на сторону западных компаний, то максимум того, что можно будет сделать — это арестовать активы «Газпрома» в Европе, которые и так уже практически полностью под арестом. Если вас один раз ограбили, то ограбить вторично будет сложно — всё уже отняли в прошлый раз», — отметил он.

Очевидно, что в нынешней ситуации форс-мажором можно считать отнюдь не только обстоятельства, относящиеся непосредственно к поставкам газа и оплате за них, а собственно весь глобальный политический контекст . Как и в случае с «потолком цен» на нефть, российская сторона упрямо отказывается играть в игру, в которой правила могут меняться каждый день или, выражаясь языком вице-премьера Александра Новака, «используются нерыночные инструменты».