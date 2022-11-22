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Устали и уходят: европейский бизнес массово банкротится

Больше всего заявлений подали предприниматели из Венгрии, Испании и Литвы
Фото: Getty Images/NurPhoto
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В III квартале 2022 года число заявлений о банкротстве выросло на 16,3% по сравнению с итогами II квартала. Такие данные приводит Eurostat. Показатель растет уже пять месяцев подряд. Так, во II квартале 2022 года зафиксирован рост на 2,9% (в месячном выражении). Как банкротства европейских предприятий отразятся на мировой и российской экономике и стоит ли ждать смягчения антироссийских санкций в ближайшем будущем — в материале «Известий».

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Аналитики Eurostat объясняют тенденцию по банкротствам подорожанием энергоносителей. По структуре банкротств компании неоднородны: плюс 24% — в сфере ЖКХ, плюс 17,8% — финансовые страховые услуги, плюс 16,2% — производства. Менее всех волна банкротств затронула сферу хранения и перевозок и IT.

В разрезе стран больше всего банкротств пришлось на Венгрию (+110,6%), Испанию (+66,1%) и Литву (+4%). Меньше банкротств при этом зафиксировано в Румынии (–36,1%), на Кипре (–32,7%) и в Эстонии (–21,3%).

Европейская экономика, как и мировая, устойчиво продвигается в сторону рецессии, уверен доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов.

— Однако формально рецессия (два квартала подряд снижение ВВП) наступит, скорее всего, в середине 2023 года. Из краткосрочных проблем энергетический кризис в Европе является действительно важным фактором, поскольку сильно разгоняет инфляцию и снижает доступные для других трат ресурсы домохозяйств: во многих странах заметно и довольно чувствительно растет стоимость коммунальных услуг, — заметил экономист.

Устали и уходят
энергоносители
Фото: Global Look Press/Martin Schutt
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По его словам, существует и другая чисто европейская проблема, связанная с высоким регулированием некоторых рынков. В частности, рынок коммунальных услуг в Европе довольно сильно зарегулирован.

— Это уже привело к громким банкротствам. Компании столкнулись с проблемой: они покупают газ по рыночной цене, которая выросла почти в десять раз, а продают по регулируемой цене, которая выросла незначительно. Также нужно учитывать, что во многих европейских странах у власти находятся коалиционные правительства, то есть правительства, которые формируются из представителей разных партий, порой с противоположными политическими взглядами. И это заметно осложняет принятие жестких решений для борьбы с инфляцией и кризисом, — добавил Хестанов.

По оценке аналитика, сейчас мировая экономика стоит на своеобразной развилке.

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Если крупнейшие центробанки мира начнут жестко бороться с инфляцией (так, как это было сделано в США в 1981 году), рецессия будет глубокой, но относительно короткой. Если же борьба с инфляцией затянется и будет слабой (кажется, что это основной сценарий), то есть шансы повторить довольно неприятный период мировой экономической истории, а именно стагфляцию 1970-х годов, которая длилась почти десятилетие. Тогда цены на энергоносители были довольно высокие, поэтому если сегодня повторится ситуация по типу стагфляции 70-х годов, то, возможно, цены на энергоносители долгосрочно останутся высокими, что довольно неплохо для российского бюджета, — заключает Сергей Хестанов.

Рецессия вместо стагнации

В первом полугодии 2022 года европейская экономика продолжала сильный восстановительный рост, прежде всего за счет открытия туризма после антиковидных ограничений, комментирует руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Устали и уходят
туризм
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Рост заявлений на банкротства отражает напряженность, связанную со скачком цен на продовольствие, газ и электроэнергию летом этого года в результате санкционного противостояния с Россией и резкого сокращения поставок «Газпрома»: с сентября поставки по «Северному потоку – 1» полностью прекращены. Ситуация осложняется и рекордной, двузначной, инфляцией, и быстрым ужесточением финансовых условий вследствие начала нормализации прежней ультрамягкой политики ЕЦБ, — подчеркнула она.

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Однако, по мнению эксперта, рост числа заявлений на банкротство в ЕС, который происходит уже пятый месяц подряд, идет с очень низких уровней. Масштабные стимулирующие меры правительств и центробанков в острую фазу пандемии способствовали резкому сокращению числа банкротств.

— Даже сейчас число заявлений на банкротство примерно на 10% ниже уровня 2015 года и лишь приблизилось к допандемийным значениям, — продолжает она. — Проходит волна регистрации новых бизнесов. Так что сами по себе данные далеко не так катастрофичны, чтобы повлиять на санкционные решения. Европейская экономика пока не находится в рецессии — рост ВВП в III квартале 2022 года составил 0,2% (кв/кв) и 2,1% (г/г). Но экономическая активность ослабла в III квартале и, вероятно, продолжит ослабевать и в IV квартале, с достаточно высокой вероятностью перехода к рецессии в конце текущего года — начале 2023 года всего региона или по крайней мере его крупнейшей экономики — Германии.

Эксперт считает, что сейчас остроту газовой проблемы ЕС удалось снять за счет раннего формирования запасов газа в хранилищах и экономии в потреблении.

Устали и уходят
закрыто
Фото: Getty Images/Chesnot
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Однако в случае холодной зимы могут быть новые скачки цен, возникнет дефицит топлива, что усилит давление на промышленность. С 5 декабря ЕС вводит нефтяное эмбарго, как считают европейские чиновники, это перекроет импорт до 90% российской нефти, а с 5 февраля — эмбарго на российские нефтепродукты. Судя по последнему отчету Международного энергетического агентства, это может привести к тому, что «конкуренция за нероссийское дизтопливо (в Европе) будет жесткой», то есть рост стоимости энергоресурсов может продолжиться, — уточняет аналитик.

Еще один фактор — дефицит газа в ЕС, который может сложиться во втором полугодии 2023 года.

Потребуется вновь наполнять хранилища, поскольку, по экспертным оценкам, до 2025 года ЕС не сможет полностью заместить дефицит российского газа поставками из других источников в необходимых объемах, хотя работа в этом направлении идет очень активно. Как признает ЕЦБ, в случае полного прекращения поставок российского газа (чего пока нет) и невозможности их заменить базовым сценарием может стать не стагнация экономики, а рецессия, — подытоживает Ольга Беленькая.

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Яма для себя

Европа вот-вот окажется в рецессии, как ни упрямы в своих оценках и лозунгах политические деятели, полагает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Если мы взглянем на структуру бизнеса, который наиболее активно объявляет себя банкротом, то увидим, что это прежде всего предприятия жилищно-коммунального хозяйства. При отрицательном балансе доходов и расходов вести бизнес невозможно, а именно к этому подталкивают действия федеральных и местных властей в ЕС. Приняв популярное решение лишь ненамного повысить тарифы, власти подставили предприятия ЖКХ, фактически взвалив на них финансовое бремя: закупка идет по новым, рыночным тарифам, а сбыт — по прежним, регулируемым, — замечает Косарева.

Устали и уходят
продукты
Фото: Global Look Press/IMAGO/Ute Grabowsky/photothek.de

То есть для потребителя в отличие от компаний не должно быть ощутимой разницы на первый взгляд. Организации либо уже столкнулись с отрицательным балансом, либо вот-вот столкнутся. Многие предпочитают не влезать в бесперспективные долги и начать процедуру банкротства. По мнению собеседницы «Известий», риски просчитывают и предприятия общепита, и производственные предприятия, стоимость продукции которых зависит и от энергоносителей, и от сырья из России.

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— Стоит помнить, что зима только начинается. Европейские власти изо всех сил надеются на теплую зиму и чувство солидарности своих граждан. Тем не менее граждане ЕС уже почувствовали на себе и дефицит отдельных продуктов питания, и рост цен на продукты питания, и удорожание счетов ЖКХ, и невозможность поехать на дальние расстояния из-за очень дорогого бензина. На наш взгляд, уже в январе стоит ожидать смягчения части антироссийских санкций, — заключает Екатерина Косарева.

Принесли в жертву

В ЕС искусственно создан «идеальный шторм» для развала промышленности и экономики, утверждает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Главные факторы: отказ от дешевых ресурсов из РФ, отказ от торговли с РФ и рост общей инфляции свыше 10%, рост промышленной и энергетической инфляции — до 40%. ЕЦБ последним стал реагировать на ситуацию и долго не повышал ставку рефинансирования. В результате сейчас повышение проходит резко — 0% в середине года, рост до 2% в октябре 2022 года. А чтобы побороть инфляцию в 10%, придется поднимать ставку до 8% и более. Спред между ставкой ЕЦБ и ФРС достиг 2%, — поясняет аналитик.

Устали и уходят
закрыто
Фото: Getty Images/NurPhoto

Таким образом, отмечает эксперт, крупный капитал стимулируется выводить средства из ЕС в США, получая за это двойную премию по безрисковой ставке.

— Между тем пока совершенно непонятно, как ЕС будет справляться с этой ситуацией. Похоже, что заинтересованные лица выбрали ЕС жертвой кризиса. И под крики о плохой России разваливают ЕС, — делится мнением Артем Тузов.

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