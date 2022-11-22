Устали и уходят: европейский бизнес массово банкротится

В III квартале 2022 года число заявлений о банкротстве выросло на 16,3% по сравнению с итогами II квартала . Такие данные приводит Eurostat. Показатель растет уже пять месяцев подряд. Так, во II квартале 2022 года зафиксирован рост на 2,9% (в месячном выражении). Как банкротства европейских предприятий отразятся на мировой и российской экономике и стоит ли ждать смягчения антироссийских санкций в ближайшем будущем — в материале «Известий».

Время жестких решений

Аналитики Eurostat объясняют тенденцию по банкротствам подорожанием энергоносителей. По структуре банкротств компании неоднородны: плюс 24% — в сфере ЖКХ, плюс 17,8% — финансовые страховые услуги, плюс 16,2% — производства. Менее всех волна банкротств затронула сферу хранения и перевозок и IT.

В разрезе стран больше всего банкротств пришлось на Венгрию (+110,6%), Испанию (+66,1%) и Литву (+4%). Меньше банкротств при этом зафиксировано в Румынии (–36,1%), на Кипре (–32,7%) и в Эстонии (–21,3%).

Европейская экономика, как и мировая, устойчиво продвигается в сторону рецессии, уверен доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов.

— Однако формально рецессия (два квартала подряд снижение ВВП) наступит, скорее всего, в середине 2023 года. Из краткосрочных проблем энергетический кризис в Европе является действительно важным фактором, поскольку сильно разгоняет инфляцию и снижает доступные для других трат ресурсы домохозяйств: во многих странах заметно и довольно чувствительно растет стоимость коммунальных услуг, — заметил экономист.

Устали и уходят Фото: Global Look Press/Martin Schutt

По его словам, существует и другая чисто европейская проблема, связанная с высоким регулированием некоторых рынков. В частности, рынок коммунальных услуг в Европе довольно сильно зарегулирован.

— Это уже привело к громким банкротствам. Компании столкнулись с проблемой : они покупают газ по рыночной цене, которая выросла почти в десять раз, а продают по регулируемой цене, которая выросла незначительно . Также нужно учитывать, что во многих европейских странах у власти находятся коалиционные правительства, то есть правительства, которые формируются из представителей разных партий, порой с противоположными политическими взглядами. И это заметно осложняет принятие жестких решений для борьбы с инфляцией и кризисом, — добавил Хестанов.

По оценке аналитика, сейчас мировая экономика стоит на своеобразной развилке.

— Если крупнейшие центробанки мира начнут жестко бороться с инфляцией (так, как это было сделано в США в 1981 году), рецессия будет глубокой, но относительно короткой . Если же борьба с инфляцией затянется и будет слабой (кажется, что это основной сценарий), то есть шансы повторить довольно неприятный период мировой экономической истории, а именно стагфляцию 1970-х годов, которая длилась почти десятилетие. Тогда цены на энергоносители были довольно высокие, поэтому если сегодня повторится ситуация по типу стагфляции 70-х годов, то, возможно, цены на энергоносители долгосрочно останутся высокими, что довольно неплохо для российского бюджета, — заключает Сергей Хестанов.

Рецессия вместо стагнации

В первом полугодии 2022 года европейская экономика продолжала сильный восстановительный рост, прежде всего за счет открытия туризма после антиковидных ограничений , комментирует руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Устали и уходят Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Рост заявлений на банкротства отражает напряженность, связанную со скачком цен на продовольствие, газ и электроэнергию летом этого года в результате санкционного противостояния с Россией и резкого сокращения поставок «Газпрома» : с сентября поставки по «Северному потоку – 1» полностью прекращены. Ситуация осложняется и рекордной, двузначной, инфляцией, и быстрым ужесточением финансовых условий вследствие начала нормализации прежней ультрамягкой политики ЕЦБ, — подчеркнула она.

Однако, по мнению эксперта, рост числа заявлений на банкротство в ЕС , который происходит уже пятый месяц подряд, идет с очень низких уровней . Масштабные стимулирующие меры правительств и центробанков в острую фазу пандемии способствовали резкому сокращению числа банкротств.

— Даже сейчас число заявлений на банкротство примерно на 10% ниже уровня 2015 года и лишь приблизилось к допандемийным значениям, — продолжает она. — Проходит волна регистрации новых бизнесов. Так что сами по себе данные далеко не так катастрофичны, чтобы повлиять на санкционные решения. Европейская экономика пока не находится в рецессии — рост ВВП в III квартале 2022 года составил 0,2% (кв/кв) и 2,1% (г/г) . Но экономическая активность ослабла в III квартале и, вероятно, продолжит ослабевать и в IV квартале, с достаточно высокой вероятностью перехода к рецессии в конце текущего года — начале 2023 года всего региона или по крайней мере его крупнейшей экономики — Германии.

Эксперт считает, что сейчас остроту газовой проблемы ЕС удалось снять за счет раннего формирования запасов газа в хранилищах и экономии в потреблении.

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— Однако в случае холодной зимы могут быть новые скачки цен, возникнет дефицит топлива, что усилит давление на промышленность . С 5 декабря ЕС вводит нефтяное эмбарго, как считают европейские чиновники, это перекроет импорт до 90% российской нефти, а с 5 февраля — эмбарго на российские нефтепродукты. Судя по последнему отчету Международного энергетического агентства, это может привести к тому, что «конкуренция за нероссийское дизтопливо (в Европе) будет жесткой», то есть рост стоимости энергоресурсов может продолжиться, — уточняет аналитик.

Еще один фактор — дефицит газа в ЕС, который может сложиться во втором полугодии 2023 года.

— П отребуется вновь наполнять хранилища, поскольку, по экспертным оценкам, до 2025 года ЕС не сможет полностью заместить дефицит российского газа поставками из других источников в необходимых объемах, хотя работа в этом направлении идет очень активно . Как признает ЕЦБ, в случае полного прекращения поставок российского газа (чего пока нет) и невозможности их заменить базовым сценарием может стать не стагнация экономики, а рецессия, — подытоживает Ольга Беленькая.

Яма для себя

Европа вот-вот окажется в рецессии, как ни упрямы в своих оценках и лозунгах политические деятели, полагает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Если мы взглянем на структуру бизнеса, который наиболее активно объявляет себя банкротом, то увидим, что это прежде всего предприятия жилищно-коммунального хозяйства. При отрицательном балансе доходов и расходов вести бизнес невозможно, а именно к этому подталкивают действия федеральных и местных властей в ЕС. Приняв популярное решение лишь ненамного повысить тарифы, власти подставили предприятия ЖКХ, фактически взвалив на них финансовое бремя: закупка идет по новым, рыночным тарифам, а сбыт — по прежним, регулируемым, — замечает Косарева.

Устали и уходят Фото: Global Look Press/IMAGO/Ute Grabowsky/photothek.de

То есть для потребителя в отличие от компаний не должно быть ощутимой разницы на первый взгляд. Организации либо уже столкнулись с отрицательным балансом, либо вот-вот столкнутся. Многие предпочитают не влезать в бесперспективные долги и начать процедуру банкротства. По мнению собеседницы «Известий», риски просчитывают и предприятия общепита, и производственные предприятия, стоимость продукции которых зависит и от энергоносителей, и от сырья из России.

— Стоит помнить, что зима только начинается. Европейские власти изо всех сил надеются на теплую зиму и чувство солидарности своих граждан. Тем не менее граждане ЕС уже почувствовали на себе и дефицит отдельных продуктов питания, и рост цен на продукты питания, и удорожание счетов ЖКХ, и невозможность поехать на дальние расстояния из-за очень дорогого бензина. На наш взгляд, уже в январе стоит ожидать смягчения части антироссийских санкций , — заключает Екатерина Косарева.

Принесли в жертву

В ЕС искусственно создан «идеальный шторм» для развала промышленности и экономики , утверждает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Главные факторы: отказ от дешевых ресурсов из РФ, отказ от торговли с РФ и рост общей инфляции свыше 10%, рост промышленной и энергетической инфляции — до 40%. ЕЦБ последним стал реагировать на ситуацию и долго не повышал ставку рефинансирования. В результате сейчас повышение проходит резко — 0% в середине года, рост до 2% в октябре 2022 года. А чтобы побороть инфляцию в 10%, придется поднимать ставку до 8% и более. Спред между ставкой ЕЦБ и ФРС достиг 2% , — поясняет аналитик.

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Таким образом, отмечает эксперт, крупный капитал стимулируется выводить средства из ЕС в США, получая за это двойную премию по безрисковой ставке.

— Между тем пока совершенно непонятно, как ЕС будет справляться с этой ситуацией. Похоже, что заинтересованные лица выбрали ЕС жертвой кризиса. И под крики о плохой России разваливают ЕС, — делится мнением Артем Тузов.