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Список на исключение: компании отказываются от моратория на банкротство

Почему поддержка правительства обернулась для бизнеса сложностями
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Компании отказываются от моратория на банкротство. «Известия» обнаружили более 5 тыс. соответствующих заявлений на сайте единого реестра сведений о деятельности юрлиц и ИП «Федресурс». По словам источника в одной из подавших заявление компаний, такая ситуация связана с отказами банков в кредитовании и проведении ряда платежей. Наличие проблемы подтверждают и в самом «Федресурсе», о ней также знают в «Опоре России». Эксперты полагают, что большую часть вышедших из-под действия моратория компаний составляет крупный бизнес, а в Минэке не исключают внесения изменений в механизм.

Кто на выход

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Мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов был введен 1 апреля этого года на шесть месяцев соответствующим постановлением правительства. Он распространяется на все физические и юридические лица, за исключением застройщиков, чьи объекты признаны проблемными. Согласно заявлению премьер-министра Михаила Мишустина на заседании правительства 31 марта, решение должно было поддержать компании и граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации из-за последствий недружественных действий в отношении России.

Однако в реальности, как выяснили «Известия», мораторий принес некоторым компаниям дополнительные сложности. С 1 апреля по 23 мая этого года заявления об отказе от моратория опубликовали 5,4 тыс. юридических лиц, 42 индивидуальных предпринимателя и 65 физических лиц, уточнил руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин. Это почти в четыре раза больше, чем во время действия предыдущего моратория в разгар пандемии COVID-19 в 2020 году. Но тогда мораторий распространялся не на весь бизнес, а только на наиболее пострадавшие отрасли.

Список на исключение
иллюстрация кредита и банкноты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Из-за действия моратория предприятия сталкиваются с отказами в кредитовании со стороны банков, рассказал «Известиям» источник в одной из подавших заявление компаний. О такой проблеме знает и президент «Опоры России» Александр Калинин. Он пояснил: банки не выдают новые займы, а также не возобновляют действующие кредитные линии, опасаясь невыплат из-за моратория.

В «Федресурсе» подтвердили, что компании испытывают сложности с получением финансирования.

— Немалое число тех, кто испытывает недостаток собственных финансовых средств и отказывается от моратория по требованию кредиторов, предоставляющих такое финансирование, — рассказал Алексей Юхнин.

Он напомнил: мораторий накладывает запрет на выплату дивидендов и распределение прибыли, что могло стать еще одной причиной многочисленных отказов от запрета на банкротства.

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В Минэкономразвития не считают отказы от моратория массовыми. По словам первого замглавы ведомства Ильи Торосова, количество случаев выхода из-под него составляет менее 1% от попадающих под его действие лиц.

При этом Илья Торосов отметил, что механизм моратория может быть изменен. По его словам, Минэк проводит обсуждение реформы положений о моратории «с участием заинтересованных сторон».

«Известия» спросили крупные банки, пересматривали ли они риск-политику в кредитовании бизнеса, а также изменился ли уровень одобрений заявок и какие были причины отказа. ПСБ не учитывает при анализе заявки заемщика его нахождение в перечне компаний, на которые распространяется мораторий на банкротство, сообщил вице-президент банка Кирилл Тихонов. Он добавил, что в 2022 году объем кредитно-гарантийного портфеля ПСБ в сегменте малого и среднего бизнеса сохраняет динамику аналогичного периода прошлого года.

Список на исключение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Зампред правления банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин рассказал, что сейчас финорганизация уделяет особое внимание анализу поставщиков и покупателей потенциального заемщика, логистическим цепочкам, а также тому, насколько компания способна реагировать на изменившиеся условия в связи с уходом с рынка своих контрагентов. Аналогичного принципа придерживаются и в Абсолют Банке. Его управляющий директор Павел Трофимов сообщил, что банк актуализировал риск-политику, не меняя ключевых подходов.

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В Сбербанке не меняли подходы к анализу и кредитованию юрлиц. По словам представителя организации, решения принимаются индивидуально на основании оценки риска проекта или самого заемщика, а также возможности возврата кредита в срок.

— ДОМ.РФ отмечает восстановление уровня одобрения к прежним показателям в 50–70% в зависимости от продукта, — подчеркнул руководитель направления «Развитие кредитования малого и среднего бизнеса» банка Денис Махов.

Говоря о текущих выдачах и спросе на займы, в «Сбере» отметили, что фиксируют положительную динамику в выдачах за первые четыре месяца года. Рост обусловлен влиянием госпрограмм и высокой потребностью в финансировании в условиях структурных изменений в экономике. Значительный вклад в рост портфеля приносят клиенты из отраслей металлургии, нефтегаза и химической отрасли, добавили в банке. Позитивным фактором стал тренд на снижение ставки, считает Павел Трофимов, добавляя, что спрос на финансирование со стороны корпоративного сектора также растет.

Список на исключение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Уровень спроса на займы вернулся к показателям 2021-го, сообщили и в ДОМ.РФ: чаще всего клиенты берут деньги на пополнение оборотных средств, в качестве дополнительного кредитного плеча, а также на покупку коммерческих помещений. Также вырос спрос на инвестиционные кредиты, направляемые на создание новых производств и импортозамещение. Средние чеки по коммерции остались прежними — 8–12 млн рублей, заключил Денис Махов.

По мнению директора центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, мораторием пользуется преимущественно малый и средний бизнес, а среди отказов от него превалируют крупные предприятия. Доля банковских кредитов в общем объеме длительных инвестиций на развитие бизнеса составляет около 10–12%, и пользуются ими, как правило, крупные компании, которым и оказалось невыгодно действие моратория, отметил эксперт.

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