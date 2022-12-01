Эксперт оценил иск Uniper к российской компании «Газпром экспорт»

Даже если арбитражный суд примет решение в пользу Uniper, принципиально ничего не изменится, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Об этом он рассказал «Известиям» 1 декабря.

Как объяснил эксперт, в суде Uniper будет заявлять, что «Газпром экспорт» не поставил минимальный уровень газа, который был прописан в контракте.

«Позиция «Газпрома» будет заключаться в том, что имел место форс-мажор. «Газпром» не мог поставить газ в полном объеме, потому что была ситуация, когда Siemens не отремонтировал турбины вовремя», — отметил он.

Если арбитражный суд примет решение в пользу Uniper, возможно, российской компании сообщат об аресте ее имущества, но у «Газпрома» и так почти всё арестовано в Европе.

«Принципиально ничего не изменится. Разве что, если когда-то в будущем возобновятся отношения между Россией и Европой, в том числе и поставки, там, возможно, «Газпрому» придется что-то заплатить, но сейчас у него уже нечего отобрать в Европе», — сказал он, заключив, что поэтому даже проигрыш в суде будет мало что означать.

О том, что немецкий импортер газа Uniper подал иск в стокгольмский арбитраж к «Газпрому», стало известно накануне. Как сообщил портал Marketscreener, компания требует возместить убытки в €11,6 млрд, понесенные в связи с недопоставкой газа с июня.

В то же время «Газпром экспорт» не признает нарушения контрактов и правомерность немецкой компании требовать возмещения понесенных убытков. Там подчеркнули, что российская сторона будет защищать свои интересы в рамках правового поля.

18 июля Reuters, ссылаясь на письмо «Газпрома», сообщило, что российская компания в июле предупредила о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам энергоресурса.

3 ноября Uniper заявила о полном прекращении поставок газа из России.

Ранее страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Российский президент Владимир Путин 13 апреля заявил, что отказ ряда стран от нормального сотрудничества с Россией и от части российских энергоносителей ударил по государствам, где теперь зашкаливает инфляция и растут цены на топливо.

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