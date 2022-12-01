Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушную тревогу объявили в ряде регионов на юго-востоке Украины
Общество
В Москве скончался внук Корнея Чуковского
Экономика
Путин поздравил «Росатом» с юбилеем
Мир
Лукашенко рассказал о росте числа провокаций рядом с границей Белоруссии
Общество
Уголовное дело возбудили после аварийной посадки вертолета под Омском
Мир
Лавров указал на возвращение НАТО к приоритетам холодной войны
Мир
На базе ВВС в Испании обнаружили посылку с бомбой
Авто
АвтоВАЗ возобновит производство Lada Largus в 2023 году
Политика
Лавров заявил о невозможности восстановления прежних отношений с Западом
Мир
Жители Украины начали воровать генераторы
Происшествия
В Иловайске более 4 тыс. абонентов остались без газа из-за обстрелов со стороны ВСУ
Мир
Лавров уличил ОБСЕ в участии в корректировке огня по Донецку и Луганску
Сюжет:

Эксперт оценил иск Uniper к российской компании «Газпром экспорт»

Эксперт Митрахович: даже если суд примет решение в пользу Uniper, принципиально ничего не изменится
0
Фото: TASS/FRIEDEMANN VOGEL
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Даже если арбитражный суд примет решение в пользу Uniper, принципиально ничего не изменится, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Об этом он рассказал «Известиям» 1 декабря.

Не в первый газ: почему Норвегия не сможет спасти ЕС от энергокризиса
И возникнет ли конфликт между Осло и Брюсселем из-за потолка цены на голубое топливо

Как объяснил эксперт, в суде Uniper будет заявлять, что «Газпром экспорт» не поставил минимальный уровень газа, который был прописан в контракте.

«Позиция «Газпрома» будет заключаться в том, что имел место форс-мажор. «Газпром» не мог поставить газ в полном объеме, потому что была ситуация, когда Siemens не отремонтировал турбины вовремя», — отметил он.

Если арбитражный суд примет решение в пользу Uniper, возможно, российской компании сообщат об аресте ее имущества, но у «Газпрома» и так почти всё арестовано в Европе.

«Принципиально ничего не изменится. Разве что, если когда-то в будущем возобновятся отношения между Россией и Европой, в том числе и поставки, там, возможно, «Газпрому» придется что-то заплатить, но сейчас у него уже нечего отобрать в Европе», — сказал он, заключив, что поэтому даже проигрыш в суде будет мало что означать.

О том, что немецкий импортер газа Uniper подал иск в стокгольмский арбитраж к «Газпрому», стало известно накануне. Как сообщил портал Marketscreener, компания требует возместить убытки в €11,6 млрд, понесенные в связи с недопоставкой газа с июня.

В то же время «Газпром экспорт» не признает нарушения контрактов и правомерность немецкой компании требовать возмещения понесенных убытков. Там подчеркнули, что российская сторона будет защищать свои интересы в рамках правового поля.

18 июля Reuters, ссылаясь на письмо «Газпрома», сообщило, что российская компания в июле предупредила о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам энергоресурса.

3 ноября Uniper заявила о полном прекращении поставок газа из России.

Ранее страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Российский президент Владимир Путин 13 апреля заявил, что отказ ряда стран от нормального сотрудничества с Россией и от части российских энергоносителей ударил по государствам, где теперь зашкаливает инфляция и растут цены на топливо.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022