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Uniper сообщила о полном прекращении поставок газа из России

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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Германская компания Uniper, ранее являвшаяся крупнейшим корпоративным покупателем газа «Газпрома», заявила о полном прекращении поставок газа из России.

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«После периода перебоев в поставках разной степени поставки российского газа в адрес Uniper полностью прекращены «Газпромом» с конца августа 2022 года», — сообщается 3 ноября в отчете на сайте Uniper.

Компания отметила, что сокращение поставок началось 14 июня. Со своей стороны Uniper трактует это как нарушение контрактных обязательств.

В компании добавили, что для замещения поставок ей пришлось покупать газ на спотовом рынке по высоким ценам. Чистый убыток Uniper за девять месяцев составил €40 млрд.

В отчете сообщается также, что правительство Германии, Uniper и ее основной акционер — финская Fortum — согласовали пакет мер по финансовой стабилизации компании.

20 октября стало известно, что Германии удалось увеличить импорт газа из Бельгии, Франции, Нидерландов и Норвегии.

В тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна избавилась от энергетической зависимости от России. Глава правительства отметил, что Германия рассчитывает сократить потребление газа на 20%, а до конца года будут запущены два первых терминала по приему сжиженного природного газа в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле.

13 сентября стало известно, что Uniper готовит иск к «Газпрому» в Международный арбитражный суд Стокгольма. По словам двух источников, знакомых с ситуацией, немецкий концерн хочет компенсировать убытки от сокращения поставок газа со стороны российской компании. Сумма ущерба была оценена в миллиарды евро.

«Газпром» уведомил Uniper о форс-мажоре на поставки газа в июле. Поставщик топлива сократил тогда поставки из-за неисправности газоперекачивающего оборудования Siemens, которое невозможно было отремонтировать.

До начала ремонта газопровода в Европу через «Северный поток» ежедневно шло около 67 млн куб. м газа. Он работал примерно на 40% мощности, поскольку Siemens дважды не вернул «Газпрому» турбины после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций.

После сокращения поставок Uniper, являющаяся дочерней компанией финской Fortum, оказалась в тяжелом положении. Ситуация усугубилась на фоне общего энергетического кризиса в Европе. 18 июля сообщалось, что компания начала отбор газа из хранилищ и предупредила клиентов о росте цен.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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