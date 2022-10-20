Германия удалось увеличить импорт газа из ряда европейских стран

Германии удалось увеличить импорт газа из Бельгии, Франции, Нидерландов и Норвегии. Об этом в четверг, 20 октября, сообщает немецкое Федеральное сетевое агентство (BNA).

BNA опубликовало отчет с оценкой ситуации газоснабжения в стране за последние дни, в котором предоставлены наиболее важные данные о потоках нагрузки, уровнях хранения, потреблении газа и ценовых тенденциях.

«Импорт из Нидерландов, Бельгии и в последние несколько недель также из Франции снова увеличился. Германия получает выгоду от импортной инфраструктуры СПГ в странах Бенилюкса. Объемы импорта из Норвегии также были увеличены», — говорится в пресс-релизе агентства.

В сообщении также отмечается, что BNA внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с сетевыми операторами.

«Ситуация напряженная, нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации. Поставки газа в Германии в настоящее время стабильны. Безопасность поставок гарантирована», — говорится в отчете.

Ранее в этот день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия избавилась от энергетической зависимости от России. Глава правительства отметил, что Германия рассчитывает сократить потребление газа на 20%, добавив, что до конца года будут запущены два первых терминала по приему сжиженного природного газа в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле.

Накануне глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз за восемь месяцев сократил на две трети «огромную зависимость» от российских поставок газа. Она также отметила, что подземные газовые хранилища (ПХГ) Европы заполнены на 92%.

Однако, как заявил 12 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер, во время зимнего пика холодов в Европе могут замерзнуть целые города. По его словам, по пессимистическим прогнозам, в марте в ПХГ Европы останется только 5% газа. В Германии при этом газа в ПХГ хватит лишь на 2–2,5 месяца.

6 октября директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин предрек ФРГ экономический кризис при отказе от российского газа. Желание Германии отказаться от российского газа, по его мнению, свидетельствует о готовности страны следовать русофобским указаниям США.

Чтобы снизить негативные последствия роста цен на газ для конечных потребителей правительство ФРГ в сентябре приняло решение создать специальный пакет финансовой помощи размером €150–200 млрд. По данным немецких СМИ, средства планируется выделить из Фонда стабилизации экономики, созданного для помощи предприятиям в период пандемии коронавируса.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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