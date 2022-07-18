Reuters сообщил об объявлении «Газпромом» форс-мажора по ряду поставок

«Газпром» предупредил как минимум одного крупного потребителя в Европе о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам газа. Об этом 18 июля сообщает Reuters со ссылкой на письмо российской компании.

По данным агентства, поставщик топлива заявил, что не сможет выполнить обязательства по не зависящим от него причинам. Согласно документу, режим форс-мажора вступил в силу с 14 июля.

«Торговый источник сообщил, что письмо касается поставок по газопроводу «Северный поток – 1» — основному маршруту поставок в Германию и за ее пределы», — уточняется в материале.

Соответствует ли приведенная агентством информация действительности, на данный момент неизвестно. «Известия» направили в «Газпром» запрос по этой теме.

До начала ремонта газопровода в Европу через «Северный поток» ежедневно шло около 67 млн куб. м газа. Он работал примерно на 40% мощности, поскольку немецкий концерн Siemens дважды не вернул «Газпрому» турбины после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций. Позднее в Оттаве объявили о решении вернуть оборудование «Газпрому», но пока этого до сих пор еще не сделали.

Как рассказал «Известиям» 14 июля ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Дмитрий Полохин, отсрочка запуска «Северного потока» после планового ремонта может стоить Европе более €200 млн в день, или €1,5 млрд в неделю.