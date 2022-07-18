Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЛНР заявили о продолжении боев за окрестности Северска
Экономика
ЦБ снизил официальный курс доллара на 19 июля до 57 рублей
Экономика
Путин предрек выход РФ на траекторию опережающего развития
Общество
H&M с 1 августа начнет открывать магазины в России для распродажи
Мир
Захарова ответила на слова Трасс о готовности «осадить» Лаврова
Политика
Путин назвал снижение бедности в России основной целью правительства
Мир
Силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо
Экономика
«Газпром» сообщил о новом рекорде объема поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
Мир
Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны после ее поражения
Интернет
Суд назначил Google новый оборотный штраф в 21 млрд рублей
Мир
Чехия выступила за пересмотр основ отношений России и Евросоюза
Сюжет:

Reuters сообщил об объявлении «Газпромом» форс-мажора по ряду поставок

0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Газпром» предупредил как минимум одного крупного потребителя в Европе о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам газа. Об этом 18 июля сообщает Reuters со ссылкой на письмо российской компании.

Утро вечера дороже: отсрочка запуска СП-1 на неделю обойдется ЕС в €1,5 млрд
Как это повлияет на европейскую экономику

По данным агентства, поставщик топлива заявил, что не сможет выполнить обязательства по не зависящим от него причинам. Согласно документу, режим форс-мажора вступил в силу с 14 июля.

«Торговый источник сообщил, что письмо касается поставок по газопроводу «Северный поток – 1» — основному маршруту поставок в Германию и за ее пределы», — уточняется в материале.

Соответствует ли приведенная агентством информация действительности, на данный момент неизвестно. «Известия» направили в «Газпром» запрос по этой теме.

До начала ремонта газопровода в Европу через «Северный поток» ежедневно шло около 67 млн куб. м газа. Он работал примерно на 40% мощности, поскольку немецкий концерн Siemens дважды не вернул «Газпрому» турбины после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций. Позднее в Оттаве объявили о решении вернуть оборудование «Газпрому», но пока этого до сих пор еще не сделали.

Как рассказал «Известиям» 14 июля ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Дмитрий Полохин, отсрочка запуска «Северного потока» после планового ремонта может стоить Европе более €200 млн в день, или €1,5 млрд в неделю.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022