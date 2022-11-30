Uniper подала в суд на «Газпром» для возмещения убытков из-за нехватки газа

Немецкий импортер газа Uniper подал иск в стокгольмский арбитраж к российской компании «Газпром» для возмещения убытков в €11,6 млрд. Об этом 30 ноября сообщил портал Marketscreener со ссылкой на заявление генерального директора компании Клауса-Дитера Мобаха.

В ходе мероприятия в Дюссельдорфе он отметил, что Uniper требует возмещения убытков, понесенных компанией в связи с якобы недопоставкой российской компанией объемов газа с июня. Uniper была вынуждена закупать замещающие объемы по более высокой цене, чтобы выполнить свои обязательства по доставке клиентам на основе ранее согласованных цен и объемов.

Затраты только на закупку газа составили не менее €11,6 млрд и они будут расти до конца 2024 года, отметили в немецкой компании

«Мы требуем возмещения нашего значительного финансового ущерба в рамках этого разбирательства. Речь идет об объемах газа, которые были согласованы с «Газпромом» по контракту, но не были поставлены, и для которых нам пришлось закупать газ по чрезвычайно высоким рыночным ценам», — заключил Мобах.

Uniper также объявила, что решила максимально дистанцироваться, юридически и с точки зрения персонала, от своего российского подразделения Unipro.

Ранее, 4 ноября, в компании сообщили, что чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности за девять месяцев текущего года составил почти €40 млрд из-за сокращения поставок российского газа. В тот же день Uniper заявила о полном прекращении поставок газа из России.

О том, что Uniper готовит иск к «Газпрому» в Международный арбитражный суд Стокгольма, стало известно в середине сентября.

«Газпром» уведомил Uniper о форс-мажоре на поставки газа в июле. Поставщик топлива сократил поставки из-за неисправности газоперекачивающего оборудования Siemens, которое невозможно было отремонтировать.

До начала ремонта газопровода в Европу через «Северный поток» ежедневно шло около 67 млн куб. м газа. Он работал примерно на 40% мощности, поскольку Siemens дважды не вернула «Газпрому» турбины после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций.

После сокращения поставок Uniper, являющаяся дочерней компанией финской Fortum, оказалась в тяжелом положении. Ситуация усугубилась на фоне общего энергетического кризиса в Европе. 18 июля сообщалось, что компания начала отбор газа из хранилищ и предупредила клиентов о росте цен.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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