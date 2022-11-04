Реклама
Прямой эфир
Армия
Капитан Темирбеков со взводом сутками сдерживали противника перед нашей контратакой
Общество
В России празднуют День народного единства
Общество
У выбросившего в море дельфинов владельца дельфинария изъяли морских котиков
Мир
Армия Израиля сообщила о перехвате ПВО выпущенной из сектора Газа ракете
Экономика
Анкара назвала долгосрочным сотрудничество с Москвой по газовому хабу
Мир
Турция указала на невыполнение Швецией и Финляндией условий для членства в НАТО
Армия
Статус ветерана боевых действий для добровольцев рассмотрят в Госдуме на следующей неделе
Мир
Лавров прибыл с рабочим визитом в ОАЭ
Мир
Байден и Эрдоган проведут встречу на полях саммита G20
Мир
Маск лишил сотрудников Twitter общекорпоративного выходного дня
Мир
Захарова обвинила Комитет по правам человека ООН в политизированности
Мир
МАГАТЭ провело вторую ротацию находящихся на Запорожской АЭС экспертов
Сюжет:

Немецкая энергокомпания Uniper понесла убытки на €40 млрд без российского газа

0
Фото: Global Look Press/dpa/Federico Gambarini
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) немецкой энергокомпании Uniper за девять месяцев текущего года составил почти €40 млрд из-за сокращения поставок российского газа. Об этом сообщила пресс-служба компании в четверг, 3 ноября.

Не в первый газ: почему Норвегия не сможет спасти ЕС от энергокризиса
И возникнет ли конфликт между Осло и Брюсселем из-за потолка цены на голубое топливо

«Снижение [прибыли] в основном связано с газовым бизнесом, на который негативно влияют высокие затраты на замену из-за сокращения поставок газа из России в период с 14 июня по 30 сентября. Это негативное влияние еще больше усугубилось в lll квартале 2022 года в связи с полным прекращением поставок газа», — говорится в заявлении компании.

Компания отметила, что в 2021 году была «очень хорошая прибыль». Однако теперь для выполнения контрактов «Uniper была вынуждена покупать газ на спотовом рынке по высоким ценам».

Ранее этим же днем Uniper, ранее являвшаяся крупнейшим корпоративным покупателем газа «Газпрома», заявила о полном прекращении поставок газа из России.

13 сентября стало известно, что Uniper готовит иск к «Газпрому» в Международный арбитражный суд Стокгольма. По словам двух источников, знакомых с ситуацией, немецкий концерн хочет компенсировать убытки от сокращения поставок газа со стороны российской компании. Сумма ущерба была оценена в миллиарды евро.

«Газпром» уведомил Uniper о форс-мажоре на поставки газа в июле. Поставщик топлива сократил тогда поставки из-за неисправности газоперекачивающего оборудования Siemens, которое невозможно было отремонтировать.

До начала ремонта газопровода в Европу через «Северный поток» ежедневно шло около 67 млн куб. м газа. Он работал примерно на 40% мощности, поскольку Siemens дважды не вернул «Газпрому» турбины после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций.

После сокращения поставок Uniper, являющаяся дочерней компанией финской Fortum, оказалась в тяжелом положении. Ситуация усугубилась на фоне общего энергетического кризиса в Европе. 18 июля сообщалось, что компания начала отбор газа из хранилищ и предупредила клиентов о росте цен.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022