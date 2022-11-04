Немецкая энергокомпания Uniper понесла убытки на €40 млрд без российского газа

Чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) немецкой энергокомпании Uniper за девять месяцев текущего года составил почти €40 млрд из-за сокращения поставок российского газа. Об этом сообщила пресс-служба компании в четверг, 3 ноября.

«Снижение [прибыли] в основном связано с газовым бизнесом, на который негативно влияют высокие затраты на замену из-за сокращения поставок газа из России в период с 14 июня по 30 сентября. Это негативное влияние еще больше усугубилось в lll квартале 2022 года в связи с полным прекращением поставок газа», — говорится в заявлении компании.

Компания отметила, что в 2021 году была «очень хорошая прибыль». Однако теперь для выполнения контрактов «Uniper была вынуждена покупать газ на спотовом рынке по высоким ценам».

Ранее этим же днем Uniper, ранее являвшаяся крупнейшим корпоративным покупателем газа «Газпрома», заявила о полном прекращении поставок газа из России.

13 сентября стало известно, что Uniper готовит иск к «Газпрому» в Международный арбитражный суд Стокгольма. По словам двух источников, знакомых с ситуацией, немецкий концерн хочет компенсировать убытки от сокращения поставок газа со стороны российской компании. Сумма ущерба была оценена в миллиарды евро.

«Газпром» уведомил Uniper о форс-мажоре на поставки газа в июле. Поставщик топлива сократил тогда поставки из-за неисправности газоперекачивающего оборудования Siemens, которое невозможно было отремонтировать.

До начала ремонта газопровода в Европу через «Северный поток» ежедневно шло около 67 млн куб. м газа. Он работал примерно на 40% мощности, поскольку Siemens дважды не вернул «Газпрому» турбины после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций.

После сокращения поставок Uniper, являющаяся дочерней компанией финской Fortum, оказалась в тяжелом положении. Ситуация усугубилась на фоне общего энергетического кризиса в Европе. 18 июля сообщалось, что компания начала отбор газа из хранилищ и предупредила клиентов о росте цен.