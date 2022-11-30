«Газпром Экспорт» не признал претензий Uniper по поставкам газа

«Газпром Экспорт» 30 ноября подтвердил получение иска немецкого импортера газа Uniper. Компания подчеркнула, что не признает нарушения контрактов и правомерности немецкой компании требовать возмещения понесенных убытков.

Российская сторона будет защищать свои интересы в рамках правового поля, отметили в компании.

«Газпром Экспорт» не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper о возмещении убытков», — отметили в компании.

Ранее в среду стало известно, что немецкий импортер газа Uniper подал иск в стокгольмский арбитраж к российской компании для возмещения убытков в €11,6 млрд. Компания из ФРГ утверждает, что российской стороной не выполнялись контракты на поставку.

Как пояснили в компании, Uniper требует возмещения убытков, понесенных компанией в связи с якобы недопоставкой российской компанией объемов газа с июня. Uniper была вынуждена закупать замещающие объемы по более высокой цене.

Затраты только на закупку газа составили не менее €11,6 млрд и будут расти до конца 2024 года.

Однако «Газпром» в июле уведомил Uniper о форс-мажоре на поставки газа. Поставщик топлива сократил поставки из-за неисправности газоперекачивающего оборудования Siemens, которое невозможно было отремонтировать из-за санкций.

До начала ремонта газопровода в Европу через «Северный поток» ежедневно шло около 67 млн куб. м газа. Он работал примерно на 40% мощности, поскольку Siemens дважды не вернула «Газпрому» турбины после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций.