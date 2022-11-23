Закрыть клуб: в ФРГ решили упразднить «Петербургский диалог»

Практически все совместные проекты РФ и ФРГ на сегодня заморожены, заявили опрошенные «Известиями» эксперты. Тем не менее, по их словам, шанс на восстановление доверия в подходящий момент у стран всё равно есть. Хотя 22 ноября на рассмотрение собрания членов «Петербургского диалога» была вынесена резолюция о роспуске площадки, окончательное решение о демонтаже важнейшего германо-российского форума будет принято на заседании в I квартале 2023 года. Каким было практическое значение этих встреч и может ли этот опыт помочь восстановить диалог — в материале «Известий».

Площадка для конфликтов

Инициированный российским лидером Владимиром Путиным и экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером в 2001 году «Петербургский диалог» может быть упразднен. Как выяснил Spiegel, 22 ноября на рассмотрение собрания его членов была вынесена резолюция о роспуске площадки. «Собрание членов «Петербургского диалога» по запросу правления решает провести в I квартале 2023 года еще одну внеочередную общую встречу, на которой будет принято решение о роспуске», — говорится в документе, на которое ссылается издание. К вечеру эту информацию подтвердила пресс-служба форума. По информации Spiegel, несколько членов со стороны ФРГ уже и так дали понять, что не будут оставаться в составе диалога.

Справка «Известий» «Петербургский диалог» — форум по обмену мнениями между российским и немецким гражданскими обществами. Первый форум под названием «Россия и Германия на рубеже XXI века — взгляд в будущее» прошел в Санкт-Петербурге в апреле 2001-го. В нем приняли участие около 100 представителей экономического и академического обществ двух стран. В дальнейшем форум проводился каждый год поочередно в России и Германии. При этом число рабочих групп постепенно увеличивалось. Кроме того, на площадке удавалось развивать другие проекты двустороннего сотрудничества. В 2006 году появилась премия для молодых журналистов из РФ и ФРГ имени Петера Бёниша — учредителя и первого председателя «Петербургского диалога».

Несмотря на то что форум выдержал кризис германо-российских отношений после событий в Крыму в 2014 году, сотрудничество Москвы и Берлина в рамках этой площадки было заморожено еще летом 2021-го. Немецкий оргкомитет тогда заявил о приостановке всех двусторонних мероприятий и заседаний германо-российских рабочих групп на неопределенное время.

По словам сопредседателя форума со стороны ФРГ Рональда Пофаллы, причиной послужило решение Генеральной прокуратуры РФ объявить нежелательными в России три немецкие НКО –– Deutsch-Russischer Austausch e.V. («Немецко-русский обмен»), Zentrum Liberale Moderne GmbH («Центр либеральной современности»), а также Forum Russischsprachiger Europäer e.V. («Форум русскоязычных европейцев»). К слову, отменить это решение Владимира Путина лично попросила Ангела Меркель, которая в августе приехала в Москву с прощальным визитом еще в роли канцлера. По ее словам, это «было бы очень важным знаком» для восстановления диалога, но российская сторона на просьбу Меркель не отреагировала.

Таким образом, последняя встреча немецких и российских представителей состоялась в Бонне в июле 2019 года. Тогда повестка на форуме прозаично была определена так: «Сотрудничество как лейтмотив для мирной Европы: вклады гражданских обществ России и Германии». На полях последнего полноценного «Петербургского диалога» выступили уже экс-глава МИД ФРГ Хайко Маас, российский министр иностранных дел Сергей Лавров, кандидат в канцлеры (в 2021 году) Армин Лашет и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Впрочем, уже к этому моменту отношения ФРГ и РФ дали трещину, и потом значение формата постепенно ослабевало.

— Как участник всех форумов с 2001 года могу подтвердить, что благодаря им между Германией и Россией сначала завязались одновременно доверительные и рабочие отношения в ряде сфер — от науки до культуры. Многие страны даже завидовали ФРГ, что у нее получился такой инструмент сотрудничества с РФ. Но спустя несколько лет диалог стал площадкой для конфликтов, — сказал «Известиям» немецкий политолог Александр Рар.

Он отметил: немецкая сторона требовала, чтобы «Петербургский диалог» в основном концентрировался на поддержке гражданского общества в РФ. Российская сторона в свою очередь просила перестать ее учить демократии. Александр Рар напомнил, что после 2014-го немецкая сторона хотела закрыть диалог, но в Германии нашлись силы, которые отстояли форум.

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов и один из последних лауреатов премии им. Петера Бёниша с российской стороны считает, что работа в группах по политическому диалогу и СМИ в последнее время имела проблемный характер.

— В последние годы форум не мог решить задачу по переходу позитива межобщественного общения в конкретные шаги по нормализации политических связей на высшем уровне между Москвой и Берлином. Не удалось предотвратить деградацию двусторонних отношений и экономического взаимодействия после февраля 2022 года, — заявил эксперт «Известиям».

По его словам, немецкая сторона стремилась установить за собой приоритет в определении повестки дня «Петербургского диалога» и это вызывало непонимание со стороны российских участников. При этом Артем Соколов уверен, что опыт «Петербургского диалога» необходимо осмыслить и использовать при формировании новых площадок между Россией и ФРГ, когда для этого сложатся подходящие условия.

Это всё, что останется

Однако пока представить, что подходящий момент наступит, сложно. Некогда партнеры по «Северному потоку» на сегодняшний день окончательно отвернулись друг от друга, и потому упразднение «Петербургского диалога» кажется даже закономерным. Во время переговоров Ангела Меркель и Владимир Путин могли общаться на «ты» и без помощи переводчика. Олаф Шольц и российский президент последний раз очно вели беседу на расстоянии шестиметрового стола. Недавно немецкие журналисты пытались уличить канцлера в излишней фамильярности при общении с российским лидером. Тем не менее официальные представители обоих политиков подтвердили 22 ноября, что Путин и Шольц обращаются друг к другу исключительно на «вы».

К слову, в этот же день стало известно, что немецкая сторона не собирается приглашать представителей российских властей на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале 2023 года. Председатель Кристоф Хойсген заявил, что они хотят «обсуждать будущее России с лидерами российской оппозиции и изгнанниками».

Напомним, именно на Мюнхенской конференции в 2007 году Владимир Путин произнес знаменательную речь, в которой обозначил претензии к НАТО и общее недовольство однополярным миром.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин отметил в беседе с «Известиями», что осталось немного форматов для взаимодействия РФ и ФРГ. Например, независимая организация «Германо-российский форум» и общество «Россия – Германия». Однако и их деятельность сейчас фактически заморожена. «Тем не менее пока говорить об окончательном разрыве между Москвой и Берлином не стоит. И рано или поздно странам придется вернуться к формату «Петербургского диалога», ­­–– уверен эксперт.

— Сейчас нам, как никогда, нужно больше каналов. Если у Германии и России и есть безопасное и хорошее будущее вместе, то только благодаря тем, кто готов разговаривать друг с другом, а не тем, кто поставляет оружие, –– сказал «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте.

Депутат бундестага от «АдГ» Марк Бернхард отмечает, что судьбы наших стран были тесно связаны на протяжении веков.

— В германо-российских отношениях чередовались времена страданий, но также и крепких связей. Диалог способствует хорошим временам. Этот обмен мнениями должен быть усилен, особенно в условиях нынешнего кризиса, — отметил политик в беседе с «Известиями».

Александр Рар в свою очередь считает, что немецко-российские отношения основательно разрушены.

— Германия осуждает [действия] РФ на Украине и поставляет туда свои танки. Россия объявила ФРГ недружественной страной. Тем не менее в Берлине многие ждут завершения большого конфликта, чтобы возобновить сотрудничество, — заметил эксперт.

По его словам, после окончания холодной войны у гражданских обществ РФ и ФРГ было 30 лет, чтобы наладить диалог. «Конечно, последствия большого конфликта останутся, но при желании их можно будет восстановить», — заключил эксперт. Примечательно, что, несмотря на бойкот с немецкой стороны, российская не прекращает устраивать мероприятия под эгидой «Петербургского диалога». Например, 19 ноября в Сочи состоялось заседание рабочей группы СМИ на тему: «Европа – Украина». Там же прозвучало предложение расширить состав участников некогда формата для обмена мнениями между немцами и россиянами за счет представителей Китая и Индии.